പതിനഞ്ച് വര്ഷങ്ങള് കൊണ്ട് 15 സിനിമകള് ഒരുക്കിയെന്ന് സംവിധായകന് രഞ്ജിത്ത് ശങ്കര്. എഴുത്തുകാരന് ആകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ സിനിമയിലെത്തി സംവിധായകനും, നിര്മ്മാതാവും വിതരണക്കാരനും ഒടുവില് സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരു സംരംഭകനായും മാറിയിരുന്നുവെന്ന് രഞ്ജിത്ത്. താന് തന്റെ 50 വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ ജീവിതം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു രഞ്ജിത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
"15 വര്ഷം..15 സിനിമകള്.. ഇനി എന്ത്..?
2009ൽ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യ സിനിമയായ പാസഞ്ചർ ഒരുക്കി. 2024ൽ ഞാൻ എന്റെ 15-ാമത്തെ ചിത്രമായ ജയ്ഗണേഷ് സംവിധാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 15 സിനിമകൾ ചെയ്തു. അതൊരു മോശം സംഖ്യയല്ല.
ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഒരു എഴുത്തുകാരന് ആകണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതായിരുന്നു സ്വപ്നം. പക്ഷേ ജീവിതത്തിന് മറ്റ് പദ്ധതികള് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്നെ ഒരു സംവിധായകന് ആക്കി. പിന്നെ എന്നെ ഒരു നിർമ്മാതാവ് ആക്കി. പിന്നെ ഒരു വിതരണക്കാരൻ. ഒരു വിദേശ വിതരണക്കാരൻ പോലുമായി. ഇതിനിടെ ഞാന് സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരു സംരംഭകനായും മാറി. തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ നിരവധി ജീവിതങ്ങൾ നയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ എനിക്ക് പരാതിപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല.
എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളിടത്തോളം കാലം, 50 വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളു. എനിക്ക് പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, ഞാന് സ്വയം പറഞ്ഞിരുന്നു, എനിക്ക് 50 വയസ്സ് തികയുമ്പോള് യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും നിശബ്ദ കോണിലോ ഇരിക്കാന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്റെ സിനിമകൾ ഒരുക്കാന് പോലും ശ്രമിക്കാത്തതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. ആ ചിന്തയാണ് എന്നെ നയിച്ചത്. എന്റെ ഓരോ ചുവടും, ഓരോ തീരുമാനവും, ഓരോ പദ്ധതിയും ആ പ്രായത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
ഞാന് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യമായി, "50 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം?" എന്നതല്ല ചോദ്യം. പക്ഷേ "എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം?" എന്നചാണ് ചോദ്യം.
പതിനഞ്ച് സിനിമകൾ എന്നത് നല്ല ഒരു സംഖ്യയാണ്. പക്ഷേ, എനിക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് കഥകൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അഞ്ച് സിനിമകൾ കൂടി ചെയ്യാനുള്ള ഊർജ്ജവും ഇച്ഛാശക്തിയും എനിക്കുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഹൃദയം എന്നോട് പറയുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഒരു സമയപരിധിയില്ല. എനിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.
എത്രകാലം ജീവിച്ചിരുന്നാലും അവ നിര്മ്മിക്കാന് എനിക്ക് അത്രയും സമയം ഉണ്ട്. ഒരേയൊരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. അത് ഇതാണ്: ഓരോ സിനിമയും അവസാന അഞ്ച് സിനിമകളിൽ മികച്ചതായിരിക്കണം. അതിനർത്ഥം കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുക, കൂടുതൽ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യുക, കൂടുതൽ സത്യസന്ധത എന്നിവയാണ്.
സിനിമകൾക്ക് പുറമെ, ഞാൻ പുതിയ അഭിനിവേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. എനിക്ക് ബിസിനസ് ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഇക്വിറ്റി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, യാത്ര, സ്പോർട്സ് എന്നിവ ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാറ്റിനും ഉപരി, എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക, വാഹനം ഓടിക്കുക, ലളിതമായി ജീവിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങള് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയെ പോലെ തന്നെ ഇവയും പ്രധാനമാണ്. ഒരുപക്ഷേ കൂടുതൽ.
അപ്പോള് ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. എന്റെ പിന്നാലെ 15 സിനിമകൾ. എന്റെ മുന്നിൽ 5 സിനിമകൾ. സിനിമകൾക്ക് പുറമെയുള്ള ഒരു ലോകം മുഴുവൻ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അതെ — ആ അഞ്ചിൽ ആദ്യത്തേത് ഞാൻ ഇതിനോടകം തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക", രഞ്ജിത്ത് ശങ്കര് കുറിച്ചു.
Also Read: "പുരുഷന്മാര് പുരുഷന്മാരെ ഡീല് ചെയ്യും.. സ്ത്രീകളെ ആവശ്യമില്ല..മനസ്സിലായോ", ചന്ദ്രയെ വിളിച്ച് വരുത്തിയത് ആര്?; സസ്പെന്സുമായി ലോക ടീം - LOKAH CHAPTER 1 CHANDRA TRAILER