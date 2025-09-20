ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം മോഹൻലാലിന്; ഓര്മകളില് മഹാനായ മലയാളി കലാകാരന്റെ ദാദാസാഹേബ് ബന്ധം
Published : September 20, 2025 at 9:30 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനതാരം മോഹൻലാലിന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ ചലച്ചിത്ര ലോകവും പ്രേക്ഷകരും ആഹ്ളാദത്തിലാണ്. പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം വന്നപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ഈ ഉന്നത അംഗീകാരത്തിന് അർഹനായ രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയായി മാറി.
എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവായ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചലച്ചിത്രമായ 'രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര'യും യാഥാർഥ്യമാകുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു മലയാളി പ്രതിഭയുടെ അപ്രതീക്ഷിത സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് പലർക്കും അറിയാത്ത ചരിത്ര സത്യമാണ്. ചലച്ചിത്രമേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്ക് ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെയുടെ പേരിൽ നൽകുന്ന ഈ പുരസ്കാരത്തിന് ഇന്ന് മോഹൻലാൽ അർഹനാകുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിറവിക്ക് കാരണമായ ആ മലയാളി പ്രതിഭയും ഓര്മകളില് നിറയുകയാണ്.
രാജാ രവിവർമ്മ: ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ നിശ്ശബ്ദ പ്രചോദനം
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവായ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെയെക്കാൾ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി, ചിത്രകാരൻമാരുടെ രാജാവും ചിത്രകാരൻമാർക്കിടയിലെ രാജാവുമായ രാജാ രവിവർമ്മയായിരുന്നു ആ മലയാളി. കേരളത്തിൽ ജനിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമഭൂമി പ്രധാനമായും വടക്കേ ഇന്ത്യയായിരുന്നു. 1894-ൽ ഘട്കോപ്പറിലാണ് രാജാ രവിവർമ്മ തന്റെ 'രാജാ രവിവർമ്മ പ്രിൻ്റിങ് പ്രസ്' സ്ഥാപിച്ചത്. പിന്നീട് ഇത് ലോണാവാലയിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. ഈ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച ഹൈന്ദവ ദൈവങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ലിത്തോഗ്രാഫ് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലെയും പൂജാമുറികളിലും ചുവരുകളിലും നിറഞ്ഞുനിന്നത്.
പ്രസ് വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടെയാണ് മുംബൈയിൽ പ്ലേഗ് വ്യാപിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രസ്സിനെ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലാക്കി. പ്ലേഗിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടാതെ, താൻ മകനെപ്പോലെ കരുതിയിരുന്ന അനുജൻ രാജരാജവർമ്മയുടെ ആകസ്മിക വിയോഗവും രാജാ രവിവർമ്മയെ മാനസികമായി തളർത്തി. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വലിയ മുതൽമുടക്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം പ്രസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നത്.
ഫാൽക്കെയുടെ ചലച്ചിത്ര സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകിയ ഗുരുതുല്യൻ
അക്കാലത്ത് രാജാ രവിവർമ്മയുടെ സന്തതസഹചാരികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവായി മാറിയ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ. രാജാ രവിവർമ്മയുടെ പ്രസ്സിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൂടിയായിരുന്ന ഫാൽക്കെ, അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഗുരുതുല്യനായാണ് കണ്ടിരുന്നത്. രവിവർമ്മയ്ക്ക് തന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മോഡലുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി നൽകിയിരുന്നത് ഫാൽക്കെയായിരുന്നു. ഫാൽക്കെയുടെ സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജാ രവിവർമ്മയ്ക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു.
പ്രസ് നഷ്ടത്തിലായതും അനുജന്റെ മരണവും രാജാ രവിവർമ്മയെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നഗരമായ മുംബൈ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് പ്രസ് വിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി. പ്രസ് വിറ്റ് കിട്ടിയ തുകയിൽ നിന്ന് ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെക്ക് നൽകിയ ഒരു വിഹിതമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള ചലച്ചിത്രമായ 'രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര'യ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനവും സാമ്പത്തിക സഹായവുമാകുന്നത്. ആ ചിത്രത്തിലുടനീളം രാജാ രവിവർമ്മയുടെ ചിത്രീകരണ ശൈലിയും കലയും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കാൻ കാരണമായതും ഒരു മലയാളി ആണെന്ന് ഈ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ വിവരങ്ങൾ കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ ഇളംതലമുറക്കാരനും സംഗീതസംവിധായകനുമായ രാമവർമ്മയാണ് പങ്കുവെച്ചത്. മോഹൻലാലിന് ലഭിച്ച ഈ അംഗീകാരം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ മലയാളികൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഒരിക്കൽ കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മറക്കാനാവാത്ത ഈ ചരിത്രപരമായ ബന്ധവും ഏറെ പ്രസക്തമാകുന്നു.