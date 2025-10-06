"ഞാൻ സ്വാർത്ഥയാണ്.. ഇത് എന്റെ ആവശ്യം"; എന്തുകൊണ്ട് മീ ടു ആരോപണവിധേയന്റെ ചിത്രത്തില് അഭിനയിച്ചു? മറുപടിയുമായി റിമ കല്ലിങ്കല്
റിമ കല്ലിങ്കല് നായികയാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം 'തിയേറ്റര്' ഒക്ടോബര് 16നാണ് പ്രദര്ശനത്തിനെത്തുന്നത്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സജിന് ബാബു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ റിമ കല്ലിങ്കല് മലയാള സിനിമയില് തിരച്ചെത്തുന്നത്.
റിമ കല്ലിങ്കല് നായികയാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'തിയേറ്റര്: ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി'. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റിമ കല്ലിങ്കല് മലയാള സിനിമയില് തിരികെയെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ദേശീയ അവാര്ഡ് ജേതാവ് സജിന് ബാബു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഒക്ടോബര് 16നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തില് ചിത്രത്തിലെ സംവിധായകന് സജിന് ബാബുവിനെ കുറിച്ചുള്ള റിമയുടെ വാക്കുകളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുന്നത്. മീ ടു ആരോപണ വിധേയനായ സജിന് ബാബുവിന്റെ ചിത്രത്തില് എന്തുകൊണ്ട് അഭിനയിച്ചു എന്നതിനുള്ള മറുപടിയാണ് റിമ കല്ലിങ്കല് നല്കുന്നത്. ദ ന്യൂ ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റിമ ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത്.
സജിന് തന്റെ തെറ്റ് തുറന്ന് സമ്മതിച്ച ആളാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയില് അഭിനയിച്ചത് എന്നുമാണ് റിമ മറുപടി നല്കിയത്. മീ ടൂ ആരോപണത്തില് പരസ്യമായി തെറ്റ് സമ്മതിച്ച് ക്ഷമാപണം നടത്തിയ ഒരേയൊരു വ്യക്തി സജിൻ ബാബു മാത്രമായിരുന്നു എന്നും റിമ കല്ലിങ്കല് പറഞ്ഞു.
"സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സ്വാർത്ഥയാണ്... ഈ സിനിമ എന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ, മറ്റ് പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഏര്പ്പെടുമ്പോഴും എനിക്ക് ജോലി ആവശ്യമാണ്. മീ ടൂ ആരോപണത്തില് പരസ്യമായി തെറ്റ് സമ്മതിച്ച് ക്ഷമാപണം നടത്തിയ ഒരേയൊരു വ്യക്തി സജിൻ ബാബു മാത്രമായിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണം," റിമ കല്ലിങ്കല് പറഞ്ഞു.
സിനിമയിലെ സ്ത്രീകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചും റിമ മനസ്സു തുറന്നു. "പ്രശ്നം അവസാനിച്ചില്ലെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നെ അത് നേരിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടില്ല, അതിനാൽ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ അവകാശമില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിച്ചത് മറ്റൊരു കാരണമാണ്. എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വ്യവസായം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല; എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അഭിനേതാക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക്, അത്തരം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പലപ്പോഴും ശക്തി ഇല്ലാത്തവരാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എനിക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു... പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യബോധവുമുണ്ട്," റിമ പറഞ്ഞു.
ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ മാറ്റിനിർത്താന് എളുപ്പമാണെന്നും നടി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. "ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു പാഠമാണ്. 2020 ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യബോധം ഉള്ളവളായി മാറി. അതിജീവിക്കാൻ ജോലി ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഈ മേഖലയില്, ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുന്ന ആളുകൾ അവാർഡുകൾ നേടുന്നത് തുടരുന്നു. സിസ്റ്റം നമ്മളെ അല്ല, അവരെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ മാറ്റിനിർത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ് - നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരായി കാണുന്നു," റിമ കല്ലിങ്കല് പറഞ്ഞു.
