ETV Bharat / entertainment

ബലാത്സം​ഗക്കേസ്; ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി വേടൻ

ബലാത്സംഗ കേസിൽ തൃക്കാക്കര പൊലീസിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി വേടൻ. ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.

RAPPER VEDAN VEDAN RAPE CASE RAPPER VEDAN SEXUAL ASSAULT VADAN RAPE CASE UPDATES
Rapper Vedan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ബലാത്സം​ഗക്കേസിൽ റാപ്പർ വേടനെന്ന ഹിരൺ ദാസ് മുരളിയെ തൃക്കാക്കര പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് വേടൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായത്. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വേടൻ പ്രതികരിച്ചു.

യുവ ഡോക്‌ടറെ വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന കേസിൽ റാപ്പർ വേടന് ഹൈക്കോടതി ഉപാധികളോടെയായിരുന്നു മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഒപ്പം സെപ്റ്റംബർ 9, 10 ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുൻപാകെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അറസ്‌റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാലും വേടനെ ജാമ്യത്തിൽ വിടണമെന്നാണ് കോടതി നിർദേശം. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നോ നാളെയോ വേടനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയും ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത.

കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ അതിജീവിത വേടന് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ കോടതിയിൽ എതിർത്തിരുന്നു. വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് വേടൻ പിന്മാറിയത് മാനസികാരോഗ്യം തകർത്തുവെന്നും അത് കൊണ്ടാണ് പരാതി നൽകാൻ വൈകിയതെന്നുമാണ് അതിജീവത കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഒരു കേസ് കൂടി സെൻട്രൽ പൊലീസ് വേടനെതിരെ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തതും പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബന്ധം പിരിഞ്ഞ ശേഷം വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇരുവരും തമ്മിൽ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായ ശാരീരിക ബന്ധം അകൽച്ചയോടെ എങ്ങനെ ബലാത്സംഗമാകുമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പരാതിക്കാരിയെ സ്വാധീനിക്കുകയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണം എന്നും തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളോടെ കോടതി വേടന് ജാമ്യം നൽകിയത്.

അതേസമയം ബലാത്സംഗ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ വേടൻ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് വേടൻ്റെ സ്‌റ്റേജ് ഷോകളെല്ലാം മുടങ്ങിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു കോന്നിയിൽ വേടൻ സ്‌റ്റേജ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ഒരു കലാകാരൻ ഒരിക്കലും എവിടെയും പോകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു റാപ്പര്‍ വേടൻ്റെ പ്രതികരണം. ജീവിതം ഈ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വേടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വേടെനെതിരെ മറ്റൊരു പീഡന പരാതിയിൽ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

2021 ഓഗസ്‌റ്റ് മുതല്‍ 2023 മാര്‍ച്ച് വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നല്‍കി തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് അതിജീവിതയുടെ പരാതി. ഇന്‍സ്‌റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് വേടനുമായി സൗഹൃദം ആരംഭിച്ചതെന്നും ടോക്‌സിക് ആണ്, സ്വാര്‍ഥയാണ് എന്നുള്‍പ്പെടെ ആരോപിച്ച് പിന്നീട് തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

തന്നോട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ കോഴിക്കോട്ടെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ വെച്ച് വേടന്‍ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു. രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വച്ച് തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു. തൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേടൻ പണം കടം വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും യുവതിയുടെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

Also Read: പേരൂർക്കട മാല മോഷണക്കേസിൽ വഴിത്തിരിവ്; ബിന്ദുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ന്യായീകരിക്കാന്‍ പൊലീസ് കള്ളക്കഥ മെനഞ്ഞുവെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട്‌

For All Latest Updates

TAGGED:

RAPPER VEDANVEDAN RAPE CASERAPPER VEDAN SEXUAL ASSAULTVADAN RAPE CASE UPDATESVEDAN APPEARING FOR QUESTIONING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.