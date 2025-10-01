ETV Bharat / entertainment

വീണ്ടും പേടിപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ സദാശിവൻ, കൂട്ടിന് പ്രണവ് മോഹൻലാലും; ‘ഡീയസ് ഈറേ’ ട്രെയ്‌ലർ പുറത്ത്

അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയായ ഭ്രമയുഗത്തിനുശേഷം രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡീയസ് ഈറേ ആഗോളതലത്തിൽ ആകും ഇത്തവണ റിലീസിന് എത്തുക

Dies IRAE Trailer
ഡീയസ് ഈറേ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2025 at 11:56 AM IST

Updated : October 1, 2025 at 12:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്, വൈ നോട്ട് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നീ ബാനറുകൾ സംയുക്തമായി നിർമിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് ഡീയസ് ഈറേ. ഭ്രമയുഗത്തിന് ശേഷം രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രണവ് മോഹൻലാലാണ് നായകൻ. ‘’ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെയ്‌ലർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. രാഹുൽ സദാശിവൻ തന്നെ തിരക്കഥ രചിച്ച ഈ ഹൊറർ ത്രില്ലർ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത് ചക്രവർത്തി രാമചന്ദ്ര, എസ്. ശശികാന്ത് എന്നിവരാണ്. പ്രേക്ഷകരെ ആദ്യാവസാനം ആകാംഷയുടെ മുൾമുനയിൽ ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്ന് ഡീയസ് ഈറേയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.


അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ വാക്കുകൾ അർഥവത്താക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രെയ്‌ലർ ദൃശ്യങ്ങൾ. 'ദി ഡേ ഓഫ് റാത്ത്' എന്നതാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈൻ. അതായത് ക്രോധത്തിൻ്റെ ദിനം. നേരത്തെ പുറത്ത് വന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസറും വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
സിനിമയുടെ ആദ്യാവസാനം മികച്ച കാഴ്ചാനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന സിനിമയാണെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിന് പിന്താങ്ങാകും.

ഹൊറർ ഫാൻ്റസി പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കളായ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ് 2023ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. ഗംഭീരമായ ദൃശ്യങ്ങളും ത്രസിപ്പിക്കുന്ന പശ്‌ചാത്തല സംഗീതവും പുതിയ ട്രെയ്‌ലറിനെ ആവേശകരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയായ ഭ്രമയുഗത്തിനുശേഷം രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡീയസ് ഈറേ ആഗോളതലത്തിൽ ആകും ഇത്തവണ റിലീസിന് എത്തുക. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹൃദയം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഇടവേളയെടുത്ത പ്രണവ് മോഹൻലാൽ വീണ്ടും തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന ചലച്ചിത്രം കൂടിയാണിത്. യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചലച്ചിത്രം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹൊറർ ത്രില്ലർ സിനിമ എന്നതിനപ്പുറം ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയം പ്രേക്ഷകർക്ക് പിടികിട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് പ്രമോഷണൽ വീഡിയോകൾ എല്ലാം തന്നെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഫാൻ്റസി ഹൊറർ സിനിമകൾക്കുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സ്വീകാര്യത ഡീയസ് ഈറേയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.


ഛായാഗ്രഹണം: ഷെഹ്‌നാദ് ജലാൽ ഐഎസ്‌സി, കലാസംവിധാനം: ജ്യോതിഷ് ശങ്കർ, സംഗീത സംവിധായകൻ: ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ, എഡിറ്റർ: ഷഫീക്ക് മുഹമ്മദ് അലി, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: ജയദേവൻ ചക്കാടത്ത്, സൗണ്ട് മിക്‌സ്: എം ആര്‍ രാജാകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ്: റൊണക്സ് സേവ്യർ, സ്റ്റണ്ട്: കലൈ കിംഗ്സൺ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: മെൽവി ജെ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: എയിസ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, സ്റ്റിൽസ്: അർജുൻ കല്ലിങ്കൽ, കളറിസ്റ്റ്: ലിജു പ്രഭാകർ, വിഎഫ്എക്സ്: ഡിജിബ്രിക്സ്, ഡിഐ - രംഗ്റെയ്‌സ് മീഡിയ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: അരോമ മോഹൻ, മ്യൂസിക് ഓൺ: നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ്, പിആർഒ: ശബരി.

Also Read: കൃഷിയിലും ഒരു കൈ നോക്കാൻ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ; കണ്ടനാട് 80 ഏക്കറിൽ നെല്‍കൃഷിയിറക്കി

Last Updated : October 1, 2025 at 12:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DIES IRAERAHUL SADASHIVANPRANAV MOHANLALTRAILERDIES IRAE TRAILER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.