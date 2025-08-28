ETV Bharat / entertainment

1000 നര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം രാം ചരണ്‍ മൈസൂരില്‍... അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ശരീര രൂപമാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി താരം - PEDDI SONG SHOOT

രാം ചരൺ നായകനാകുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം 'പെദ്ധി'യിലെ ഗാനത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണം മൈസൂരിൽ ആരംഭിച്ചു. ജാനി മാസ്‌റ്റർ നൃത്തസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ഗാനത്തിൽ ആയിരത്തിലധികം നർത്തകരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

Peddi song shoot (ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 5:29 PM IST

തെലുങ്ക് സൂപ്പർതാരം രാം ചരൺ നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായ 'പെദ്ധി'യിലെ ഗാനത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണം മൈസൂരിൽ ആരംഭിച്ചു. ജാനി മാസ്‌റ്റർ നൃത്തസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ഗാനത്തിൽ ആയിരത്തിലധികം നർത്തകരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. സംഗീത മാന്ത്രികന്‍ എആർ. റഹ്‌മാൻ ആണ് ഈ ഗാനത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

രാം ചരണിന്‍റെ മാസ് നൃത്ത രംഗങ്ങളോട് കൂടി ഒരുക്കുന്ന ഗാനം ഒരു ദൃശ്യ വിസ്‌മയമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റുകളിൽ ഒന്നായി ഈ ഗാനം മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. രാം ചരൺ ആരാധകർക്ക് ആവേശകരമായി മാറുന്ന ഈ ഗാനം ഇതിഹാസ തുല്യമായ കാൻവാസിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്.

'പെദ്ധി'ക്കായി വലിയ ശാരീരിക പരിവർത്തനത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് രാം ചരൺ. ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക്, ടൈറ്റിൽ ഗ്ലിമ്പ്‌സ്, രാം ചരണിന്‍റെ മേക്കോവർ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകർക്കും സിനിമ പ്രേമികൾക്കും ഇടയിൽ വലിയ ചർച്ചയും ആകാംക്ഷയും സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരുക്കൻ ലുക്കിലാണ് ചിത്രത്തില്‍ രാം ചരൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് ബുചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം അടുത്ത വര്‍ഷം രാം ചരണിന്‍റെ ജന്‍മദിനമായ മാർച്ച് 27ന് ലോകവ്യാപകമായി റിലീസ് ചെയ്യും. ബോളിവുഡ് താരം ജാൻവി കപൂർ ആണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്. കന്നഡ സൂപ്പർതാരം ശിവരാജ് കുമാറും സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്. ജഗപതി ബാബു, ബോളിവുഡ് താരം ദിവ്യേന്ദു എന്നിവരും സുപ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തും.

വൃദ്ധി സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ വെങ്കട സതീഷ് കിലാരു ആണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. മൈത്രി മൂവി മേക്കർസ്, സുകുമാർ റൈറ്റിങ്സ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രാജ്യം വിനായക ചതുർഥി ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ 'പെദ്ധി'യുടെ ടീം അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയോടെ സിനിമയുടെ ജോലികൾ തുടരുകയാണ്. ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും അവരുടെ സമർപ്പണം അഭിനന്ദനവും കയ്യടിയും അർഹിക്കുന്നു.

ഉപ്പെന്ന എന്ന ബ്ലോക്ബസ്‌റ്റർ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രശസ്‌തനായ ബുചി ബാബു സന, വമ്പൻ ബജറ്റിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ അഭൂതപൂർവമായ നിലവാരത്തിലാണ് ഈ രാം ചരൺ ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം - രത്നവേലു, എഡിറ്റർ - നവീൻ നൂലി, സംഗീതം - എആർ റഹ്‌മാൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - അവിനാഷ് കൊല്ല, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിവൈ പ്രവീൺ കുമാർ, മാർക്കറ്റിംഗ്- ഫസ്‌റ്റ് ഷോ, പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

