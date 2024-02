റിലീസിനൊരുങ്ങി 'ലാൽ സലാം'; ഓഡിയോ ലോഞ്ച് വിശേഷങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് നിർമാതാക്കൾ

തമിഴകത്തിന്‍റെ സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രജനികാന്ത് അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം 'ലാൽ സലാം' റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 9ന് ആണ് 'ലാൽ സലാം' തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

സിനിമയുടെ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി, ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിർമാതാക്കൾ. ജനുവരി 26ന് ചെന്നൈയിൽ വച്ചാണ് ഓഡിയോ ലോഞ്ച് സംഘടിപ്പിക്കുക. ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ ശ്രീ സായിറാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയിലാണ് പരിപാടി. രജനികാന്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രശസ്‌ത സംഗീതജ്ഞൻ എ ആർ റഹ്മാന്‍റെ ഒരു മ്യൂസിക് ഇവന്‍റും അരങ്ങേറും (Rajinikanth's Lal Salaam audio launch to take place in Chennai on jan 26).

ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ സുബാസ്‌കരൻ നിർമിക്കുന്ന 'ലാൽ സലാം' രജനികാന്തിന്‍റെ മകൾ കൂടിയായ ഐശ്വര്യ രജനികാന്താണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. വിക്രാന്ത്, വിഷ്‌ണു വിശാൽ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസായ ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് എക്‌സിലൂടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന്‍റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ആകർഷകമായ വീഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം ആണ് ഓഡിയോ ലോഞ്ച് പരിപാടിയുടെ തീയതി നിർമാതാക്കൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ചത്. "ആഘോഷം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു!' എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഈ വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 26-ന് ചെന്നൈയിലെ ശ്രീ സായിറാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയിൽ നടക്കുന്ന ലാൽ സലാമിന്‍റെ താരനിബിഡമായ ഗ്രാൻഡ് ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ. ഞങ്ങളുടെ 'ഇസൈപുയൽ' എ ആർ റഹ്‌മാന്‍റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിക് ആൽബത്തിന് കൂടി തയ്യാറാകൂ, പിന്നെ നമ്മുടെ തലൈവരുടെ കുട്ടി കഥയ്‌ക്കും'- പ്രൊഡക്ഷൻസ് എക്‌സിൽ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കുറിച്ചു.

'മൊയ്‌ദീൻ ഭായി' എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ലാൽസലാമിൽ രജനികാന്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കാണാത്ത ഗെറ്റപ്പിലാണ് താരം ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന രജനിയുടെ പോസ്റ്ററുകളും ഗ്ലിംപ്‌സ് വീഡിയോകളും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

വിഷ്‌ണു രംഗസാമിയും ഐശ്വര്യയും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സ്‌പോർട്‌സ് ഡ്രാമയായാണ് ഈ ചിത്രം അണിയിച്ചൊരുക്കിയത്. ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, സെന്തിൽ, ജീവിത, കെ എസ് രവികുമാർ, തമ്പി രാമയ്യ, നിരോഷ തുടങ്ങി പ്രതിഭാധനരായ താരനിനരയും ലാൽസലാമിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് താരം കപിൽ ദേവും കാമിയോ റോളിൽ ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

റെഡ് ജയന്‍റ് മൂവീസാണ് ഈ ചിത്രം വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. എ ആർ റഹ്മാനാണ് സംഗീത സംവിധാനം. വിഷ്‌ണു രംഗസാമി ഛായാഗ്രാഹകനായ ചിത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്റർ ബി പ്രവീൺ ഭാസ്‌കറാണ്.