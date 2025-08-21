ETV Bharat / entertainment

ബാബു ആൻ്റണിയുടെ 'ഫോർ പാക്ക്' കണ്ടത് അന്ന്; ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് റംസാൻ

ഡി ഫോർ ഡാൻസ് എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയാണ് റംസാൻ പ്രശസ്തനായത്. സിനിമകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് റംസാന് താൽപര്യം.

Published : August 21, 2025

ഡി ഫോർ ഡാൻസ് എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനായ താരമാണ് റംസാൻ മുഹമ്മദ്. ആ ഡാൻസ് റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സീസണുകളിലെ ഓഡിഷനുകളിലും റംസാൻ സെലക്ട് ആയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, മൂന്നാം സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ, പരിപാടിയുടെ നിർമാതാവ് ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും റംസാൻ പങ്കെടുത്തു. ആ സീസണിൽ സെലക്ടായ റംസാൻ ടൈറ്റിൽ വിന്നറാകുകയും ചെയ്തു.

ബാലതാരമായി സിനിമയിലെത്തിയെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് റംസാനെ ജനപ്രിയനാക്കിയത്. നൃത്തം ജീവവായുവാണെങ്കിലും, വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് റംസാൻ്റെ ആഗ്രഹം. തൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചപ്പോൾ റംസാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ.

സാഹസം: വിജയത്തിന് പിന്നിൽ

കൂലി, വാർ 2 പോലുള്ള വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ തീയറ്ററുകൾ കീഴടക്കിയപ്പോഴും, സാഹസം എന്ന തൻ്റെ ചിത്രം വിജയകരമായി മുന്നേറുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് റംസാൻ പറഞ്ഞു. വലിയ സിനിമകൾക്കു മുന്നിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞ് സിനിമയ്ക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, നല്ല സിനിമകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മലയാളികളുടെ മനോഭാവം കൊണ്ടാണ് ചിത്രം അടിപതറാതെ മുന്നോട്ട് പോയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താൻ മുൻപ് അഭിനയിച്ച റൈഫിൾ ക്ലബ്, ഭീഷ്മപർവം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ വേഷങ്ങൾ ഓഡിഷനിലൂടെയാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ, തന്നെ തേടിയെത്തിയ ആദ്യ ചിത്രമാണ് സാഹസം. ചിത്രത്തിൻ്റെ ജോണറും തിരക്കഥയും സംവിധായകനുമായുള്ള ആത്മബന്ധവുമാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം. നിരവധി ജോണറുകളുടെ സമുന്വയമാണ് സാഹസം. കഥകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ് തൻ്റെ കഥാപാത്രം.

ബിബിൻ കൃഷ്ണ തൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ തിരക്കഥ താൻ അടുത്തിടെ കേട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചതായിരുന്നു. സാഹസത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും നായക സങ്കൽപത്തെ അപ്പാടെ മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രമാണിത്. ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും നായകതുല്യമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തൻ്റെ തോളിൽ മാത്രം താങ്ങി നിൽക്കുന്ന കഥയല്ല ഈ സിനിമയെന്ന് തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസിലായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒരു പുതിയ നടനുള്ള മികച്ച അവസരം

സാറ്റലൈറ്റ്/ഡിജിറ്റൽ മൂല്യമുള്ള ഒരു അഭിനേതാവായി താൻ പൂർണമായി വളർന്നിട്ടില്ലെന്ന് അറിയാമെന്ന് റംസാൻ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ മുഖം മാത്രം വച്ച് ഒരു സിനിമ പൂർണമായി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു പുതിയ നടനുള്ള മികച്ച അവസരമായാണ് സാഹസത്തെ വിലയിരുത്തിയത്. സിനിമയുടെ ആശയത്തിന് പിന്തുണ നൽകാൻ നിരവധി സീനിയർ നടൻമാർ കൂടി വന്നതോടെ ചിത്രം ബിസിനസ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായി.

സിനിമ പൂർണമായ ഒരു വിനോദോപാധി മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയ ബിസിനസ് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ പോലുള്ള ഒരാളെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സിനിമയെടുക്കുമ്പോൾ നിർമാതാവിന് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ബിസിനസ് കൂടി ലഭിക്കണം. ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള നടനായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം. ഇതിനെ ഒരു സൂപ്പർതാര പദവിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മികച്ച സിനിമകളിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ തിരശ്ശീലയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബാബു ആൻ്റണി: മാതൃകയും പ്രചോദനവും

സിനിമ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിനുമുൻപ് മലയാള സിനിമയിലെ വലിയ താരമായി വളർന്ന ആളാണ് ബാബു ആൻ്റണി. പിന്നീട് സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ, മാസ് രംഗങ്ങൾ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് തനിക്ക് പ്രചോദനമായി. ഒരു നടനായി മാറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലൊരു താരത്തിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ലഭിച്ചത് ഭാഗ്യമാണെന്നും റംസാൻ പറഞ്ഞു.

സാഹസം എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ വികാരതലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മികച്ച കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ ഫ്ലാറ്റ് സീക്വൻസ് രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്താണ് താൻ ബാബു ആൻ്റണിയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. ഒരു സീനിയർ താരം എങ്ങനെ ലൊക്കേഷനിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് തനിക്ക് മാതൃകയായിരുന്നു. ലൊക്കേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയായിരുന്നു.

പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാബു ആൻ്റണി പിന്തുടരുന്ന രീതികൾ ഒരു പുതിയ അഭിനേതാവ് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഷൂട്ടിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങളും, സാങ്കേതികമായി ആക്ഷൻ രംഗം ചെയ്യുന്ന രീതിയും, കൊറിയോഗ്രാഫിയിൽ തൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന പ്രക്രിയയും, ഷൂട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞ ശേഷമുള്ള സമീപനവുമെല്ലാം ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് താൻ നോക്കി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്.

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും ബാബു ആൻ്റണി മാതൃകയാണെന്ന് റംസാൻ പറഞ്ഞു. ഷർട്ട് ഇടുന്ന ഒരു ഷോട്ട് ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ, തിരക്കഥയിൽ സാധാരണ രീതിയിലായിരുന്നെങ്കിലും, ബോഡി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഷർട്ട് എടുത്തിടുന്ന രീതി അവലംബിക്കാമോ എന്ന് താനും സംവിധായകനും ചർച്ച ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ആ ഷോട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത്. ആദ്യമായി താൻ ബാബു ആൻ്റണിയുടെ സിക്സ് പാക്ക് കണ്ടത് അപ്പോഴാണെന്നും റംസാൻ ഓർമിച്ചു. ഈ പ്രായത്തിലും ശരീരം സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയും ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലെ ശ്രദ്ധയും ഏതൊരാക്ടർക്കും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നവയാണ്.

ചെറിയ വേഷവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു

സാഹസത്തിന് മുൻപ് താൻ അഭിനയിച്ച ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി, റൈഫിൾ ക്ലബ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ വേഷങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നു. ഓഡിഷനിലൂടെയാണ് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്ഷനിൽ മികച്ച തിരക്കഥയിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷം ചെയ്താലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമെന്ന് റംസാൻ പറയുന്നു. കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ഭംഗിയാക്കിയാൽ മതിയെന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് താൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

തൻ്റെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച് വേഷങ്ങൾ സംവിധായകർ നൽകി. കഥാപാത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിഗ് ബോസ്

ബിഗ് ബോസ് എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ തൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് റംസാൻ പറഞ്ഞു. ആ ഷോയിൽ താൻ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സ്കിറ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് അമൽ നീരദ് ഭീഷ്മപർവത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. ബാലതാരമായി സിനിമയിലെത്തി കുറച്ചുകാലം ഇടവേളയെടുത്ത ശേഷം താൻ ഡാൻസിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. അതിനുശേഷം താൻ പങ്കാളിയായ ശക്തമായ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഷോയായിരുന്നു ബിഗ് ബോസ്.

എല്ലാവരും ആ ഷോയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രശസ്തിക്കും പണത്തിനും വേണ്ടിയാണെങ്കിലും, താൻ പോയത് തൻ്റെ ഡാൻസിങ് സ്കില്ലും അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവും വലിയൊരു പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയായി കരുതിയിട്ടാണെന്നും റംസാൻ പറഞ്ഞു.

ഭീഷ്മപർവം

ഭീഷ്മപർവത്തിലെ തൻ്റെ കഥാപാത്രം പൂർണമായും സംവിധായകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു. മുടിയും താടിയുമൊന്നും വെട്ടേണ്ട, ഇങ്ങ് പോരെ എന്നാണ് അമൽ നീരദ് തന്നോട് പറഞ്ഞത്. കഥാപാത്രം ഒരു റെട്രോ ആയിരുന്നു. ലൊക്കേഷനിലെത്തി ആദ്യ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസായിരുന്നു. ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് ലുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ആദ്യം ഒരു ബുൾഗാൻ താടി വച്ചുനോക്കിയെങ്കിലും അമൽ നീരദിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പഴയ രീതിയിൽ ഒരു മീശ മാത്രം മതിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണമാണ് തൻ്റെ കഥാപാത്രം വ്യത്യസ്തമാകാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് റംസാൻ പറഞ്ഞു.

ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുടെ ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പുകൾ തിരക്കഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ അദ്ദേഹം ലൈവായി ചെയ്തതാണ് ആ രംഗങ്ങൾ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇട്ട സ്റ്റെപ്പിനനുസരിച്ച് കൊറിയോഗ്രാഫിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയായിരുന്നു.

ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി

ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി എന്ന സിനിമയാണ് തന്നിലെ നടനെ മറ്റ് സംവിധായകർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കാരണമായതെന്ന് റംസാൻ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ഡാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് തന്നെ തേടിയെത്തിയിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാറി, ഒരു നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള വേഷം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ഈ സിനിമയിലാണ്. ഡാൻസ് + ആക്ടിങ് എന്ന സ്ഥിരം പുറം ചട്ടയുള്ള വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെപ്പോലൊരു നടനെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണം എന്ന സംവിധായകൻ ജിത്തു അഷറഫിൻ്റെ ചിന്തയായിരുന്നു ഈ കഥാപാത്രത്തിന് പിന്നിൽ.

കഥ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സിനിമ തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. അതൊരുപക്ഷേ തന്നിലെ ഉത്തരവാദിത്വബോധം വർധിപ്പിച്ചു. പ്രകടനത്തിലെ വ്യത്യസ്തത ലൊക്കേഷനിലെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്. ഒരു നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലും ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അത് കൃത്യമായി വർക്കൗട്ട് ആവുകയും ചെയ്തു.

ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടിയിലെ ശ്യാം എന്ന കഥാപാത്രം തൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയെഴുതിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് ഡാൻസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പല തിരക്കഥകളാണ് തനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഡാൻസ് തൻ്റെ ജീവവായു ആണെങ്കിലും സിനിമയിൽ തനിക്ക് വേണ്ടത് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്.

ഡാൻസ് വേണ്ടേ?

നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിലെ നടനെ വളർത്താൻ ആവശ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് റംസാൻ പറഞ്ഞു. നൃത്തത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കഥാപാത്രവും സിനിമയുടെ ആശയവും മികച്ചതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കില്ല. ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളായ സ്റ്റെപ് അപ്പ് സീരീസുകൾ പോലുള്ള സിനിമകൾ ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇവിടെ ഇമോഷണൽ വശങ്ങൾക്കപ്പുറം നൃത്തത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് പല കഥകളും വന്നിട്ടുള്ളത്.

അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നും അതിന് ബിസിനസ് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നും തനിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ താരമൂല്യം കുറച്ചുകൂടി വളരുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തത്തെ ആസ്പദമാക്കി നല്ല ഇമോഷണൽ കണക്ട് ഉള്ള തിരക്കഥകൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കണം.

