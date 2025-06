ETV Bharat / entertainment

ആരും കാണാത്ത മമ്മൂട്ടിയുടെ മനസ്, താര ജാഡ ഇല്ലാത്ത ജഗതി; പുസ്‌തക രചനയിലെ ഉള്ളറ രഹസ്യങ്ങളുമായി രമേഷ് പുതിയ മഠം - RAMESH PUTHIYAMADAM ON CINEMA BOOKS

വിഖ്യാത ടർക്കിഷ് എഴുത്തുകാരനായ ഓർഹൻ പാമുക്‌ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, I read a book one day and my whole life was changed. അതായത് ഒരു പുസ്‌തകം വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതമാകെ മാറിപ്പോയി. മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ അക്ഷരങ്ങളോളം ശക്തിയുള്ള മറ്റൊരു മാധ്യമം ഈ ലോകത്തിലില്ല. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരമുള്ള പുതിയ കാലത്തും വായന മരിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒറ്റ കാരണം അതുതന്നെയാണ്. വായനയെയും പുസ്‌തകങ്ങളെയും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. സജീവ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ രമേഷ് പുതിയ മഠം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് 17 ഓളം പുസ്‌തകങ്ങളാണ്. എഴുതിയതിൽ 12 പുസ്‌തകങ്ങളും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. നിറക്കൂട്ടില്ലാതെ മമ്മൂട്ടി, ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിൻ്റെ ആത്മകഥയായ ലൈഫ് ഓഫ് ക്യാപ്റ്റൻ, പത്മരാജനെ കുറിച്ചുള്ള പാലപ്പൂ മണം ഒഴുകുന്ന ഇടവഴികൾ, ജഗതി ഒരു അഭിനയ വിസ്‌മയം തുടങ്ങി രമേഷിൻ്റെ സൃഷ്‌ടികൾ നിരവധിയാണ്. എഴുതിയ ചില പുസ്‌തകങ്ങളെ കുറിച്ചും പുസ്‌തകങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ചില ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും രമേഷ് ഇ ടവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു.



വഴികാട്ടിയായ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം