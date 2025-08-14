സൂപ്പര്താരം രജനികാന്ത് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ആരാധകര്ക്ക് എന്നും ആവേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ സംവിധാനത്തില് സൂപ്പര്താരം രജനികാന്ത് പ്രധാനകഥാപാത്രമായി എത്തിയ 'കൂലി'ക്ക് വേണ്ടി അക്ഷമരായി ആരാധകര് കാത്തിരുന്നതും. ഒരു ഇന്ത്യന് സൂപ്പര്താരത്തിന്റെ ചിത്രത്തിനും ഇത്രയേറെ ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര് കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. രജനികാന്തിന്റെ അമ്പത് വര്ഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തില് തങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ വലിയ സമ്മാനമാണ് 'കൂലി' എന്നാണ് ആരാധകര് ഒന്നടങ്കം സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോള് പറയുന്നത്.
ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 14) 'കൂലി' തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയപ്പോള് സിനിമാ പ്രേമികള് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൊക്കെ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രതികരണ പ്രവാഹമാണ് ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ മുതല് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രജനികാന്ത് ചിത്രത്തിന് മലയാളക്കരയിലും എന്നും പ്രിയമാണ്. എന്നാല് അതിനപ്പുറം ഇത്തവണ മലയാളികള് കാത്തിരുന്നത് സൗബിന് ഷാഹിറിന്റെ പ്രകടനം കാണാന് തന്നെയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ 'മോണിക്ക' എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള് മലയാള സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ആവേശവും വാനോളമായിരുന്നു.
#CoolieReview 🌟— Editor Shiva (@AvidShiva) August 13, 2025
A MASS Tsunami from start to finish! 💥
🎬 Electrifying screenplay
🔥 Thalaivar in never-before-seen swag
🎶 Anirudh’s BGM = Goosebumps overload
💯 Pure celebration in theatres!
⭐ Rating: 4.5/5 A festival called Coolie! 🎉 #Coolie pic.twitter.com/lkSoACrZkd
സിനിമയുടെ ഇന്നത്തെ ഫാന്സ് ഷോയും ആദ്യ പ്രദര്ശനവുമെല്ലാം കണ്ടിറങ്ങുമ്പോള് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാല് അടിമുടി രജനിസമാണ് എന്നാണ് തലൈവരുടെ ആരാധകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. രജനികാന്ത് എന്ന നടനില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഒരു സീനും ഈ ചിത്രത്തില് ഇല്ല എന്ന് തന്നയാണ് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയവര് പറയുന്നത്.
നിരവധി ആളുകള് ആദ്യ പകുതിയെ വിന്റേജ് രജനികാന്ത് മാജിക് ആയി വാഴ്ത്തുകയാണ്. വിന്റേജ് തലൈവര് രംഗങ്ങളും സ്ക്രീനില് മനോഹര ഗാനങ്ങളും ഉള്ള ആദ്യ പകുതിയെന്നാണ് ഒരു ആരാധകന് എക്സില് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളികളുടെ സ്വന്തം സൗബിനും തെലുഗു സൂപ്പര്താരം നാഗാര്ജുനയൊക്കെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തില് കാഴ്ച വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
#CoolieReview :— THALA GANESH 😈 (@THALA_GANESH_11) August 14, 2025
1 st half banger intermission scene treat , BGM scores ok 👌, Flasback scene for Rajini 🔥🔥🔥🔥
2 nd half little bit slow but Thalaivar scenes , fight 🔥🔥🔥
My rating 4/5 . Standalone treat
Leo va hit aaka papanga be careful 😂
Coolie 1000 times super… https://t.co/GZSKH5H0C5 pic.twitter.com/7ppjgrCACg
എനര്ജെറ്റിക് സൂപ്പര്സ്റ്റാര്, സ്റ്റൈലിഷ് നാഗാര്ജുന, പെര്ഫോമര് ശ്രുതി, അനിരുദ്ധ് മാസ്. നാല് ഗാനങ്ങള്. ഇന്റര്വെല് ബ്ലോക്കും വിന്റേജ് ഗാനങ്ങളും പക്കാ എന്നാണ് ആരാധകര് സോഷ്യല് മീഡിയില് കുറിച്ചത്.
'കൂലി' എന്ന സിനിമ കണ്ട ഒരു പ്രേക്ഷകന് എക്സില് കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, "കൂലി എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതി ശരാശരിയാണ്. രണ്ടാം പകുതി അതിലും മികച്ചതാണ്." രണ്ടാം പകുതിയിൽ രജനീകാന്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകടനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ, പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തെയും സൗബിനെയും ഉപേന്ദ്രയെയും അനിരുദ്ധിനേയും പ്രശംസിച്ചു.
#Coolie First Half - Above Average 🤝— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) August 14, 2025
- Superstar Rajinikanth's Into & Nagarjuna's Intro was so stylish ❤️🔥
- Soubin's character arc was so good & his scene are so good👌
- Eventhough film has only few high Theatrical moment, screenplay was engaging 🤝
- Anirudh's music was… pic.twitter.com/0OEq9GdbLJ
'കൂലി' എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതിയിലെ രജനീകാന്തിന്റെയും നാഗാർജുനയുടെയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീൻ സ്റ്റൈലിഷ് ആണെന്ന് മറ്റൊരു നെറ്റിസൺ തന്റെ എക്സ് സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. നടൻ സൗബിന്റെ കഥാപാത്രം തിരക്കഥയുടെ വേഗതയെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും അനിരുദ്ധിന്റെ സംഗീതം ചിത്രത്തിന് കാര്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ചെന്നൈയില് ദേവദാസ് മാന്ഷന് എന്ന പേരില് ഒരു പിജി ലോഡ്ജ് നടത്തുന്ന ദേവയാണ്(രജനികാന്ത്) നായകന്. ദേവയുടെ സുഹൃത്ത് മരണപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള് പ്രീതി എന്ന യുവതിക്ക് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുന്നതും അവരുടെ ജീവിതത്തില് ദേവ കടന്നുവരുന്നതുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
#Coolie an average film with a decent first half and comparatively better second half with a completely different Superstar, Superb ani, big star cast and some moments here and there.— AB George (@AbGeorge_) August 14, 2025
Superstar, Ani, Soubin, mansion fight, Upendea, flash back scenes were good. Nag & Amir were…
പിന്നീട് സൈമണ്, ദയാല്, കലീഷ. ദാഹ, രാജശേഖരന് എന്നിവരിലേക്കാണ് ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇവര് തമ്മില് എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിത്രം മനോഹരമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നാഗാര്ജുന, ആമിര്ഖാന്, ഉപേന്ദ്ര, സത്യരാജ്, സൗബിന് ഷാഹിര്, പൂജ ഹെഗ്ഡെ എന്നിവരുള്പ്പെടെ വലിയ താരനിരയാണ് ഈ ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്.
Rajinikanth Sir - This man doesn’t age, he evolves. 🔥— Khanzy (@Khhanzy) August 14, 2025
Timeless, legendary, unstoppable. 🙌#Rajinikanth #CoolieReview #CoolieThePowerHouse pic.twitter.com/HFFRbgcM8h
അതേസമയം ആരാധകര് ചിത്രത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുമ്പോള് ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യ പകുതി പതിയെ പോകുന്നതും നിലവാരമില്ലാത്ത കോമഡികളും പ്രവചിക്കാന് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സീനുകളാമാണെന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന് പറയുന്നത്.
അതേസമയം തനതായ സംഭാഷണശൈലികൊണ്ട് വിന്റേജ് രജനികാന്തിനെ വീണ്ടും സ്ക്രീനില് കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷം ആരാധകരിലുണ്ട്. പ്രേക്ഷകര് എടുത്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം സൗബിന് ഷാഹിറിന്റെ പ്രകടനമാണ്.
#CoolieReview 🔥— ギリッシュPSPK 🐦🔥 (@_girishpspk) August 14, 2025
From the very first frame, Coolie is pure Thalaivar magic. Rajinikanth delivers unmatched style, charisma, and screen presence – proving yet again why he’s the one and only Superstar 👑.
Rating : 3/5 ✅#CoolieFDFS #CoolieThePowerHouse pic.twitter.com/wJnWeckUmM
കലാഭവന് മണിയും വിനായകനുമൊക്കെ ശേഷം തമിഴ് സിനിമയെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൗബിന്റെയും പ്രകടനം എന്നാണ് ആരാധകര് ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നത്. സൗബിന് അവതരിപ്പിച്ച ദയാല് ഗംഭീരമാണെന്നാണ് മലയാളികള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിക്കുന്നത്.
വില്ലന് വേഷം ചെയ്ത നാഗാര്ജുനയേയും പ്രേക്ഷകര് ഏറെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. സൈമണ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം ഗംഭീരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ദാഹയായി എത്തിയ ആമിര്ഖാനേയും പ്രേകഷകര് പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. രജനികാന്തും ആമിര്ഖാനും തമ്മിലുള്ള രംഗങ്ങള് മനോഹരമാണെന്നാണ് അഭിപ്രായം. ഫിലിം ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് രമേശ് ബാലയും ചിത്രത്തിന് മികച്ച കൂലി ബ്ലോക്ബസ്റ്റര് എന്നാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
അനിരുദ്ധാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതസംവിധാനം നിര്വഹിച്ചിരുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ എല്ലാഗാനങ്ങളും വൈറലായിരുന്നു.
#Coolie 1st half - Superb 👌 Interval Block with great surprise &vintage song KingPin 👑 investigative portions are OK thus far however #SuperstarRajinikanth aura & emotional scene works thus far#Monica song 👌 😍 #PoojaHegde 💃#Coolie #rajinikanth𓃵 #Thalaivar #CoolieReview pic.twitter.com/4aXCIj4RAf— 🎊🎉 Runner 🎊🎉 (@ThookiSollu) August 14, 2025
തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രം 1000 സ്ക്രീനുകളിലാണ് കൂലി പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയത്. കേരളം, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നേരത്തെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചപ്പോള് തന്നെ വിറ്റുതീര്ന്നിരുന്നു.
#COOLIE Very Good First Half 🥵🥵🥵🔥🔥🔥🔥— IndianCinemaLover (@Vishwa0911) August 14, 2025
BLOCKBUSTER BANG interval FOR #CoolieThePowerHouse 🔥🔥🔥🔥#Rajinikanth intro 🔥🔥🔥
Anirudh music , songs and bgm 🔥
gripping drama, full-on fan service#Nagarjuna , #AmirKhan , #ShrutiHaasan good performances#CoolieReview https://t.co/rOOwObMkse
