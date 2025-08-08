വിമർശനങ്ങളെ ഭയപ്പെടാത്ത ചലച്ചിത്രകാരൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, എന്നും വിവാദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പലപ്പോഴും കടുത്ത വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ അടൂരിനോട് മുഖാമുഖം കയർത്ത് സംസാരിച്ച ഒരു നടനുണ്ടായിരുന്നു, മലയാള സിനിമയിലെ അതുല്യ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും നടനുമായിരുന്ന എൻ എൽ ബാലകൃഷ്ണൻ. സാധാരണ സാമൂഹിക മര്യാദകളുടെ അതിർവരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നടന്ന വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇത് ഒരു തുറന്ന പോരാട്ടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള സംഭവമായിരുന്നു.
നടനും പത്രപ്രവർത്തകനുമായ രമേശ് ബാബുവുമായുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ സംഭവം ഓർത്തെടുത്തത്. ഈ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് 'ഒറ്റ ഫ്രെയിമിലൊതുങ്ങാതെ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. മുൻപൊരിക്കൽ ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിനിടയിലാണ് രമേഷ് എൻ എൽ ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തത്.
'പ്രതിസന്ധി'യും 'സ്വയംവര'വും
'പ്രതിസന്ധി' എന്ന പേരിൽ അടൂർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സിനിമയുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല. പാട്ടും കോമഡിയുമൊക്കെയുള്ള ഒരു 'കൊമേഴ്സ്യൽ' ചിത്രമായിരുന്നതുകൊണ്ടാകണം, അടൂർ തൻ്റെ ആദ്യചിത്രമായി 'സ്വയംവര'ത്തെയാണ് എപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കാറ്. 'പ്രതിസന്ധി'യില് നായികയായിരുന്നത് ജയഭാരതി ആയിരുന്നു. ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി രണ്ടാം ദിവസം ജയഭാരതിയെ കാണാൻ പ്രശസ്ത നിർമ്മാതാവ് ഹരി പോത്തൻ സെറ്റിൽ എത്തി. ഷൂട്ടിങ് കാണുക മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശ്യം ജയഭാരതിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും വേണം. എന്നാൽ ചിത്രീകരണം നിർത്തിവെച്ച് ജയഭാരതിയെ ഹരി പോത്തനോടൊപ്പം വിടാൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. അടൂരിൻ്റെ വിലക്ക് അവഗണിച്ച് ജയഭാരതി ഹരി പോത്തനൊപ്പം പോയി. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ജയഭാരതി പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും ഔട്ട്. പിന്നീട് ആ ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തിയത് കെപിഎസി ലളിതയായിരുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ, അടൂരിൻ്റെ സെറ്റിൽവെച്ച് താൻ നേരിട്ട ചില അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരുന്ന പത്മരാജനെയും ഭരതനെയും പോലുള്ള സംവിധായകരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അടൂർ വ്യൂ പോയിൻ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കർശന നിലപാടുകാരനായിരുന്നു. ക്യാമറയ്ക്കും ലൈറ്റ് കട്ടറിനുമിടയിലൂടെ പടമെടുക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് അസാധ്യമായിരുന്നിട്ടും അടൂർ തൻ്റെ പിടിവാശിയിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. "ഞാനും ഒരു തണ്ടാനും ഒരു തട്ടാനും മാത്രം മതി, ബാക്കി എന്തും നടക്കും എന്നൊരു ഭാവമായിരുന്നു അടൂരിന്" എന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ രമേശ് ബാബുവിനോട് പറഞ്ഞു.
മുഖാമുഖം സിനിമയും ഏറ്റുമുട്ടലും
അടൂരിൻ്റെ 'മുഖാമുഖം' എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ച് മുംബൈയിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്താതിരുന്ന അടൂർ, താൻ വരാത്തതിന് കാരണം ബാലകൃഷ്ണൻ ഫോട്ടോകളുടെ പ്രിൻ്റ് കൃത്യസമയത്ത് നൽകാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നിർമാതാവിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞു. ഈ വിവരം ബാലകൃഷ്ണൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അമർഷം നിറഞ്ഞു.
സിനിമ വിജയിച്ചതിൻ്റെ ആഘോഷം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അടൂരിനെയും നിർമാതാവിനെയും കണ്ട ബാലകൃഷ്ണൻ ദേഷ്യത്തോടെ അടൂരിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ അടൂർ താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കള്ളം ആവർത്തിച്ചു. അടൂരിൻ്റെ മറുപടി കേട്ട ബാലകൃഷ്ണൻ കോപം നിയന്ത്രിക്കാനാവാതെ വിറച്ചു. പ്രശ്നം വലുതാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നിർമാതാവ്, ബാലകൃഷ്ണനോട് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിർമാതാവ് സമ്മാനിച്ച 80,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ക്യാമറ എടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: "ഇനി ഞാൻ കല്യാണ ഫോട്ടോയെടുത്ത് ജീവിച്ചോളാം!" അടൂരിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇത് പറഞ്ഞ്, അദ്ദേഹം അവിടെനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. അടൂർ ഒന്നും പറയാതെ നിശബ്ദനായി നിന്നു.
സൗഹൃദവും സത്യവും
സങ്കടവും ദേഷ്യവും അടക്കാനാവാതെ ബാലകൃഷ്ണൻ നേരെ പോയത് സംവിധായകൻ ജേസിയുടെ അടുത്തേക്കാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരാൾ കടന്നുവന്നു. ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണവും മദ്യക്കുപ്പിയും, ഒപ്പം ബാലകൃഷ്ണൻ തിരികെ വെച്ച ക്യാമറയും അയാളുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്നു. "രവി മുതലാളി തന്നുവിട്ടതാണ്" എന്ന അയാളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന്, നിർമാതാവിന് സത്യം മനസ്സിലായെന്ന് ബാലകൃഷ്ണന് ബോധ്യമായി.
അടൂരിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, അരവിന്ദനും ജോൺ എബ്രഹാമും പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ കൂടി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓർത്തു. "ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് മാത്രമേ നല്ല സംവിധായകനാകാൻ സാധിക്കൂ" എന്ന് അരവിന്ദൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അടൂരിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയ ജോൺ എബ്രഹാം, പുസ്തകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഷെൽഫിലേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു: "എടോ ഗോപാലകൃഷ്ണ, താനീ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തുറന്നുനോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ?" ജോൺ ആയതുകൊണ്ട് അടൂർ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറിയെന്നും ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
എൻ എൽ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇത്തരം രസകരവും ആഴമേറിയതുമായ അനുഭവങ്ങൾ 'ഒറ്റ ഫ്രെയിമില് ഒതുങ്ങാതെ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
