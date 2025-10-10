ETV Bharat / entertainment

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് 'ലൈസൻസ് പോലെ എക്‌സപയറി ഡേറ്റ്'; ജോ ജോസഫ് ചിത്രം സൈന പ്ലെയിൽ

വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്ന സങ്കൽപ്പമാണ് 'പിഡബ്ല്യുഡി' സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. വേർപിരിയൽ എളുപ്പമാക്കാനും സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികൾ കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഈ ആശയം. സിനിമ മതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെയും വിമർശിക്കുന്നു.

Proposal Wedding Divorce movie, Malayalam social satire, Controversial relationship concept, Director Jo Joseph's idea
PWD Film Scene (PWD Film Team)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'പ്രൊപ്പോസൽ വെഡിങ് ഡിവോഴ്സ്' എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് പിഡബ്ല്യുഡി എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട്. ഈ സിനിമ കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയത്തിനെതിരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നേക്കാം. എങ്കിലും ചിത്രം ധൈര്യപൂർവം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ശരിവയ്ക്കും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ്ങിനു ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്കുള്ള മറുപടിയായി അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രതികരിച്ചു. ജോ ജോസഫ് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹവും നീത ജോർജുമാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. ചിത്രം ഇപ്പോൾ സൈന പ്ലെ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് 'എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്': സംവിധായകൻ്റെ ആശയം

വിവാഹം കഴിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ വേർപിരിയുന്ന പ്രവണത സമൂഹത്തിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. രണ്ടുപേർ പിരിയാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറുന്നത് സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികളും നിയമപരമായ കാലതാമസവുമാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാങ്കല്പികമായ ഒരു പരിഹാരം നിർദേശിക്കുകയാണ് 'പിഡബ്ല്യുഡി' എന്ന് സംവിധായകൻ ജോ ജോസഫ് പറയുന്നു. വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉള്ളതുപോലെ, രണ്ടുപേർ വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പിടുന്ന വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കണം.

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് തീരുമ്പോൾ, ഇരുകൂട്ടർക്കും താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് പുതുക്കിയാൽ മതി. പുതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധം തുടരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇത് അർഥമാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വിവാഹ സമ്പ്രദായത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗൗരവപരമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചലച്ചിത്രം. കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന സംഭാഷണങ്ങളുമായി കടന്നുവരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിൽ ചിരിയുളവാക്കുന്നുണ്ട്.

Proposal Wedding Divorce movie, Malayalam social satire, Controversial relationship concept, Director Jo Joseph's idea
PWD Film Poster (PWD Film Team)

ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ വിശേഷങ്ങൾ

സാമൂഹിക വിപത്തുകളായ മതമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിത്രം വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ കാണാത്തതും എന്നാൽ പഴയകാല പ്രിയദർശൻ, ഫാസിൽ തുടങ്ങിയവരുടെ സിനിമകളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഊട്ടിയിലെ ലൊക്കേഷനുകളാണ് ചലച്ചിത്രത്തിന് ദൃശ്യ ചാരുത നൽകുന്നത്. സാങ്കല്പിക കഥകൾ പറയാൻ പ്രിയദർശൻ പലപ്പോഴും സമീപിച്ചിരുന്നത് ഊട്ടിയെയാണ്, അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് സിനിമ ഊട്ടിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷ് വനിത സിനിമാട്ടോഗ്രാഫർ സൂസൻ ലംസഡൻ ആദ്യമായി കാമറ ചലിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ സിനിമ കൂടിയാണ് 'പിഡബ്ല്യുഡി'.

Proposal Wedding Divorce movie, Malayalam social satire, Controversial relationship concept, Director Jo Joseph's idea
PWD Film Poster (PWD Film Team)

സിദ്ധാർഥ് പ്രദീപിൻ്റെ സംഗീതവും ശ്യാം ശശിധരൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും ചിത്രത്തിൻ്റെ ആസ്വാദ്യതലം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ സിനോയ് ജോസഫ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ. സംസ്ഥാന പുരസ്കാര ജേതാവായ ലിജു പ്രഭാകർ ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡിഐ കലാകാരൻ. ചിത്രത്തിൻ്റെ പിആർഒ അജയ് തുണ്ടത്തിൽ ആണ്. വിർച്വൽ ലോകത്തെ കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

Proposal Wedding Divorce movie, Malayalam social satire, Controversial relationship concept, Director Jo Joseph's idea
PWD Film Poster (PWD Film Team)

Also Read:- സൈബർ ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ: ചന്തു നാഥ് നായകനായ 'സൈബർ' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്; ചിത്രം ഹോളിവുഡ് നിലവാരത്തിൽ

For All Latest Updates

TAGGED:

PROPOSAL WEDDING DIVORCE MOVIEMALAYALAM SOCIAL SATIRECONTROVERSIAL RELATIONSHIP CONCEPTDIRECTOR JO JOSEPHS IDEAPWD FILM MARRIAGE EXPIRY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.