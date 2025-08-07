Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

സു ഫ്രം സോ'യുടെ ഗംഭീര വിജയത്തിന് ശേഷം രാജ് ബി ഷെട്ടിയുടെ 'കരാവലി' - RAJ B SHETTY NEW MOVIE KARAVALI

"മൃഗം vs മനുഷ്യൻ" എന്ന ടാഗ് ലൈനുമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിൽ രണ്ട് എരുമകൾക്ക് നടുവിൽ തീക്ഷ്ണമായ കണ്ണുകളും കൈയിൽ തീപ്പന്തവുമേന്തി നിൽക്കുന്ന രാജ് ബി ഷെട്ടിയെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം

Gurudatha Ganiga, raj b shetty, karavali
രാജ് ബി ഷെട്ടിയുടെ 'കരാവലി' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read

കന്നഡയിൽ നിന്നുമെത്തിയ 'സു ഫ്രം സോ' എന്ന സിനിമ കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്നതിനിടെതന്നെ രാജ് ബി ഷെട്ടി നായകനായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റുകൾ പുറത്തുവരികയാണ്. ഗുരുദത്ത് ഗാനിഗയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന 'കരാവലി' യാണ് രാജ്‌ ബി ഷെട്ടിയുടെ അടുത്ത റിലീസ്.

കർണാടകയുടെ തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കരാവലി ഒരുങ്ങുക. സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. "മൃഗം vs മനുഷ്യൻ" എന്ന ടാഗ് ലൈനുമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിൽ രണ്ട് എരുമകൾക്ക് നടുവിൽ തീക്ഷ്ണമായ കണ്ണുകളും കൈയിൽ തീപ്പന്തവുമേന്തി നിൽക്കുന്ന രാജ് ബി ഷെട്ടിയെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം.

പ്രജ്വാൾ ദേവരാജ് ഈ ചിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു സുപ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മാവീര എന്നാണ് ഈ സിനിമയിൽ രാജ് ബി ഷെട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. മണ്ണിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉൽഭവിച്ച ഒരു ആത്മാവായിട്ടാണ് മാവീര എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സംവിധായകൻ ഗുരുദത്ത ഗാനിഗ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"സിനിമയുടെ എഴുത്ത് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, മാവീരയുടെ വേഷം ആര് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുമില്ലായിരുന്നു. കന്നഡ സിനിമയിലെ നിരവധി അഭിനേതാക്കളുമായി ഈ സിനിമയുടെ ആശയത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചതായും ഒടുവിലാണ് രാജ് ബി ഷെട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും സംവിധായകൻ ഗുരുദത്ത ഗാനിഗ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് പേർക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ കഥാപാത്രവുമായി ഇഴുകി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപം ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും മുഖത്ത് കാണാനായില്ല. തീരദേശ ആചാരങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയുള്ള കഥയായതിനാൽ, കഥാപാത്രത്തെ ആത്മാവിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്ന രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നടനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നിരവധി പേരുമായി കഥ ചർച്ചചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് രാജ് ബി ഷെട്ടിയെയും സമീപിക്കുന്നത്. സു ഫ്രം സോ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സിനിമകളുടെ തിരക്കിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പോസിറ്റീവായ പ്രതികരണം അല്ല ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്മാറാതെ അഞ്ചോളം മീറ്റിങ്ങുകൾ ഞാൻ രാജ് ബി ഷെട്ടിയുമായി നടത്തി. രാജിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ സിനിമയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ചിത്രീകരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മാവീരൻ ആകാൻ രാജ് ബി ഷെട്ടി സമ്മതം മൂളി.രാജ് മാവീരയെ അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, മാവീരയായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഗുരുദത്ത ഗാനിഗ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

"മാവീരയുടെ വരവ്" എന്ന തലവാചകവുമായെത്തിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിൽ രാജ് ബി ഷെട്ടിയുടെ ലുക്ക് ആകാംക്ഷ ഉയർത്തുന്നതാണ്. "അയാൾ ഒരു കമ്പള മത്സരയോട്ടക്കാരനാണോ? അതോ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പ്രതീകാത്മക സംരക്ഷകനാണോ?" ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരിപ്പിലാണ്. തീരദേശ കർണാടകയിൽ വ്യാപകമായി ചിത്രീകരിച്ച കരാവലി അതിജീവനം, വിശ്വസ്തത, മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക സംഘർഷാവസ്ഥകള്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.
Gurudatha Ganiga, raj b shetty, karavali
കരാവലി പോസ്റ്റര്‍ (ETV Bharat)
സമ്പാതയാണ് നായിക. വികെ ഫിലിം അസോസിയേഷനും ഗാനിഗ ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ഈ പ്രോജക്ട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്, സച്ചിൻ ബസ്രൂർ സംഗീതവും അഭിമന്യു സദാനന്ദൻ ഛായഗ്രണവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. കരാവലി ഈ വർഷം അവസാനം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തും.
Gurudatha Ganiga, raj b shetty, karavali
ഗുരുദത്ത് ഗാനിഗ (ETV Bharat)

Read Also: 'സിജെഎം കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല'; ശ്വേതാ മേനോനെതിരായ കേസിൻ്റെ തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്‌റ്റേ ചെയ്‌ത് ഹൈക്കോടതി

കന്നഡയിൽ നിന്നുമെത്തിയ 'സു ഫ്രം സോ' എന്ന സിനിമ കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്നതിനിടെതന്നെ രാജ് ബി ഷെട്ടി നായകനായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റുകൾ പുറത്തുവരികയാണ്. ഗുരുദത്ത് ഗാനിഗയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന 'കരാവലി' യാണ് രാജ്‌ ബി ഷെട്ടിയുടെ അടുത്ത റിലീസ്.

കർണാടകയുടെ തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കരാവലി ഒരുങ്ങുക. സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. "മൃഗം vs മനുഷ്യൻ" എന്ന ടാഗ് ലൈനുമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിൽ രണ്ട് എരുമകൾക്ക് നടുവിൽ തീക്ഷ്ണമായ കണ്ണുകളും കൈയിൽ തീപ്പന്തവുമേന്തി നിൽക്കുന്ന രാജ് ബി ഷെട്ടിയെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം.

പ്രജ്വാൾ ദേവരാജ് ഈ ചിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു സുപ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മാവീര എന്നാണ് ഈ സിനിമയിൽ രാജ് ബി ഷെട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. മണ്ണിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉൽഭവിച്ച ഒരു ആത്മാവായിട്ടാണ് മാവീര എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സംവിധായകൻ ഗുരുദത്ത ഗാനിഗ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"സിനിമയുടെ എഴുത്ത് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, മാവീരയുടെ വേഷം ആര് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുമില്ലായിരുന്നു. കന്നഡ സിനിമയിലെ നിരവധി അഭിനേതാക്കളുമായി ഈ സിനിമയുടെ ആശയത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചതായും ഒടുവിലാണ് രാജ് ബി ഷെട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും സംവിധായകൻ ഗുരുദത്ത ഗാനിഗ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് പേർക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ കഥാപാത്രവുമായി ഇഴുകി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപം ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും മുഖത്ത് കാണാനായില്ല. തീരദേശ ആചാരങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയുള്ള കഥയായതിനാൽ, കഥാപാത്രത്തെ ആത്മാവിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്ന രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നടനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നിരവധി പേരുമായി കഥ ചർച്ചചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് രാജ് ബി ഷെട്ടിയെയും സമീപിക്കുന്നത്. സു ഫ്രം സോ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സിനിമകളുടെ തിരക്കിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പോസിറ്റീവായ പ്രതികരണം അല്ല ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്മാറാതെ അഞ്ചോളം മീറ്റിങ്ങുകൾ ഞാൻ രാജ് ബി ഷെട്ടിയുമായി നടത്തി. രാജിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ സിനിമയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ചിത്രീകരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മാവീരൻ ആകാൻ രാജ് ബി ഷെട്ടി സമ്മതം മൂളി.രാജ് മാവീരയെ അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, മാവീരയായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഗുരുദത്ത ഗാനിഗ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

"മാവീരയുടെ വരവ്" എന്ന തലവാചകവുമായെത്തിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിൽ രാജ് ബി ഷെട്ടിയുടെ ലുക്ക് ആകാംക്ഷ ഉയർത്തുന്നതാണ്. "അയാൾ ഒരു കമ്പള മത്സരയോട്ടക്കാരനാണോ? അതോ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പ്രതീകാത്മക സംരക്ഷകനാണോ?" ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരിപ്പിലാണ്. തീരദേശ കർണാടകയിൽ വ്യാപകമായി ചിത്രീകരിച്ച കരാവലി അതിജീവനം, വിശ്വസ്തത, മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക സംഘർഷാവസ്ഥകള്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.
Gurudatha Ganiga, raj b shetty, karavali
കരാവലി പോസ്റ്റര്‍ (ETV Bharat)
സമ്പാതയാണ് നായിക. വികെ ഫിലിം അസോസിയേഷനും ഗാനിഗ ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ഈ പ്രോജക്ട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്, സച്ചിൻ ബസ്രൂർ സംഗീതവും അഭിമന്യു സദാനന്ദൻ ഛായഗ്രണവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. കരാവലി ഈ വർഷം അവസാനം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തും.
Gurudatha Ganiga, raj b shetty, karavali
ഗുരുദത്ത് ഗാനിഗ (ETV Bharat)

Read Also: 'സിജെഎം കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല'; ശ്വേതാ മേനോനെതിരായ കേസിൻ്റെ തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്‌റ്റേ ചെയ്‌ത് ഹൈക്കോടതി

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJ B SHETTYKARAVALINEW RELEASESU FROM SORAJ B SHETTY NEW MOVIE KARAVALI

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.