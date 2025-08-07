കന്നഡയിൽ നിന്നുമെത്തിയ 'സു ഫ്രം സോ' എന്ന സിനിമ കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്നതിനിടെതന്നെ രാജ് ബി ഷെട്ടി നായകനായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റുകൾ പുറത്തുവരികയാണ്. ഗുരുദത്ത് ഗാനിഗയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന 'കരാവലി' യാണ് രാജ് ബി ഷെട്ടിയുടെ അടുത്ത റിലീസ്.
കർണാടകയുടെ തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കരാവലി ഒരുങ്ങുക. സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. "മൃഗം vs മനുഷ്യൻ" എന്ന ടാഗ് ലൈനുമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിൽ രണ്ട് എരുമകൾക്ക് നടുവിൽ തീക്ഷ്ണമായ കണ്ണുകളും കൈയിൽ തീപ്പന്തവുമേന്തി നിൽക്കുന്ന രാജ് ബി ഷെട്ടിയെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം.
പ്രജ്വാൾ ദേവരാജ് ഈ ചിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു സുപ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മാവീര എന്നാണ് ഈ സിനിമയിൽ രാജ് ബി ഷെട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. മണ്ണിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉൽഭവിച്ച ഒരു ആത്മാവായിട്ടാണ് മാവീര എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സംവിധായകൻ ഗുരുദത്ത ഗാനിഗ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
"സിനിമയുടെ എഴുത്ത് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, മാവീരയുടെ വേഷം ആര് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുമില്ലായിരുന്നു. കന്നഡ സിനിമയിലെ നിരവധി അഭിനേതാക്കളുമായി ഈ സിനിമയുടെ ആശയത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചതായും ഒടുവിലാണ് രാജ് ബി ഷെട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും സംവിധായകൻ ഗുരുദത്ത ഗാനിഗ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് പേർക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ കഥാപാത്രവുമായി ഇഴുകി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപം ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും മുഖത്ത് കാണാനായില്ല. തീരദേശ ആചാരങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയുള്ള കഥയായതിനാൽ, കഥാപാത്രത്തെ ആത്മാവിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്ന രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നടനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നിരവധി പേരുമായി കഥ ചർച്ചചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് രാജ് ബി ഷെട്ടിയെയും സമീപിക്കുന്നത്. സു ഫ്രം സോ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സിനിമകളുടെ തിരക്കിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പോസിറ്റീവായ പ്രതികരണം അല്ല ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്മാറാതെ അഞ്ചോളം മീറ്റിങ്ങുകൾ ഞാൻ രാജ് ബി ഷെട്ടിയുമായി നടത്തി. രാജിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ സിനിമയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ചിത്രീകരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മാവീരൻ ആകാൻ രാജ് ബി ഷെട്ടി സമ്മതം മൂളി.രാജ് മാവീരയെ അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, മാവീരയായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഗുരുദത്ത ഗാനിഗ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
