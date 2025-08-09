അഞ്ഞൂറ് വര്ഷത്തിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ളതും വംശനാശം സംഭവിച്ചതുമായ നെൽവിത്തുകൾ സംരക്ഷിച്ചു കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകൻ ചെറുവയൽ രാമന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ രാംദാസ് ഒരുക്കിയ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് 71-ാ മത് ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ പ്രത്യേക പരാമർശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ ജീവിതവും കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യവും വിളിച്ചോതുന്ന 42 മിനിട്ട് ദൈർഘ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി സമൂഹത്തോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടി ആണെന്നാണ് സംവിധായകൻ രാംദാസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. പുരസ്കാര ലബ്ധിക്കുശേഷം ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധിപേർ മുന്നോട്ടുവരുന്നു. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും സംവിധായകൻ ഇടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞു.
ചെറുവയൽ രാമനിലേക്ക്
രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ അഭിമാനമായ ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ ജന്മനാട് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും. പഠിച്ചതും ദീർഘകാലം ജോലി ചെയ്തതും വയനാട്ടിൽ തന്നെ. വയനാടിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ യഥാർഥ അവകാശികൾ ആദിവാസികളാണ്. കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെയും അടിച്ചമർത്തലുകളുടെയും ചരിത്രത്തിന് വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഷ്ടിച്ച് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് മാത്രമാണ് അകലം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വയനാടിൻ്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥകൾ കണ്ടുവളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടായി. മാധ്യമപ്രവർത്തനം പ്രൊഫഷനായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ധാരാളം ആദിവാസി വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും സാധിച്ചു. വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായും മൂന്ന് വാർത്താപ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക. ഒന്ന് ആദിവാസികൾ, രണ്ട് കൃഷി, മൂന്ന് വനം. വയനാടിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായ ആദിവാസികളും, കുടിയേറി വന്നവരും പ്രധാന ജീവിതമാർഗമായി കണ്ടെത്തിയത് കൃഷി തന്നെയായിരുന്നു. പുതിയകാലത്തെ കൃഷി നാശവും വിഷമയമാകുന്ന കൃഷിരീതികളും സജീവ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുക സാധാരണമാണ്. ഇത്തരം സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയുള്ള പ്രയാണത്തിനിടെയാണ് ചെറുവയൽ രാമൻ എന്ന കർഷകനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്.
ആദിമ ഗോത്ര വിഭാഗമായ കുറിച്യ വംശജനാണ് ചെറുവയൽ രാമൻ. വയനാട്ടിലെ ആദ്യകാലത്തെ ഭൂഉടമകൾ ആയിരുന്നു ഈ വിഭാഗം. പഴശ്ശിക്കൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത ചരിത്രം ഈ വംശജർക്കുണ്ട്. യുദ്ധവും പ്രതിഷേധവും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നെൽകൃഷിയിലാണ് കുറിച്യ വിഭാഗം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്.
ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ആശയം
ആധുനിക കൃഷി രീതികൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടതോടെ വയനാട്ടിൽ വൻ രീതിയിലുള്ള കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചു. വിളകൾ ഉണങ്ങി പോവുകയും വിത്തുകൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക പതിവായി. മണ്ണ് മരിച്ചുപോയി എന്നൊരു മുറവിളി വയനാടിൻ്റെ ദിക്കുകളിൽ മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി. കൃഷിയുടെ ഭാവിയെന്ത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ചെറുവയൽ രാമൻ എന്ന ആദിവാസി കർഷകൻ ഉടക്കുന്നു. ചെറുവയൽ രാമനും പറയാനുള്ളത് കൃഷിയുടെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെയാണ്. നെൽവിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ദൗത്യവുമായി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത് തന്നെ 95 നു ശേഷമാണ്.
എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഗോത്ര വിഭാഗത്തിലെ കർഷകരുടെ പക്കൽ നിന്നും നെൽവിത്തുകൾ ശേഖരിച്ചാണ് സാധാരണ വായനാട്ടിലുള്ളവർ കൃഷി ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഹരിതവിപ്ലവത്തിന് ശേഷം വന്ന മാറ്റം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. കൃഷിഭവൻ വഴി ഹൈബ്രിഡ് നെൽവിത്തുകൾ നേരിട്ട് കർഷകരിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പരമ്പരാഗത നെൽവിത്തുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കൃഷിയുടെ അവകാശികളിൽ നിന്നും യഥാർഥ കർഷക വൃത്തി അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങി. പല വിത്തിനങ്ങളും വംശനാശത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീണു.
ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് വലിയ കാലപ്പഴക്കമില്ല എല്ലാം ഞാൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ കൺമുന്നിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങളാണ്. നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത കീടനാശിനി പ്രയോഗവും പ്രായോഗിക രീതികൾ മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ള കൃഷി സമീപനവും മണ്ണിനെ വെറും ഉപഭോഗ വസ്തുവാക്കി മാറ്റി. യഥാർഥ കൃഷിനാശം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നെകൽ എന്നാൽ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഇത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നെകൽ എന്നാൽ നിഴൽ എന്നാണ് അർഥം. കുറിച്യ വിഭാഗക്കാരുടെ ഭാഷയാണിത്. എല്ലാം കാണുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ നിഴൽ പോലത്തെ കുറേ മനുഷ്യർ. അവർ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിഴൽ ഉണ്ട്. നിഴലുപോലെ മനുഷ്യരാശിയെ കാക്കുന്നവർ എന്ന അർഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പേര് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരു നെൽകർഷകൻ്റെ കഥയെന്ന് ചുരുക്കി ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഏകദേശം 63 ഇനം അപൂർവ നെൽ വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് രാമേട്ടൻ.
ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയല്ല രാമേട്ടൻ്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചത്. രാമേട്ടനോടൊപ്പം ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകുകയായിരുന്നു. കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഒപ്പിയെടുത്തു. മാധ്യമ മേഖലയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന നിരവധി ക്യാമറമാൻമാരും വീഡിയോ എഡിറ്റർമാരും ഈ സൃഷ്ടിയിൽ എന്നോടൊപ്പം കൂടി. ഒരു നിർമാതാവിൻ്റെയും പിന്തുണയില്ലാതെയാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഭക്ഷണവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് പിന്തുണയുമായി പിന്നീട് ഒരുപാട് പേരെത്തി. അതിൽ എടുത്തുപറയേണ്ടത് കുന്നംകുളം സ്വദേശിയായ സലിം എന്ന മനുഷ്യനെയാണ്. മനുഷ്യനോട് കൂറും ഭക്ഷണ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലും കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെന്ന് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി.
ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ ജീവിതം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക മാത്രമല്ല നെകൽ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ കർതവ്യം. ഇതിൽ ഒരു കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനം, വിതരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനവും വിതരണവും ജനാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കാര്യമാണ്. സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഭക്ഷണക്കയ്യിൽ കൂച്ചുവിലങ്ങ് ഇടുന്ന പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി നിശബ്ദമായി പൊരുതുന്നു. ഈയൊരു രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ചെറുവയൽ രാമനെ പിന്തുടർന്ന് കഥ പറയാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
വിത്തുകളുടെ കാവൽക്കാരൻ
രാമേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഒന്നിനെയും ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ അധികാരമില്ല. രാമേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിത്തുകളുടെ കാവൽക്കാരൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തലമുറയിലേക്ക് അവ കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്ഷണത്തെ അധികാരക്കൈകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട. ഞാൻ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ കണ്ട രാഷ്ട്രീയവും രാമേട്ടൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും സമാനത ഉള്ളതാണ്.
ജാതിയുടെയും വർഗീയതയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പേരിൽ തമ്മിലടിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ഭക്ഷണമാണ്. മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഞാൻ എന്ന അഹംഭാവത്തിനെതിരെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ശക്തമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.
ചെറുവയൽ രാമൻ സ്വാധീനിച്ച നിമിഷം
ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ചിത്രീകരണം കൊണ്ട് സാധിച്ചു. രാമേട്ടൻ പകർന്നു തന്ന അറിവുകൾ വളരെ വലുതാണ്. രാമേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയും നമ്മുടെ പക്കലുള്ള നെൽവിത്തുകൾക്ക് ജീവനുണ്ട്. അവ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ചെവി കൂർപ്പിച്ചാൽ നമുക്കത് കേൾക്കാം എന്നൊക്കെ. രാമേട്ടൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലൂടെ ലോകത്തുള്ള ജനത കേൾക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്ഷണം സംസാരിക്കുന്നത് രാമേട്ടനിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് അറിയാം.
