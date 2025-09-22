ETV Bharat / entertainment

സൂപ്പർതാരങ്ങളില്ലാതെ, മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ ഷൂട്ടില്‍ 'കരം'; വിശേഷങ്ങളുമായി വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യം

മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്നേവരെ ഉണ്ടാകാത്ത വലിയ ബജറ്റിൽ, സൂപ്പർതാരങ്ങളില്ലാതെ പൂർണമായും വിദേശത്ത് ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയാണ് 'കരം'. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യം ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യം (ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 6:46 PM IST

അക്കി വിനായക്

അതിഗംഭീര വിജയം നേടിയ 'ഹൃദയം', 'വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യവും വിനീത് ശ്രീനിവാസനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ വാനോളമാണ്. ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമായ 'കരം' ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയാണ്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആദ്യമായി ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും 'കരം' എന്ന സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്നേവരെ ഉണ്ടാകാത്ത വലിയ ബജറ്റിൽ, സൂപ്പർതാരങ്ങളില്ലാതെ പൂർണമായും വിദേശത്ത് ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയാണ് 'കരം'. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യം ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.

ഹൃദയം, വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിനീത് ശ്രീനിവാസനോടൊപ്പം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

വിനീതിനൊപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് 'കരം'. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത ആദ്യ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളായിരുന്നു. 'കരം' എന്ന സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല, സംവിധായകനായ വിനീത് ശ്രീനിവാസനും നിർമാണ പങ്കാളിയായി പണം മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'തിര' എന്ന ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമ വിനീത് ചെയ്യുമോയെന്ന് പ്രേക്ഷകർ തുടർച്ചയായി ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് 'കരം'. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ, വളരെ രഹസ്യമായാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

രഹസ്യമായി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം?

വിദേശത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങിയാൽ അധിക സമയം പോലും ലഭിക്കുകയില്ല. ഒരു ചെറിയ തടസ്സം പോലും ഷൂട്ടിങ് നിന്നു പോകാൻ കാരണമാകും. ഇത്രയധികം അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ വിസ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാതെ ചിത്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം മനഃപൂർവം ആയിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയാൽ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കാൻ കാലതാമസം എടുക്കും. സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്താൻ വൈകിയാൽ അതും നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഈ സിനിമയുടെ മൊത്തം ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് കോപ്പി റെഡിയായശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തുവിട്ടത്.



‘കരം’ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ്?

2023-ൽ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം’ സിനിമയുടെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ‘കരം’ ആദ്യമായി വിനീത് കേൾക്കുന്നത്. അന്ന് നോബിൾ ബാബു തൻ്റെ കഥ വിനീതിനോട് പങ്കുവച്ചു. കേട്ട ഉടനെ തന്നെ വിനീതിന് ആ വിഷയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നോബിൾ പല സീനുകളും അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു. അത്രയും പ്രസൻ്റേഷനിൽ വിസ്മയിച്ച വിനീത്, “ഒന്നരവർഷം കാത്തിരുന്നാൽ ഈ സിനിമ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യും” എന്ന് നോബിളിനോട് പറയുകയായിരുന്നു. വിനീത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് നോബിൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല. തിര എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ത്രില്ലർ സബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ വിനീതിന് അത്യധികം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ തിരക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ലഭിക്കാത്തത് കാരണമാണ് അങ്ങനെയൊരു മുന്നേറ്റം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംഭവിക്കാതിരുന്നത്.

താങ്കള്‍ എങ്ങനെയാണ് കരത്തിലേക്ക് എത്തിയത്?

ഒരു ദിവസം വിനീത് ഫോൺ ചെയ്ത്, “എടാ നമുക്ക് ഒരു സിനിമ കൂടി ചെയ്താലോ” എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ‘വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം’ പോലും ഷൂട്ട് തുടങ്ങാത്ത സമയം. ആദ്യം ഞാനാശ്ചര്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വിനീതിനെ പോലെ ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ‘നോ’ പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു – വലിയ താരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, നോബിൾ നായകൻ, വിദേശത്ത് ഷൂട്ട്, വലിയ ബജറ്റ്, ത്രില്ലർ വിഷയം. ഞാൻ ചോദിച്ചു – “താങ്കൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ?” അദ്ദേഹം ഉറച്ചുനിന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റത്തെ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ പ്രോജക്ട് ഓൺ ആയി.

VISAKH SUBRAMANIYAM, Karam Movie, Vineeth Sreenivasan
ലൊക്കേഷൻ സെലക്ഷനും ബജറ്റും വെല്ലുവിളിയായിരുന്നോ?

വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കരം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് പകുതി മാത്രം വിദേശത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു. പക്ഷേ തിരക്കഥയുടെ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ 90% വിദേശ ലോക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടായി. ഏകദേശം 8 മാസം രാജ്യങ്ങളിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു. ഒടുവിൽ ജോർജിയയിലാണ് സിനിമ മുഴുവനായും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്രയും വലിയ ബജറ്റിൽ, പൂർണമായും വിദേശത്ത് ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രം ഇതാദ്യമായിരിക്കും.

അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് ബജറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ആദ്യം തന്നെ വിനീത് സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ സഹനിർമാതാവായി മാറി. അത് വലിയൊരു കരുത്ത് തന്നു.

വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സാധാരണ സിനിമകൾക്കിടയിൽ ഇടവേള എടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ‘കരം’ ഉടൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പിന്നില്‍?

അതെ, സാധാരണയായി വിനീത് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടുവർഷത്തോളം ഇടവേള എടുക്കും. പക്ഷേ ‘വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം’ റിലീസ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ‘കരം’ സിനിമയുടെ ജോലികളിലേക്കു പോയി. വിഷയം അദ്ദേഹത്തെ അത്രയും പിടിച്ചുകെട്ടി എന്ന് പറയാം.



മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ത്രില്ലർ സിനിമയായ ‘സിഐഡി’യ്ക്ക് ശേഷം 70 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ‘കരം’ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. രണ്ട് സിനിമയുടെയും നിർമാണം മെറിലാൻഡും. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു?

അതൊരു യാദൃച്ഛികതയാണ്. ‘കരം’യുടെ പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് – മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ത്രില്ലർ സിനിമയായ സിഐഡി എൻ്റെ മുത്തച്ഛനാണ് നിർമിച്ചതെന്ന്. അതൊരു പ്രത്യേക നിമിത്തമായി തോന്നി. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രത്യേക ജോണറിൽ മാത്രം സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ‘കരം’ ത്രില്ലർ ജോണറിൽ വന്നത് ശരിക്കും വിധിയെന്നുപോലെയാണ്.

VISAKH SUBRAMANIYAM, Karam Movie, Vineeth Sreenivasan
എൻ്റെ ഫിലിമോഗ്രാഫി പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ ചിത്രവും ഓരോ ജോണറിൽ പെട്ടവയാണ്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ മുൻപ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരിൽ വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന്. ഒരു സേഫ് സോൺ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ പറയട്ടെ കരം എന്ന സിനിമ താരതമ്യേന പുതുമുഖം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നോബിളിനെ നായകനാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതും ഏറ്റവും വലിയ മുതൽമുടക്കിൽ. ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് അടുത്തിടെ മലയാള സിനിമയിൽ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയമാണ്. ഹൃദയം വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം എന്നീ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മുഴുവൻ പണവും കരം എന്ന സിനിമയുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞു.കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആരാധക ഹൃദയമായിരുന്ന ‘ആശാൻ’ (ഇവാൻ വുകോമനോവിച്ച്) സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെ?

മലയാളികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള വിദേശ മുഖം വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. ഒരുകാലത്ത് ബെഞ്ചമിൻ ബ്രൂണോ പോലുള്ള സായിപ്പുകൾ മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പൊൾ അങ്ങനെ ആരുമില്ല. അപ്പോഴാണ് നോബിൾ ബാബുവിൻ്റെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് – “ആശാൻക്ക് (ഇവാൻ) അഭിനയത്തിലും താൽപര്യമുണ്ട്” എന്ന്.

അതിനുശേഷം വിനീത് ദുബായിൽ പോയി ആശാനെ നേരിട്ട് കണ്ടു. ചെറിയൊരു ഓഡിഷൻ നടത്തി. ആദ്യ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിൽ തന്നെ വിനീത് ഉറപ്പിച്ചു – “ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കാസ്റ്റിങ്.

മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനും ആയിരുന്നു. സെറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരുതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല. കാലാവസ്ഥ കാരണമായി ഷൂട്ടിംഗ് തടസ്സപ്പെട്ടപ്പോൾ പോലും ആശാൻ മുഴുവൻ പിന്തുണ നൽകി. എല്ലാവർക്കും ഊർജം പകരുന്ന ഒരാളാണ്. ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കാരവനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നില്ല. ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ സമയം ചെലവഴിക്കും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഷൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സിൽ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ അടുത്തുവന്ന് സംസാരിക്കും, ആശ്വാസം നൽകും.

VISAKH SUBRAMANIYAM, Karam Movie, Vineeth Sreenivasan
വിദേശത്ത് ഷൂട്ടിങ് നടത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു?

ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി വിസ പ്രോസസിംഗാണ്. ഓരോ രാജ്യത്തിനും വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ. മുഴുവൻ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെയും വിസ ഒരുമിച്ച് കിട്ടണം. ഒരാളുടെ ഡോക്യുമെൻ്റിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിസ കിട്ടാതെ പോകും. ഒരാൾക്ക് വിസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിങ് തന്നെ മുടങ്ങും. അത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു.

മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. അസർബൈജാൻ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്ടോബർ–ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ഡേലൈറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. പത്തുമണിക്ക് പോലും വെളുക്കാത്ത ദിവസം ഉണ്ട്, വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയ്ക്ക് തന്നെ ഇരുട്ടും. ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഒക്ടോബറിൽ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യംകൊണ്ട് അന്ന് പോയില്ല. പോയിരുന്നെങ്കിൽ ദിവസം പരമാവധി 5 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ബജറ്റ് ഇരട്ടിയാക്കിയേനേ.

VISAKH SUBRAMANIYAM, Karam Movie, Vineeth Sreenivasan
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുമുണ്ടല്ലോ?

ഇവിടെ രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ രാത്രി ഒമ്പതു വരെ തുടർച്ചയായി ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ. എന്നാൽ വിദേശത്ത് 12 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുന്നത്. പിന്നെ 12 മണിക്കൂർ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമേ വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അതുപോലെ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി നിരോധനമുണ്ട്. സർക്കാർ ജോലിയെപ്പോലെ കർശനമായ നിയമങ്ങളാണ് അവിടെ.

വിദേശ തൊഴിലാളികളും ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. കാലാവസ്ഥയുടെയും നിയമങ്ങളുടെയും സമ്മര്‍ദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, എല്ലാവരും ഒറ്റകെട്ടായി നിന്നു. ഒരുപാട് ആത്മാർഥതയോടെയാണ് പ്രോജക്ട് മുന്നോട്ട് പോയത്.

ഒരു പുതുമുഖ തുല്യനായ വ്യക്തിയെ നായകനാക്കി ഇത്രയധികം ചലഞ്ചുകൾ നേരിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അത് ചെയ്തെടുത്താൽ ഞങ്ങൾ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കും. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇനി സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകും.

VISAKH SUBRAMANIYAM, Karam Movie, Vineeth Sreenivasan
ഗംഭീര ആക്ഷൻ സിനിമയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?അതെ.. ചിത്രത്തിൽ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് . മൂന്ന് ആക്ഷൻ സംവിധായകരാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ആക്ഷൻ രംഗം നായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും കൂടിയായ നോബിളും കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തു. മലയാള സിനിമ കാണാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അതൊന്നും പറഞ്ഞ് സസ്പെൻസ് കളയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകലും അതിന് രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ടീമും വിദേശ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്വാളിറ്റി വേർഷൻ ഈ സിനിമയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ആകും.എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ബജറ്റും പുതുമുഖവും ഒരു റിസ്ക് തന്നെയല്ലേഒരു വലിയ താരത്തെ നായകനാക്കാതെ, പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതുമയും ഫ്രഷ്നസും നൽകണം എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത. മലയാളത്തിലെ മിക്ക താരങ്ങളും ആക്ഷൻ സിനിമകൾ ഇതിനകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ വീണ്ടും അത്തരമൊരു ചിത്രത്തിൽ എത്തിയാൽ, അതിൽ പുതുമ കുറയും. എന്നാൽ ഒരു പുതിയ മുഖം മികച്ചൊരു ആക്ഷൻ സിനിമയിൽ എത്തുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള കൗതുകം വലുതാണ്. ഒരു നടനപ്പുറം വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന സംവിധായകൻ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അമരത്തുണ്ട് എന്നതും കോൺഫിഡൻസ് നൽകിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നു തന്നെ. സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അഭിനേതാക്കൾ ഈ സിനിമയിൽ നായകനായി എത്തിയാൽ ഓരോ സീനിലും നായകൻ ജയിക്കും എന്ന് മാത്രമേ പ്രേക്ഷകന് ചിന്തിക്കാൻ ആകൂ. ഒരു ചെറിയ പരാജയം പോലും ചിലപ്പോൾ പ്രേക്ഷകന് അംഗീകരിക്കാനായി എന്ന് വരില്ല. നോബിളിനെ പോലെ ഒരാൾ നായകനായി വരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കൂടുതൽ കഥയിൽ ആകും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈയൊരു ശക്തമായ വിശ്വാസത്തിലാണ് വിനീത് നോബിളുമായി സിനിമ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
തിര’ ഇന്ന് ഒരു ബാധ്യതയായി തോന്നുന്നുണ്ടോ?

‘തിര’ ഒരു അഭിമാനമാണ്. അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും ആളുകൾ വിനീതിനോട് “തിര 2 എപ്പോൾ?” എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, വിനീത് ഒരിക്കലും ആദ്യഭാഗത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ മാത്രം നിന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു തുടർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ‘തിര’യെക്കാൾ ഒരു പടി മുകളിലായിരിക്കണം — അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

പക്ഷേ തിര എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ വേണ്ടവിധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ ചിത്രത്തിന് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിക് പരിവേഷമുണ്ട്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും വലിയ പണം വാരിയ സിനിമകളാണ്. പക്ഷേ തിര തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടി കൊടുത്തില്ല. ചിത്രം മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. പക്ഷേ തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് ഒക്കെ പോലെ ഭീകര വിജയമായി മാറിയില്ല.

തിരയെക്കാൾ ഒരു പടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ളതായാണ് കരത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ വിനീത് ശ്രീനിവാസന് അനുഭവപ്പെട്ടത്. തിര എന്ന സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിനീതിൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. തിരയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് കരത്തിന് സംഭവിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയും ചിന്തിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത സംഭവമാണ് ഈ സിനിമ. കരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്താണ് എന്ന് വിനീത് ശ്രീനിവാസന് തോന്നി.

താങ്കളെ നിർമാതാവായി ചേർക്കാൻ വിനീത് തീരുമാനിച്ചതെങ്ങനെയായിരുന്നു?

‘കരം’ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിനീത് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഇന്നും ഓർമയുണ്ട്: “ഒരു ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസിനും ഞാൻ തയ്യാറല്ല. അതിനാൽ, എൻ്റെ മേൽ പൂർണ വിശ്വാസമുള്ള നിർമാതാവ് വേണം.” — അതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആ വിശ്വാസം എന്നിലേക്കാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്.

എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്ത് കരം തിയേറ്റുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിർമാതാവിന് മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചു ലഭിക്കുക. ഒടിടി അടക്കമുള്ള ബിസിനസുകളുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ്. തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ബിസിനസ് ലഭിക്കുന്നത്. കരത്തിനെ പ്രേക്ഷകർ മികച്ച രീതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം..

കരിയറിലെല്ലാം വലിയ ബഡ്ജറ്റ് പടങ്ങൾ ആണല്ലോ?പിന്നിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതുവരെ ഒരു ചെറിയ സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം വമ്പൻ ബജറ്റ് സിനിമകൾ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഫണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ. അജുവും നിർമാണ പങ്കാളിയായി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അന്ന് നിവിൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയം. ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ നായിക നയൻതാര ആണ് നിവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ആ സിനിമയുടെ താങ്ക്സ് കാർഡിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഏകദേശം രണ്ടു മിനിട്ടാണ്. മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സുഹൃത്തായ ധ്യാൻ തന്നെ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. വിനീത് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിച്ചത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് തുടർച്ചയായി വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമായത്.

ഹൃദയവും ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ് ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു. വിമാനം, ട്രെയിൻ 12 പാട്ട് എന്നിങ്ങനെ ആ സിനിമയുടെ ക്യാൻവാസ് വളരെ വലുതാണ്. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം എന്ന ചിത്രത്തിൽ കോടമ്പാക്കം എന്ന തെരുവ് തന്നെ ഞങ്ങൾ സെറ്റിട്ടു. കരത്തിൽ ജോർജിയ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തു. തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കരിയറിൽ ചെറിയ സിനിമകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം അടുത്ത സിനിമകളിൽ ചെലവഴിക്കുകയാണ് എൻ്റെ രീതി. പണം മുടക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ നിർമാതാവ് ആകുന്നില്ല. സിനിമയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാനും സംവിധായകനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. ഒട്ടുമിക്ക അണിയറ പ്രവർത്തകരോടും നേരിട്ട് സംവദിക്കും. നല്ല സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ പണം മുടക്കി ശക്തമായി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ് കാരണം. എൻ്റെ മുത്തച്ഛനാണ് മെറിലാൻഡ് സിനിമാസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നല്ല സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശം.. വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് മലയാളിക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച കലാകാരനാണ്. ആ പേര് വിനീതിലൂടെ നിലനിൽക്കണം.

