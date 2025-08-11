സോഷ്യല് മീഡിയ റീലുകളിലൂടെയും ഫോട്ടോഷൂട്ടിലൂടെയും സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ച ആളാണ് അന്തരിച്ച മിമിക്രി കലാകാരന് കൊല്ലം സുധിയുടെ ഭാര്യ രേണു സുധി. ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7 ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ബിബി7ന്റെ പ്രെഡിക്ഷന് ലിസ്റ്റില് രേണു സുധിയുടെ പേര് ഉയര്ന്നുവന്നിരുന്നു. ഒടുവില് ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ബിഗ് ബോസ് ആരംഭിച്ചപ്പോള് രേണു സുധി മത്സരാര്ത്ഥിയായി എത്തുകയും ചെയ്തു.
ഇപ്പോഴിതാ ബിഗ് ബോസ് ഷോ ഒരാഴ്ച്ച പിന്നിടുമ്പോള് ആദ്യ വീക്കെന്ഡ് എപ്പിസോഡില് രേണുവിന്റെ കള്ളത്തരം കയ്യോടെ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് മോഹന്ലാല്. ഒരു കത്തുമായാണ് മോഹന്ലാല് എത്തിയത്. ബിഗ് ബോസ് എപ്പിസോഡുകള് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബിബി ഹൗസില് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് വീഡിയോ ആയി പുറത്തുവരുന്നു എന്നതാണ് കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിന് പിന്നാലെ ബിബി ഹൗസ് പരിശോധിക്കാന് മൂന്നുപേരെ വീടിനകത്തേയ്ക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു.
ശേഷം കത്തില് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാന് മോഹന്ലാല് നിര്ദേശിക്കുകയും വീഡിയോ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു. താന് ആദ്യ ആഴ്ച്ച എലിമിനേഷന് റൗണ്ടില് വന്നുവെന്നും തന്നെയും സുധി ചേട്ടനെയും സ്നേഹിക്കുന്നവര് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള രേണുവിന്റെ വീഡിയോ ആണ് മോഹന്ലാല് പുറത്തുവിട്ടത്. രേണു സുധി ബിഗ് ബോസില് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത്.
"നമസ്കാരം.. ഞാന് രേണു സുധിയാണ്.. ഒന്നാമത്തെ ആഴ്ച്ച തന്നെ ഞാന് എലിമിനേഷന് റൗണ്ടില് വന്നു. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സുധി ചേട്ടനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും വിലയേറിയ വോട്ടുണ്ടെങ്കില് മാത്രമെ എനിക്കീ ഗെയിമില് മുന്നോട്ട് പോകാന് സാധിക്കുക ഉളളൂ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുളള പെര്ഫോമന്സ് ചെയ്യാന് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വോട്ടുകള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു..." -ഇപ്രകാരമാണ് രേണു സുധി വീഡിയോയില് പറഞ്ഞത്.
തന്റെ കള്ളത്തരം കയ്യോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഈ വീഡിയ്ക്ക് പിന്നില് തന്റെ ഒരു കസിന് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് രേണു സുധി സ്വന്തം മുഖം രക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങി. ആദ്യ ആഴ്ചയില് തന്നെ നോമിനേഷനില് വരുമെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാമെന്നായിരുന്നു രേണുവിനോട് മോഹന്ലാല് ചോദിച്ചത്. ഈ വീഡിയോ എടുത്തുവച്ച് ഇപ്പോള് ഷെയര് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്നും മോഹന്ലാല് ചോദിച്ചു. ഇത് ശരിയായില്ലെന്നും ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞൊരു ഷോ ആണിതെന്നും മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
ഷോയുടെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കുന്ന വീഡയോകള് ചെയ്യരുതെന്നും ഇത് പൈറസിയാണെന്നും മോഹന്ലാല് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനെ കുറിച്ച് മോഹന്ലാല് വിശദീകരണം ചോദിച്ചപ്പോള് തന്റെ യൂട്യൂബ് നോക്കുന്ന കസിന്റെ തലയില് രേണു കുറ്റംകെട്ടിവച്ചു. കസിന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നും ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വരുന്നതെന്നും രേണു പറഞ്ഞു.
രേണുവിന്റെ ഈ വോട്ടിംഗ് അഭ്യര്ത്ഥ വീഡിയോ കണ്ട് സഹമത്സരാര്ത്ഥികളും ഞെട്ടിയിരുന്നു. ബിഗ് ബോസിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തില് ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് രേണു സുധി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മോഹന്ലാല് പോയ ശേഷം തന്റെ തെറ്റുകള് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും രേണു എത്തിയിരുന്നു. തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനല് ഹാന്ഡില് ചെയ്യുന്ന കസിനോട് ഇനി ഇത്തരത്തിലൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നം രേണു ക്യാമറ നോക്കി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നില് പത്ത് ഏത്തം ഇടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ രേണുവിനെ ട്രോളി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വോട്ടിനായി രേണു മുന്കൂട്ടി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അത് പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോള് കസിന്റെ തലയില് കെട്ടിവച്ച് തടി ഊരേണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് പറയുന്നത്. രേണു തന്നെയാണല്ലോ വോട്ട് ചോദിച്ചുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ രേണു ചെയ്തത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും പ്രേക്ഷകര് ചോദിക്കുന്നു. ഇതോടെ നിരവധി പേരാണ് രേണുവിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ബിഗ് ബോസ് ഹൗസില് ആക്ടീവ് അല്ലാത്ത രേണുവിന്റെ തനിച്ചുള്ള വര്ത്തമാനങ്ങള് ഡ്രാമയാണെന്നാണ് ആളകള് പറയുന്നത്. ബിബി ഹൗസില് കണ്ണില്ലാത്ത തത്തയോടും രേണു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതും ഡ്രാമയാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് പറയുന്നത്.
