ETV Bharat / entertainment

ദൃശ്യവിസ്‌മയം തീര്‍ത്ത് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1; ഗംഭീര ട്രെയ്‌ലർ പുറത്ത്

കാന്താര എ ലെജൻഡ്: ചാപ്റ്റർ 1 ട്രെയിലര്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തു. ഒക്‌ടോബര്‍ 2ന് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. റിലീസിന് ഏതാനും ആഴ്‌ചകള്‍ മാത്രമുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

RISHAB SHETTY KANTARA CHAPTER 1 KANTARA CHAPTER 1 TRAILER കാന്താര
Kantara Chapter 1 Trailer (Film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2024 നവംബറിൽ 'കാന്താര എ ലെജൻഡ്: ചാപ്റ്റർ 1' ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ സിനിമയ്‌ക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു ആരാധകര്‍. 2022ലെ ബ്ലോക്ക്‌ബസ്‌റ്റര്‍ ആയിരുന്നു 'കാന്താര'. ഇപ്പോഴിതാ മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 'കാന്താര ചാപ്‌റ്റര്‍ 1' ഉം റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്.

റിലീസിന് ഏതാനും ആഴ്‌ചകള്‍ മാത്രമുള്ള സിനിമയുടെ ട്രെയിലര്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പുറത്തുവിട്ടു. പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിലര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചു. ഋഷഭ് ഷെട്ടി തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കാന്താര ചാപ്‌റ്റര്‍ 1'ന്‍റെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രെയിലർ മികച്ച കഥപറച്ചിലുകളും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

അച്ഛൻ കാട്ടിൽ ലയിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ശിവയുടെ മകനും. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ അടിച്ചമർത്തുന്നവർക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തെയാണ് 'കാന്താര ചാപ്‌റ്റര്‍ 1' ട്രെയിലറില്‍ ദൃശ്യവത്‌കരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, അത്യാഗ്രഹം എങ്ങനെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കും എന്നതിന്‍റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ട്രെയിലറില്‍ കാണാം. പ്രകൃതിയും, ദൈവികതയും നാടോടിക്കഥകളും എന്നിവയുമായുള്ള മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെയുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാകും ചിത്രം എന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ബെര്‍മെ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ ഋഷഭ് ഷെട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കാന്താരയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കഥയാകും ചിത്രം പറയുന്നത്. ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം, ഭൂത കോല ആചാരത്തിന്‍റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

മൂന്ന് വര്‍ഷമെടുത്ത് മികച്ച സാങ്കേതിക തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെയാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 2നാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുക. 125 കോടി ബഡ്‌ജറ്റിലാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗത്തെ എല്ലാ റെക്കോഡുകളും രണ്ടാം ഭാഗം തകര്‍ക്കുമെന്നാണ് നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും പ്രതീക്ഷകള്‍.

സഹ രചയിതാവും സംവിധായകനുമായ ഋഷഭ് ഷെട്ടി തന്നെയാണ് സിനിമയില്‍ നായകനായി എത്തുന്നത്. ഋഷഭ് ഷെട്ടി, അനിരുദ്ധ് മഹേഷ്, ഷാനിൽ ഗുരു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഋഷഭിനൊപ്പം ജയറാം, ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ, രുക്‌മിണി വസന്ത് എന്നിവരും സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

അരവിന്ദ് കശ്യപ് ഛായാഗ്രഹണവും സുരേഷ് സങ്കലൻ എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ബി അജനീഷ് ലോകനാഥ് സംഗീതവും ഒരുക്കി. വിനീഷ് ബംഗ്ലാന്‍ ആണ് സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഹോംബാലെ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറില്‍ വിജയ് കിരഗണ്ടൂര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സിനിമയുടെ കേരളത്തിലെ വിതരണാവകാശം പൃഥ്വിരാജ് പ്രാഡക്ഷന്‍സാണ്. അതേസമയം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ മരിച്ചതും വലിയ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു.

Also Read: ഋഷഭിനോടൊപ്പം വിസ്‌മയിപ്പിക്കാന്‍ മോഹന്‍ലാലും? 'കാന്താര 2' നല്‍കുന്ന സൂചന ഇതാണ് - Mohanlal playing with Rishab Shetty

For All Latest Updates

TAGGED:

RISHAB SHETTYKANTARA CHAPTER 1KANTARA CHAPTER 1 TRAILERകാന്താരKANTARA CHAPTER 1 TRAILER RELEASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.