'വേടൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ജീവിച്ചിരിക്കും': വിവാദങ്ങൾക്കിടെ സംഗീത നിശയുമായി റാപ്പർ വേടൻ

എംഎൽഎ കെയു ജനീഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോന്നിയിൽ നടന്ന 'കരിയാട്ടം എക്സ്പോ 2025' ൻ്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു വേടൻ്റെ സംഗീതനിശ.
Published : September 9, 2025 at 11:24 AM IST
പത്തനംതിട്ട: കേസിനും വിവാദങ്ങൾക്കുമിടെ പത്തനംതിട്ടയെ ഇളക്കിമറിച്ച് റാപ്പർ വേടൻ്റെ സംഗീത നിശ. 'വേടൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ജീവിച്ചിരിക്കും. ഒരു കലാകാരൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല. താൻ ഇവിടെ തന്നെ, ജനങ്ങള്ക്കിടയിൽ ജീവിച്ചുമരിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്' എന്ന് സംഗീത നിശയ്ക്കിടെ വേടൻ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെയാണ് സദസ് ഏറ്റെടുത്തത്.
എംഎൽഎ കെയു ജനീഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോന്നിയിൽ നടന്ന 'കരിയാട്ടം എക്സ്പോ 2025' ൻ്റെ സമാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സംഗീത നിശ. ഒരുപാട് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് വേടൻ എവിടെയോ പോയെന്നാണെന്നും എന്നാൽ, ഒരു കലാകാരൻ ഒരിക്കലും എവിടെയും പോകുന്നില്ലെന്നും റാപ്പര് വേടൻ പറഞ്ഞു. തന്റെ ഈ ഒറ്റ ജീവിതം ഈ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വേടൻ പറഞ്ഞു.
തൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ഒരു സർവകലാശാലയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റി. ആ പാട്ട് ഞാൻ പാടിനടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. നിരവധി സംഗീത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ആ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമെന്നും വേടൻ പറഞ്ഞു. ബലാത്സംഗ കേസിൽ ഇന്ന് തൃക്കാക്കര പൊലീസിന് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനിരിക്കെയാണ് ഇന്നലെ വേടൻ്റെ പ്രതികരണം.
വേടന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും നാളെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തൃക്കാക്കര എസ്എച്ച്ഒയ്ക്ക് മുന്നില് ഹാജരാകാന് കോടതി വേടന് നിര്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. യുവതിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ്.
സംഗീത ഗവേഷക നല്കിയ മറ്റൊരു പരാതിയില് എറണാകുളം സെന്ട്രല് പൊലീസും വേടനെതിരെ കേസ് എടുത്തിരുന്നു. ബലാത്സംഗക്കേസിൽ റാപ്പര് വേടന്റെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി താത്കാലികമായി തടഞ്ഞു. കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ വേടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്.
വേടനെതിരെയുള്ള മുൻ ആരോപണങ്ങള്
മുൻപ് കഞ്ചാവ് കേസിലും വേടൻ അറസ്റ്റിലാകുകയും പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിച്ചിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വേടൻ്റെ ഫ്ളാറ്റില് വച്ചായിരുന്നു കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിനുമുൻപ് മുമ്പ് മി ടൂ ആരോപണവും വേടന് നേരെ ഉയര്ന്നിരുന്നു. 'വുമണ് എഗെയ്ന്സ്റ്റ് സെക്ഷ്വല് ഹറാസ്മെൻ്റ് ' എന്ന കൂട്ടായ്മ വഴിയാണ് ചില സ്ത്രീകള് വേടനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.
വേടൻ മദ്യലഹരിയില് ലൈംഗികബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടാന് യുവതിയെ നിര്ബന്ധിച്ചുവെന്നും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം. സുഹൃദ്വലയത്തിലെ സ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടുവെന്ന് നുണ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. സംവിധായകന് മുഹ്സിന് പരാരിയുടെ 'ഫ്രം എ നേറ്റീവ് ഡോട്ടര്' എന്ന ആല്ബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് വേടനെതിരെ മീടു ആരോപണം ഉയര്ന്നത്. ആരോപണങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ വേടന് മാപ്പു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
