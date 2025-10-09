ETV Bharat / entertainment

'ഒരാഴ്‌ചത്തെ ട്രെയിനിങ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ തീർത്ത മോഹന്‍ലാല്‍, പിന്നെ വിയറ്റ്നാം ടൂർ'; പുലിമുരുകനിലെ സ്റ്റണ്ട് സീനിനെക്കുറിച്ച് വൈശാഖ്

'പുലിമുരുകൻ' ഒമ്പതാം വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ സിനിമകളിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറ രഹസ്യങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ച് സംവിധായകന്‍ വൈശാഖ്

Mohanlal, Pulimurugan, Vysakah
പുലിമുരുകനില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 5:36 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 5:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

വൈശാഖ് സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാജിക് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മധുര രാജ എന്ന ചിത്രത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി അതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആക്ഷൻ സിനിമകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത ഉള്ളതായിരുന്നു. സ്റ്റൈലിലും ഡിസൈനിലും കൊറിയോഗ്രാഫിയിലും പ്രേക്ഷകന് പുതുമ തോന്നി. പുലിമുരുകൻ മലയാളത്തിലെ ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ ഡെഫിനിഷനെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ചിത്രമാണ്. മല്ലൂസിങ്ങിലൂടെ മലയാളിക്ക് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്ന ആക്ഷൻ ബ്രാൻഡ് നടനെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം 'പുലിമുരുകൻ' ഒമ്പതാം വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നടൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയെക്കുറിച്ചും വൈശാഖ് മനസ്സുതുറന്നു. ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവെയാണ്, 'പുലിമുരുകൻ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൻ്റെ സിനിമകളിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറ രഹസ്യങ്ങൾ വൈശാഖ് പങ്കുവെച്ചത്.

മോഹൻലാൽ എന്ന അത്ഭുതം: ഒരു മണിക്കൂറിൽ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കി

'പുലിമുരുകൻ' സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കായി മോഹൻലാലിന് വിയറ്റ്നാമിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടത്തെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആണ് പരിശീലനം. വിഖ്യാത ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ പീറ്റർ ഹെയ്‌നിൻ്റെ അസോസിയേറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശീലനം. എന്നാൽ, മോഹൻലാലിൻ്റെ പ്രകടനം എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു.

"പുലിമുരുകനിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ, തലകുത്തനെ വന്ന് കാലുകൾ കൊണ്ട് കഴുത്തിന് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യ ദിവസമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഒരു ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ 'വൺ, ടൂ, ത്രീ, ഫോർ' എന്ന് പറഞ്ഞ് അസോസിയേറ്റുകൾ ചെയ്തു കാണിച്ചു. ലാൽ സാർ മൂന്ന് തവണ വേഗത കുറച്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു റിഹേഴ്സൽ പോലും നോക്കാതെ, ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ ലാൽ സാർ ആ സ്റ്റെപ്പ് പൂർണമായി ചെയ്തു!"

പുലിമുരുകനിലെ സ്റ്റണ്ട് സീനിനെക്കുറിച്ച് വൈശാഖ് (ETV Bharat)

ഇത് കണ്ടതോടെ, "ലാൽ സാറിന് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ബാക്കി ലൊക്കേഷനിൽ ചെയ്യാം" എന്ന് പീറ്റർ ഹെയ്ൻ പറയുകയായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച പ്ലാൻ ചെയ്ത ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവസാനിച്ചു. ആ ഒരാഴ്ച ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിയറ്റ്നാം എന്ന രാജ്യം കറങ്ങിക്കാണാനാണ് ചിലവഴിച്ചത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ മോഹൻലാൽ എന്ന നടനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

Mohanlal, Pulimurugan, Vysakah
പുലിമുരുകനില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ (ETV Bharat)

ഡ്യൂപ്പ് വിവാദം

മോഹൻലാൽ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്ത ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഡ്യൂപ്പ് ആണെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമായി. "അത്രയും ലാഘവത്തോടെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത രംഗങ്ങൾ ഡ്യൂപ്പാണ് എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമായി. എന്നാൽ, വിമർശകരോട് ലാൽ സാർ മറുപടി പറഞ്ഞത് ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഷോയിൽ ലൈവായി ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ അതേപടി ചെയ്തു കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വിമർശകരുടെ വായടപ്പിക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തുവേണം" – വൈശാഖ് പ്രതികരിച്ചു.

Mohanlal, Pulimurugan, Vysakah
പുലിമുരുകനില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ (ETV Bharat)
ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ 'ഡിസൈൻ' മാജിക്

എൻ്റെ സിനിമകളിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളെ പറ്റി പ്രേക്ഷകർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കും. യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ ആക്ഷൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ അല്ല ഞാൻ. ഞാൻ മറ്റൊരാളോട് ഒരിക്കൽപോലും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. പക്ഷേ സിനിമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യാനും കാണാനും എനിക്ക് ആക്ഷൻ ജോണർ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വയലൻസ് ഒരു ഫാൻ്റസി എന്നതുപോലെ സിനിമകളിൽ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ വയലൻസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ സിനിമകളിൽ വയലൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശദമാക്കാൻ അറിയില്ല. അതിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലിനെ കുറിച്ച് ധാരണയുമില്ല.
Mohanlal, Pulimurugan, Vysakah
പുലിമുരുകനില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ (ETV Bharat)
"ഞാനൊരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആക്ഷൻ പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക എഫ്ഫർട്ട് നൽകാറുണ്ട്. ആക്ഷൻ സംവിധായകരുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംവദിക്കുന്നതും. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ വന്നിട്ട് ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ അല്ല ഞാൻ. തിരക്കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കും.. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ ചിത്രം മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ആക്ഷൻ സംവിധായകരോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാറ്. സിനിമകളിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമയിലെ സംഘടന രംഗങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വളരെ ജനുവിൻ ആയ റിയലിസ്റ്റിക് ആയ കൊറിയോഗ്രാഫി ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകും. ഒരു ആക്ഷൻ രംഗത്തിന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇമോഷണൽ സംഭവം തിരക്കഥയിൽ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവുക. പണ്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളുടെ ചേരുവുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ആക്ഷൻ. എൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ സിനിമകളിൽ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്."
Mohanlal, Pulimurugan, Vysakah
വൈശാഖ് (ETV Bharat)
പുലിമുരുകന്‍ ആക്ഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് പീറ്റർ ഹെയ്ൻ്റെ സൃഷ്ടി

ഒരു ആക്ഷൻ രംഗത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ വേറെ, സ്റ്റെപ്സ് വേറെ. സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻ്റ്സുകളെന്നും പറയാം. ചലച്ചിത്രത്തിലെ സംവിധായകന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ മാത്രമാണ്. അതായത് ഈ ആക്ഷൻ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കണം ആക്ഷൻ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസൈൻ.
Mohanlal, Pulimurugan, Vysakah
മോഹന്‍ലാലും വൈശാഖും (ETV Bharat)


ഈ മൂവ്മെൻ്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ സംവിധായകൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ആക്ഷനെ കുറിച്ച് ധാരണയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ മൂവ്മെൻ്റ്സുകളെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതായത് എങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ ഇടിക്കണം, എങ്ങനെ ചവിട്ടണം, ഏത് രീതിയിൽ കൈകൾ ഉയർത്തണം, ഏത് രീതിയിൽ കാലുകൾ ഉയർത്തണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് മൂവ്മെൻ്റ്സുകളിൽ വരുന്നത്. പുലിമുരുകൻ സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ തലകുത്തനെ വന്ന് കാലുകൾ കൊണ്ട് എതിരാളിയുടെ കഴുത്തിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കീഴടക്കുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് പീറ്റർ ഹെയ്ൻ എന്ന വിഖ്യാത ആക്ഷൻ സംവിധായകൻ്റെ സംഭാവന തന്നെയാണ്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആക്ഷൻ സിനിമകളിൽ ഒന്നായി കരുതപ്പെടുന്ന പുലിമുരുകൻ സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ ഡിസൈൻ എൻ്റേതാണെങ്കിലും എല്ലാ ആക്ഷൻ മൂവ്മെൻ്റുകളും പീറ്റർ ഹെയ്ൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഖ്യാത കലാകാരൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ തന്നെയാണ്.

Director Vysakh about pulimurugan
പീറ്റര്‍ ഹെയ്ന്‍, വൈശാഖ്, ഷാജികുമാര്‍ (ETV Bharat)

Also Read: “മോഹൻലാലിന്‍റെ ആറുമാസം, എന്‍റെ സ്വപ്നം; പുലിമുരുകന്‍റെ പിന്നാമ്പുറക്കഥകളുമായി സംവിധായകന്‍ വൈശാഖ്

Last Updated : October 9, 2025 at 5:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VYSAKHPULIMURUGANMOHANLALPETER HEINVYSAKH ON PULIMURUGAN STUNT SCENE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.