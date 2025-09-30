ലണ്ടൻ വേദിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ നിയോ-ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതജ്ഞന്; ചരിത്രം കുറിച്ച് സിത്താർ മാന്ത്രികൻ ഋഷഭ് റിഖിറാം ശർമ്മ
Published : September 30, 2025 at 4:27 PM IST
ജനപ്രിയ ലണ്ടൻ ബസ്കിങ് ഷോയിൽ പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച ആദ്യ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതജ്ഞനായി ഇന്ത്യന് സിത്താർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഋഷഭ് റിഖിറാം ശർമ്മ. ഡിജെ എജിയില് ലൈവ് സെഷന് നടത്തിയാണ് ലണ്ടൻ ഷോയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതജ്ഞനെന്ന പട്ടം ഋഷഭ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
വിൽ സ്മിത്ത്, ഇഡ്രിസ് എൽബ, റീത്ത ഓറ, എഡ് ഷീരൻ തുടങ്ങിയ ആഗോള ഐക്കണുകൾ മാസ്മരികത സൃഷ്ടിച്ച വേദിയാണിത്. കൽ ഹോ ന ഹോ എന്ന ഗാനാവിഷ്കരണത്തിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവര്ന്നത്. ടിക് ടോക്ക് സെൻസേഷൻ ആഷ്ലി ഗോർഡൻ്റെ ഡിജെ എജി സെഷൻ ഒരു ഫ്യൂഷൻ്റെ ഹബ്ബാണ്. ആഗോള സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളുമൊത്തുള്ള അപ്രതീക്ഷിത ബസ്കിങ് പ്രകടനങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണ് ഡിജെ എജി ലൈവ് ഷോ.
ബസ്കിങ് എന്നാൽ എന്താണ്?
വഴിയാത്രക്കാരെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വമേധയാ നൽകുന്ന സംഭാവനകളോ ടിപ്പുകളോ ശേഖരിക്കുന്നതിനുമായി തെരുവുകളിലും പാര്ക്കുകളിലും തത്സമയ സംഗീതം, നൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ബസ്കിങ്. കലാകാരന്മാർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും കഴിവ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള ഒരു അവസരമായി ഇതിനെ കാണുന്നു.
പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിൻ്റെ സാധ്യതകള്
ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ബസ്കിങില് പ്രോഗ്രം അവതരിപ്പിച്ചതോടെ യുവ സിത്താർ കലാകാരന് പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് മുന്നിലെ ആഗോള സാധ്യതകളെ വിപുലമാക്കുകയാണ്. പരമ്പരാഗത രാഗങ്ങളെ പോപ്പ് ബീറ്റുകളുമായി മിക്സ് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം കാണികളെ അമ്പരിപ്പിച്ചത്.
താണ്ഡവം, തുംഹി ദേഖോ നാ, ദി ബേണിംഗ് ഘട്ട് തുടങ്ങിയ പ്ലേലിസ്റ്റ് സ്റ്റേപ്പിളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 30 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രദർശനം ആസ്വാദകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി. പരമ്പരാഗത രൂപങ്ങളെ എങ്ങനെ സമകാലിക ആവിഷ്കാരങ്ങളുമായി ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാമെന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഷോ.
"സിത്താറിൻ്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെയും മോഡേണ് ഫോർമാറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായത് വ്യക്തിഗത നേട്ടം മാത്രമല്ല. ഇത് സാംസ്കാരിക അഭിമാനത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ നിയോ-ക്ലാസിക്കൽ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും മഹത്വത്തിൻ്റെയും ആഘോഷം കൂടിയാണ്." ഋഷഭ് റിഖിറാം ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ലോക വേദിയിൽ നവ ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം സ്ഥാപിച്ചതിലുള്ള അഭിമാനവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.
ഋഷഭ് റിഖിറാം ശർമ്മ
പ്രശസ്തമായ റിഖി റാം കുടുംബാംഗവും പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ശിഷ്യനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തെ ആധുനിക ശൈലികളുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് ലോകമെമ്പാടും കച്ചേരികൾ അവതരിപ്പിച്ചാണ് കരിയര് തുടക്കം. 2022-ൽ പ്രസിഡൻ്റ് ബൈഡൻ്റെ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ തനിച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതജ്ഞൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.
ഇന്ത്യൻ പരമ്പരാഗത സംഗീതത്തെ മോഡേണ് സ്റ്റൈലുമായി ലയിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്തനാക്കിയത്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ബ്രിട്ടന്, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലുടനീളമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപകാല പര്യടനങ്ങൾ ഇന്ത്യന് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഖ്യാതി ഉയർത്തി.
