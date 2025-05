ETV Bharat / entertainment

തെലുഗിനു മുന്നേ മലയാളത്തില്‍ ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍, നെയിംസ്ലിപ്പുകളിലൂടെ മലയാള മനസ്സില്‍ കയറിയ അല്ലു അര്‍ജുന്‍; ആ ദിനങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്ത് ഖാദർ ഹസ്സൻ - PRODUCER KHADAR HASSAN INTERVIEW

അല്ലു അര്‍ജുന്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ പോസ്‌റ്റര്‍, അല്ലു അര്‍ജുനൊപ്പം ഖാദര്‍ ഹസ്സന്‍ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 16, 2025 at 1:41 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 2:16 PM IST 11 Min Read

രഥക് ആർട്‌സ്, ഖാദർ ഹസൻ ഈ രണ്ടു പേരുകൾ അല്ലു അർജുനെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന മലയാളികൾ അറിയാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 21 വർഷം മുൻപാണ് അല്ലു അർജുൻ നായകനായ ആര്യ എന്ന ചലച്ചിത്രം മൊഴിമാറ്റി കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തെലുഗു സിനിമകളോട് വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്ന മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഒരു സ്‌റ്റാർ വാല്യൂവും ഇല്ലാത്ത ഒരു നടൻ്റെ ചിത്രം മൊഴിമാറ്റി മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്‌ത ധൈര്യശാലിയായ നിർമാതാവ് ആണ് ഖാദർ ഹസൻ. ആര്യ എന്ന സിനിമയുടെ വിജയത്തിനുശേഷം ഖാദർ ഹസൻ്റെ നിർമാണ കമ്പനിയായ രഥക് ആർട്‌സ് തുടർച്ചയായി തെലുഗു സിനിമകൾ മൊഴിമാറ്റി കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു. അല്ലു അർജുൻ മല്ലു അർജുൻ ആയിട്ട് 21 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ആ യാത്രയ്ക്ക് പിന്നിലെ കഥകൾ ആദ്യമായി ഒരു മാധ്യമത്തോട് തുറന്നു പറയുകയാണ് നിർമാതാവ് ഖാദർ ഹസ്സൻ.



കാലം എന്നെ സിനിമ നിർമാതാവാക്കി ഒരു ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. സംവിധാന മോഹം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജസേനൻ അടക്കമുള്ള മുൻനിര സംവിധായകര്‍ക്കൊപ്പം സഹ സംവിധായകനായി നിരവധി സിനിമകളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചു. പക്ഷേ ജീവിതം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ എപ്പോഴും മുന്നോട്ടുപോകണമെന്നില്ലല്ലോ. കാലം എന്നെ ഒരു സിനിമ നിർമാതാവാക്കി. രണ്ട് സിനിമകൾ നിർമിച്ചു. രണ്ടും ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ വലിയ പരാജയമായി. പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയായ നക്ഷത്ര കണ്ണുള്ള രാജകുമാരൻ അവനുണ്ടൊരു രാജകുമാരി, സുരേഷ് ഗോപി- കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ സ്വപ്‌നം കൊണ്ടൊരു തുലാഭാരം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു അവ. രണ്ട് സിനിമകളും കൈപൊള്ളിയതോടെ പിന്നീട് ഒരു ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക



മൊഴിമാറ്റ സിനിമകൾ എന്ന ആശയം



2002 ൽ ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത് പുറത്തിറങ്ങിയ തെലുഗു ചിത്രം ആയിരുന്നു നുവ്വേ നുവ്വേ. ഈ സിനിമയിലെ 'അയാം വെരി സോറി' എന്ന ഹിറ്റ് ഗാനം ജെമിനി ടിവിയിലൂടെ ഞാൻ കാണാനിടയായി. ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു സിനിമ വിതരണ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമ നിർമാണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയെങ്കിലും എന്നോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് തമിഴ് സിനിമകൾ കേരളത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ തെലുഗു ചിത്രം കണ്ണിൽ പെടുന്നത്. ഹൈദരാബാദിലെത്തി ആ സിനിമയുടെ നിർമാതാവ് രവി കിഷോറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടു. നുവ്വേ നുവ്വേ മൊഴിമാറ്റി കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്‍പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. ആദ്യം അദ്ദേഹം എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് സമ്മതം മൂളി. ഡബ്ബിങ് റൈറ്റ്സ് വാങ്ങി ആ ചിത്രം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു. അതുവരെ ഒരു മൊഴിമാറ്റ സിനിമയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കാത്ത പ്രമോഷണൽ രീതികൾ ഒക്കെ അവലംബിച്ചാണ് നുവ്വേ നുവ്വേ- പ്രണയമായ് എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്‌തത്. സിനിമ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലെങ്കിലും ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വലിയ തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ചു.

ആര്യയിലേക്ക്

പ്രണയമായ് എന്ന ചിത്രം വലിയ ഹിറ്റായില്ല എങ്കിലും മൊഴിമാറ്റ സിനിമകൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ആര്യ എന്ന തെലുഗു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗാനം ടിവിയിൽ കാണാൻ ഇടവരുന്നത്. ആ ഗാനരംഗം കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ആകർഷണീയത തോന്നി. നേരെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ചു. ഒരു തിയേറ്ററിൽ കയറി ആര്യ എന്ന സിനിമ കണ്ടു. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയശേഷം തൊട്ടടുത്ത ഷോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു. അപ്പോഴേക്കും അല്ലു അർജുൻ എന്ന നടനും ആ സിനിമയും എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രശസ്‌ത നിർമാതാവ് ദിൽ രാജുവാണ് ആര്യയുടെ നിർമാതാവ്. അദ്ദേഹം അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നിർമാതാവ് ആയിട്ടില്ല. വിതരണക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രശസ്‌തൻ. ദിൽ രാജുവിനെ നേരിൽക്കണ്ട് ആര്യ എന്ന ചിത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റാൻ താല്‍പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആദ്യം എൻ്റെ ആവശ്യം നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് നടന്ന സുദീർഘമായ ചർച്ചകളിലൂടെ ആര്യയുടെ മലയാളം ഡബ്ബിങ് റൈറ്റ്‌സ് എഴുതി വാങ്ങി. പക്ഷേ സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് വിട്ട് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സംഗീത സംവിധായകനായ ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു സമ്മതപത്രവുമായി കേരളത്തിൽ എത്തി. അല്ലു അര്‍ജുന് ശബ്‌ദമായെത്തിയ ജിസ് ജോയ് അക്കാലമത്രയും മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ള മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ടായിരുന്നു. സംഭാഷണങ്ങൾ വികലമായിരിക്കും. സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു തമിഴ് ചുവ ഉണ്ടാകും. ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ഫീൽ ചെയ്യില്ല. സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഒരു കൃത്രിമത്വം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ആര്യ മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു മലയാള സിനിമ അല്ല എന്ന് ആർക്കും തോന്നാൻ പാടില്ല. അതെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്‌തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കൊണ്ട് ആര്യയുടെ ഡയലോഗുകൾ എഴുതിച്ചെങ്കിലും അത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടില്ല. എനിക്കുള്ളിൽ ഒരു സംവിധായകൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ഈ സിനിമയുടെ മലയാളം ഡബ്ബിങ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ഡയലോഗുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റി എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടും അത് തൃപ്‌തിയായില്ല. അങ്ങനെയാണ് സതീഷ് മുതുകുളം എന്ന എഴുത്തുകാരനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ടാഴ്‌ച കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സംവിധായകനെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഡയലോഗുകൾ എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചു. അതിനിടയിൽ മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് കൂടി എഴുതി വാങ്ങാനുള്ള ചർച്ചകൾ ദേവി ശ്രീ പ്രസാദമായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം ആറ് മാസങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് മ്യൂസിക് അവകാശം വിട്ടു തരാൻ സമ്മതം മൂളിയത്. ഡബ്ബിങ് സിനിമകളെ ഒരു രണ്ടാംതര സിനിമകളായാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നത്. അല്ലു അർജുനും നായിക കഥാപാത്രത്തിനും ശബ്‌ദം നൽകാൻ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും പരീക്ഷിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അക്കാലത്തെ പ്രശസ്‌ത ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ ആയ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ഒരു അധ്യായം കാണാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നത്. മണിക്കുട്ടനാണ് നടൻ. അയാൾക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത കലാകാരൻ്റെ ശബ്‌ദം എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ആ കലാകാരൻ്റെ പേരാണ് ജിസ്മോൻ. മലയാളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശസ്‌തനായ സംവിധായകൻ ജിസ് ജോയ്. ആദ്യമൊക്കെ ജിസ്മോൻ ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ശരിയായി വന്നിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് ദിവസം കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ച് ഒടുവിൽ അയാൾ ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തി. എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ എടുത്താണ് ജിസ് മോൻ അല്ലു അർജുനു വേണ്ടി ആര്യ ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത് തീർത്തത്. കില്ലാഡി (വേദം ) എന്ന സിനിമ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ അല്ലു സിനിമകൾക്കും ജിസ് മോൻ തന്നെയാണ് ശബ്‌ദം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് . സഹായവുമായെത്തിയ പ്രിയദര്‍ശന്‍

സിനിമയുടെ മിക്‌സിങ്ങും മറ്റുകാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചെയ്‌തത് ചെന്നൈയിലെ ഭരണി പോലുള്ള വലിയ സ്‌റ്റുഡിയോകളില്‍, ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ മുൻനിര ഗായകര്‍. ആര്യ എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ എട്ടും ഒൻപതും ദിവസം പണിയെടുത്ത് കൃത്യമായ പെർഫെക്ഷൻ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ മലയാള സിനിമ ചെയ്യുന്ന മുതൽമുടക്ക് വേണ്ടിവന്നു ആര്യ എന്ന തെലുഗു ചിത്രത്തെ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യാൻ. ചിലപ്പോൾ ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പോലും ലഭിക്കാത്ത നിലവാരത്തിലാണ് ആര്യ എന്ന അല്ലു അർജുൻ്റെ ആദ്യ മൊഴിമാറ്റ സിനിമയുടെ പോസ്‌റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. സിനിമയുടെ മലയാളം പതിപ്പ് ഫൈനൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊരു തെലുഗു സിനിമയാണെന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം സിനിമ കണ്ടവർക്കാർക്കും അഭിപ്രായമില്ല. തെലുഗു സിനിമകൾ ഒരുകാലത്ത് മലയാളി താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച മേഖലയല്ല. മാത്രമല്ല ഒട്ടും പരിചിതനല്ലാത്ത ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ. ബാക്കിയുള്ള അഭിനേതാക്കളെയും മലയാളികൾക്ക് അറിയില്ല. രാജൻ പി ദേവ് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ ഒരു പരിചയം അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമാണ്. പടം റിലീസ് ചെയ്‌താൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഷോ പോലും തികയ്ക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. Allu Arjun Movies (Etv Bharat) റിലീസിന് മുമ്പ് സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ്റെ സഹായം തേടി. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിവ്യൂ കണ്ട ശേഷം ഈ സിനിമയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതന്നു. ഈ സിനിമയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിച്ചു.കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ബസുകളുടെ പുറകിൽ ആര്യ എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്‌റ്റർ പതിച്ചു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള കേബിൾ ടിവി ശൃംഖലയ്ക്ക് വലിയ പണം നൽകി ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും പാട്ടുകളും നിരന്തരമായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് കേബിൾ വിഷനിലെ ഓൺ ഡിമാൻഡ് മ്യൂസിക് ചാനലുകൾ ആയ മെട്‌ലെ , ജൂക്ക് ബോക്‌സ് തുടങ്ങിയ ചാനലുകൾക്ക് വലിയ പണം നൽകി നിരന്തരം ആര്യ എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലായ കിരൺ ടിവിക്കും (സൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് ) വലിയ പണം നൽകി ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും പാട്ടുകളും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ ആര്യ എന്ന സിനിമ പതുക്കെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു തുടങ്ങി. കേരളത്തിലെ 90% കോളജുകളിലെ ആർട്‌സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾക്കും പേഴ്‌സണലായി കത്തുകളെഴുതി. ആര്യ എന്നൊരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട്. യുവാക്കളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾ സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ വരണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിനൊക്കെ പുറമേ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര ദിനപത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആര്യ എന്ന സിനിമയുടെ പരസ്യം നൽകി. ഒരു ഡബ്ബിങ് സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയധികം പത്ര പരസ്യംതന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമാണ്. ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ക്വാർട്ടർ പേജ് പരസ്യം നൽകാൻ നിസ്സാര തുകയല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഖാദർ ഹസ്സൻ (Etv Bharat) ഏത് ചാനൽ തുറന്നാലും ആര്യ

സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‌തു. പതുക്കെ പതുക്കെ തീയേറ്ററിലേക്ക് ആളെത്തി. ഒരു വിധം സിനിമയ്ക്ക് കളക്ഷൻ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‌തിട്ടും ലോക്കൽ കേബിൾ ചാനലുകളിലൂടെയുള്ള സിനിമയുടെ പ്രമോഷണൽ വീഡിയോകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ പണം നൽകി കൊണ്ടിരുന്നു. അക്കാലത്തു ഏത് ചാനൽ തുറന്നാലും ആര്യ എന്ന സിനിമയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരസ്യം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു.



അന്നും ഇന്നും ഇതുപോലെ പണം നൽകിയുള്ള പ്രമോഷൻ മലയാള സിനിമയിൽ ആരും ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ആര്യ എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിച്ചതിനു പിന്നിൽ വലിയ കഠിനാധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോഴും ആരും എന്നെ പിന്തുണച്ചില്ല. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. സിനിമയുടെ മുതൽമുടക്ക് കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെലവാക്കിയ പൈസ മുഴുവനായി എനിക്ക് തീയറ്ററിൽനിന്നു ലഭിച്ചില്ല. Allu Arjun Movies (Etv Bharat) ആര്യ എന്ന സിനിമ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷേ തീയറ്ററിൽ ഓടി അവസാനിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ മൊഴിമാറ്റ സിനിമകൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഭാവിയില്ല. സിനിമ ഇനിയും തിയേറ്ററിൽ തുടരണമെങ്കിൽ അല്ലു അർജുൻ എന്ന നടന് ഇവിടെ വലിയ ആരാധകവൃന്ദം ഉണ്ടാകണം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ആരാധകരെ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ആരംഭിച്ചു. അല്ലു അർജുനെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നെഞ്ചേറ്റി സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ സൃഷ്‌ടിച്ച അടിയൊഴുക്കുകൾ ഒരു ഘടകമാണ്.കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും തിയേറ്റർ റപ്രസൻ്റേറ്റീവുകൾക്ക് 2000 മുതൽ 5000 രൂപ വരെ നൽകി ആര്യ എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ മറ്റു സിനിമകളുടെ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ തുടർച്ചയായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ മതിലുകൾ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ആര്യയുടെ പോസ്‌റ്റർ പതിപ്പിച്ചു. അല്ലു അർജുൻ്റെ ഡാൻസും അപ്പോഴത്തെ രൂപവും കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്‌ടപെട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായും കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണാൻ പോകും. കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരനാക്കാൻ അല്ലു അർജുൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പതിച്ച നെയിം സ്ലിപ്പുകളും അല്ലു സ്‌റ്റിക്കറുകളും പുറത്തിറക്കി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഒരു സിനിമാ നടൻ്റെ ചിത്രം ആദ്യമായി കേരളത്തിലെ നെയിം സ്ലിപ്പുകളിൽ വന്നത് അല്ലു അർജുൻ്റേതാണ്. നെയിം സ്ലിപ്പുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു. പതുക്കെ പതുക്കെ അല്ലു അവരുടെ പ്രിയതാരമായി. അത് എൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. ഇത്രയതികം ഗ്രൗണ്ട് ലെവെലിൽ ഇറങ്ങി പ്രൊമേഷൻ ചെയ്‌ത മറ്റൊരു മലയാളം സിനിമ ഇക്കലമത്രയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. 3 D Fancard (Etv Bharat) ആന്ധ്രയ്‌ക്കു മുന്നേ കേരളത്തില്‍ അല്ലു ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍

അല്ലു അർജുൻ ഇവിടെ താരമായതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു നിമിത്തമായി എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ ത്രീഡി മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ഫാൻസ് കാർഡ് ഞാൻ പുറത്തിറക്കി. അത് വലിയ വിജയം കണ്ടു. ആ കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടാൻ ഫാൻസുകാർ നെട്ടോട്ടമോടിയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റിലേക്കും 150 കാർഡുകളൊക്ക അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകർ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്യഭാഷ നടൻ വിജയ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോളം ആരാധകരെ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ അല്ലുവിനായി. ആര്യ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഏകദേശം മുക്കാൽ കോടി രൂപയാണ് ഞാൻ അക്കാലത്ത് ചെലവാക്കിയത്. എൻ്റെ പ്രമോഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അല്ലു ഇവിടെ താരം ആയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തിന് എന്തോ ഒരു ആകർഷണീയത ഉണ്ടായിരുന്നു, നൃത്ത ചുവടുകൾ ഇവിടത്തെ യുവാക്കളെ ഹരം കൊള്ളിച്ചു. കാലത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടു. ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ അല്ലു അർജുന് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് കേരളത്തിൽ അസോസിയേഷനുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴികൾ തെറ്റായിരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഹീറോ (Etv Bharat) എന്തുവന്നാലും ഞാൻ ഒപ്പമുണ്ട്

ആര്യ എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം ഹാപ്പി ബണ്ണി, ഹീറോ, കൃഷ്‌ണ തുടങ്ങിയ അല്ലു സിനിമകൾ ഞാൻ മൊഴിമാറ്റി കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു. ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ സാമ്പത്തിക വിജയം നേടി. അല്ലു അർജുന് കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ആരാധകർ ഉണ്ടായി. എങ്കിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ സിനിമകൾക്കൊന്നും തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് തരാൻ ഇവിടത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല. പല സിനിമകളും മൂന്നും നാലും ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് റിലീസിനു ശേഷം ചാനലുകൾ ഏറ്റെടുത്തത്. ആര്യ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വെറും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ് ആയി എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. അമൃത ടിവിയാണ് പ്രക്ഷേപണ അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്. കൃഷ്‌ണ (പറുഗു) എന്ന സിനിമ വരെ അല്ലു അർജുന് മലയാളത്തിൽ സാറ്റലൈറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു. ഖാദർ ഹസ്സൻ (Etv Bharat) അല്ലു അർജുന് കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച ജനപിന്തുണ ഞാൻ മുഖേനയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. അതിനുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും അദ്ദേഹം എനിക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഏതോ ഒരു സിനിമയുടെ റിലീസിങ് വൈകിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്തുവന്നാലും ഞാൻ ഒപ്പമുണ്ട്. താങ്കളും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരുകാരണവശാലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ലു എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലു അർജുൻ്റെ 21 വര്‍ഷം (Etv Bharat) എല്ലായിടത്തും ഹിറ്റ് കേരളത്തിൽ ഫ്ലോപ്പ്



അല്ലു അർജുൻ നായകനായ അല വൈകുണ്‌ഠപുരം ലോ എന്ന സിനിമ 'അന്ന് വൈകുണ്‌ഠപുരത്ത് ' എന്ന പേരിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മൊഴിമാറ്റി റിലീസ് ചെയ്‌തു. ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‌ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാം വലിയ ഹിറ്റായി. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി പരാജയപ്പെട്ടു. അങ്ങ് വൈകുണ്‌ഠപുരത്ത് (Etv Bharat) വൈകുണ്‌ഠപുരവും മലയാള സിനിമയായ അഞ്ചാം പാതിരയും ഒരേസമയത്താണ് റിലീസിങ്. അഞ്ചാം പാതിര എന്ന ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. അഞ്ചാം പാതിര റിലീസ് ചെയ്‌ത് ഒരാഴ്‌ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമ ചാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ആദ്യം കരുതി. റിലീസിങ് വൈകിയാൽ സിനിമ തണുത്ത് പോകും എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഞാൻ അഞ്ചാം പാതിരയ്ക്ക് ഒപ്പം വൈകുണ്‌ഠപുരം റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അഞ്ചാം പാതിര വെള്ളിയാഴ്‌ച റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. വൈകുണ്‌ഠപുരം ഞായറാഴ്‌ചയും. പ്രീ ബിസിനസ് കാര്യമായി നടന്നില്ല. പടത്തിന് അത്യാവശ്യം കളക്ഷൻ ലഭിച്ചങ്കിലും എവിടെയോ ഒരു ചതി നടന്നു. പല കളക്ഷനും എനിക്ക് പിരിഞ്ഞു വന്നില്ല. അതൊരു വലിയ വീഴ്‌ചയും പാഠവുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ സിനിമകൾ മൊഴിമാറ്റി റിലീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്തില്ല. അല്ലു അർജുൻ സിനിമകൾ നേരിട്ട് കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിന് എത്തുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. മത്സരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. 21 വര്‍ഷത്തെ മല്ലു അർജുനിസത്തിന് ആശംസകൾ. അല്ലു അർജുൻ്റെ 21 വര്‍ഷം (Etv Bharat) Also Read: ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചു, ; കണ്ടിരുന്നത് പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ പോലെ; മുന്‍ ഭാര്യയ്‌ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രവി മോഹന്‍

രഥക് ആർട്‌സ്, ഖാദർ ഹസൻ ഈ രണ്ടു പേരുകൾ അല്ലു അർജുനെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന മലയാളികൾ അറിയാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 21 വർഷം മുൻപാണ് അല്ലു അർജുൻ നായകനായ ആര്യ എന്ന ചലച്ചിത്രം മൊഴിമാറ്റി കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തെലുഗു സിനിമകളോട് വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്ന മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഒരു സ്‌റ്റാർ വാല്യൂവും ഇല്ലാത്ത ഒരു നടൻ്റെ ചിത്രം മൊഴിമാറ്റി മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്‌ത ധൈര്യശാലിയായ നിർമാതാവ് ആണ് ഖാദർ ഹസൻ. ആര്യ എന്ന സിനിമയുടെ വിജയത്തിനുശേഷം ഖാദർ ഹസൻ്റെ നിർമാണ കമ്പനിയായ രഥക് ആർട്‌സ് തുടർച്ചയായി തെലുഗു സിനിമകൾ മൊഴിമാറ്റി കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു. അല്ലു അർജുൻ മല്ലു അർജുൻ ആയിട്ട് 21 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ആ യാത്രയ്ക്ക് പിന്നിലെ കഥകൾ ആദ്യമായി ഒരു മാധ്യമത്തോട് തുറന്നു പറയുകയാണ് നിർമാതാവ് ഖാദർ ഹസ്സൻ.



കാലം എന്നെ സിനിമ നിർമാതാവാക്കി ഒരു ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. സംവിധാന മോഹം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജസേനൻ അടക്കമുള്ള മുൻനിര സംവിധായകര്‍ക്കൊപ്പം സഹ സംവിധായകനായി നിരവധി സിനിമകളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചു. പക്ഷേ ജീവിതം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ എപ്പോഴും മുന്നോട്ടുപോകണമെന്നില്ലല്ലോ. കാലം എന്നെ ഒരു സിനിമ നിർമാതാവാക്കി. രണ്ട് സിനിമകൾ നിർമിച്ചു. രണ്ടും ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ വലിയ പരാജയമായി. പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയായ നക്ഷത്ര കണ്ണുള്ള രാജകുമാരൻ അവനുണ്ടൊരു രാജകുമാരി, സുരേഷ് ഗോപി- കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ സ്വപ്‌നം കൊണ്ടൊരു തുലാഭാരം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു അവ. രണ്ട് സിനിമകളും കൈപൊള്ളിയതോടെ പിന്നീട് ഒരു ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക



മൊഴിമാറ്റ സിനിമകൾ എന്ന ആശയം



2002 ൽ ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത് പുറത്തിറങ്ങിയ തെലുഗു ചിത്രം ആയിരുന്നു നുവ്വേ നുവ്വേ. ഈ സിനിമയിലെ 'അയാം വെരി സോറി' എന്ന ഹിറ്റ് ഗാനം ജെമിനി ടിവിയിലൂടെ ഞാൻ കാണാനിടയായി. ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു സിനിമ വിതരണ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമ നിർമാണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയെങ്കിലും എന്നോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് തമിഴ് സിനിമകൾ കേരളത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ തെലുഗു ചിത്രം കണ്ണിൽ പെടുന്നത്. ഹൈദരാബാദിലെത്തി ആ സിനിമയുടെ നിർമാതാവ് രവി കിഷോറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടു. നുവ്വേ നുവ്വേ മൊഴിമാറ്റി കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്‍പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. ആദ്യം അദ്ദേഹം എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് സമ്മതം മൂളി. ഡബ്ബിങ് റൈറ്റ്സ് വാങ്ങി ആ ചിത്രം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു. അതുവരെ ഒരു മൊഴിമാറ്റ സിനിമയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കാത്ത പ്രമോഷണൽ രീതികൾ ഒക്കെ അവലംബിച്ചാണ് നുവ്വേ നുവ്വേ- പ്രണയമായ് എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്‌തത്. സിനിമ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലെങ്കിലും ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വലിയ തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ചു. ആര്യയിലേക്ക്

പ്രണയമായ് എന്ന ചിത്രം വലിയ ഹിറ്റായില്ല എങ്കിലും മൊഴിമാറ്റ സിനിമകൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ആര്യ എന്ന തെലുഗു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗാനം ടിവിയിൽ കാണാൻ ഇടവരുന്നത്. ആ ഗാനരംഗം കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ആകർഷണീയത തോന്നി. നേരെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ചു. ഒരു തിയേറ്ററിൽ കയറി ആര്യ എന്ന സിനിമ കണ്ടു. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയശേഷം തൊട്ടടുത്ത ഷോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു. അപ്പോഴേക്കും അല്ലു അർജുൻ എന്ന നടനും ആ സിനിമയും എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രശസ്‌ത നിർമാതാവ് ദിൽ രാജുവാണ് ആര്യയുടെ നിർമാതാവ്. അദ്ദേഹം അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നിർമാതാവ് ആയിട്ടില്ല. വിതരണക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രശസ്‌തൻ. ദിൽ രാജുവിനെ നേരിൽക്കണ്ട് ആര്യ എന്ന ചിത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റാൻ താല്‍പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആദ്യം എൻ്റെ ആവശ്യം നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് നടന്ന സുദീർഘമായ ചർച്ചകളിലൂടെ ആര്യയുടെ മലയാളം ഡബ്ബിങ് റൈറ്റ്‌സ് എഴുതി വാങ്ങി. പക്ഷേ സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് വിട്ട് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സംഗീത സംവിധായകനായ ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു സമ്മതപത്രവുമായി കേരളത്തിൽ എത്തി. അല്ലു അര്‍ജുന് ശബ്‌ദമായെത്തിയ ജിസ് ജോയ് അക്കാലമത്രയും മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ള മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ടായിരുന്നു. സംഭാഷണങ്ങൾ വികലമായിരിക്കും. സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു തമിഴ് ചുവ ഉണ്ടാകും. ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ഫീൽ ചെയ്യില്ല. സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഒരു കൃത്രിമത്വം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ആര്യ മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു മലയാള സിനിമ അല്ല എന്ന് ആർക്കും തോന്നാൻ പാടില്ല. അതെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്‌തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കൊണ്ട് ആര്യയുടെ ഡയലോഗുകൾ എഴുതിച്ചെങ്കിലും അത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടില്ല. എനിക്കുള്ളിൽ ഒരു സംവിധായകൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ഈ സിനിമയുടെ മലയാളം ഡബ്ബിങ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ഡയലോഗുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റി എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടും അത് തൃപ്‌തിയായില്ല. അങ്ങനെയാണ് സതീഷ് മുതുകുളം എന്ന എഴുത്തുകാരനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ടാഴ്‌ച കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സംവിധായകനെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഡയലോഗുകൾ എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചു. അതിനിടയിൽ മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് കൂടി എഴുതി വാങ്ങാനുള്ള ചർച്ചകൾ ദേവി ശ്രീ പ്രസാദമായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം ആറ് മാസങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് മ്യൂസിക് അവകാശം വിട്ടു തരാൻ സമ്മതം മൂളിയത്. ഡബ്ബിങ് സിനിമകളെ ഒരു രണ്ടാംതര സിനിമകളായാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നത്. അല്ലു അർജുനും നായിക കഥാപാത്രത്തിനും ശബ്‌ദം നൽകാൻ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും പരീക്ഷിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അക്കാലത്തെ പ്രശസ്‌ത ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ ആയ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ഒരു അധ്യായം കാണാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നത്. മണിക്കുട്ടനാണ് നടൻ. അയാൾക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത കലാകാരൻ്റെ ശബ്‌ദം എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ആ കലാകാരൻ്റെ പേരാണ് ജിസ്മോൻ. മലയാളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശസ്‌തനായ സംവിധായകൻ ജിസ് ജോയ്. ആദ്യമൊക്കെ ജിസ്മോൻ ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ശരിയായി വന്നിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് ദിവസം കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ച് ഒടുവിൽ അയാൾ ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തി. എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ എടുത്താണ് ജിസ് മോൻ അല്ലു അർജുനു വേണ്ടി ആര്യ ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത് തീർത്തത്. കില്ലാഡി (വേദം ) എന്ന സിനിമ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ അല്ലു സിനിമകൾക്കും ജിസ് മോൻ തന്നെയാണ് ശബ്‌ദം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് . സഹായവുമായെത്തിയ പ്രിയദര്‍ശന്‍

സിനിമയുടെ മിക്‌സിങ്ങും മറ്റുകാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചെയ്‌തത് ചെന്നൈയിലെ ഭരണി പോലുള്ള വലിയ സ്‌റ്റുഡിയോകളില്‍, ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ മുൻനിര ഗായകര്‍. ആര്യ എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ എട്ടും ഒൻപതും ദിവസം പണിയെടുത്ത് കൃത്യമായ പെർഫെക്ഷൻ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ മലയാള സിനിമ ചെയ്യുന്ന മുതൽമുടക്ക് വേണ്ടിവന്നു ആര്യ എന്ന തെലുഗു ചിത്രത്തെ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യാൻ. ചിലപ്പോൾ ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പോലും ലഭിക്കാത്ത നിലവാരത്തിലാണ് ആര്യ എന്ന അല്ലു അർജുൻ്റെ ആദ്യ മൊഴിമാറ്റ സിനിമയുടെ പോസ്‌റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. സിനിമയുടെ മലയാളം പതിപ്പ് ഫൈനൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊരു തെലുഗു സിനിമയാണെന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം സിനിമ കണ്ടവർക്കാർക്കും അഭിപ്രായമില്ല. തെലുഗു സിനിമകൾ ഒരുകാലത്ത് മലയാളി താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച മേഖലയല്ല. മാത്രമല്ല ഒട്ടും പരിചിതനല്ലാത്ത ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ. ബാക്കിയുള്ള അഭിനേതാക്കളെയും മലയാളികൾക്ക് അറിയില്ല. രാജൻ പി ദേവ് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ ഒരു പരിചയം അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമാണ്. പടം റിലീസ് ചെയ്‌താൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഷോ പോലും തികയ്ക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. Allu Arjun Movies (Etv Bharat) റിലീസിന് മുമ്പ് സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ്റെ സഹായം തേടി. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിവ്യൂ കണ്ട ശേഷം ഈ സിനിമയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതന്നു. ഈ സിനിമയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിച്ചു.കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ബസുകളുടെ പുറകിൽ ആര്യ എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്‌റ്റർ പതിച്ചു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള കേബിൾ ടിവി ശൃംഖലയ്ക്ക് വലിയ പണം നൽകി ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും പാട്ടുകളും നിരന്തരമായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് കേബിൾ വിഷനിലെ ഓൺ ഡിമാൻഡ് മ്യൂസിക് ചാനലുകൾ ആയ മെട്‌ലെ , ജൂക്ക് ബോക്‌സ് തുടങ്ങിയ ചാനലുകൾക്ക് വലിയ പണം നൽകി നിരന്തരം ആര്യ എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലായ കിരൺ ടിവിക്കും (സൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് ) വലിയ പണം നൽകി ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും പാട്ടുകളും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ ആര്യ എന്ന സിനിമ പതുക്കെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു തുടങ്ങി. കേരളത്തിലെ 90% കോളജുകളിലെ ആർട്‌സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾക്കും പേഴ്‌സണലായി കത്തുകളെഴുതി. ആര്യ എന്നൊരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട്. യുവാക്കളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾ സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ വരണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിനൊക്കെ പുറമേ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര ദിനപത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആര്യ എന്ന സിനിമയുടെ പരസ്യം നൽകി. ഒരു ഡബ്ബിങ് സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയധികം പത്ര പരസ്യംതന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമാണ്. ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ക്വാർട്ടർ പേജ് പരസ്യം നൽകാൻ നിസ്സാര തുകയല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഖാദർ ഹസ്സൻ (Etv Bharat) ഏത് ചാനൽ തുറന്നാലും ആര്യ

സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‌തു. പതുക്കെ പതുക്കെ തീയേറ്ററിലേക്ക് ആളെത്തി. ഒരു വിധം സിനിമയ്ക്ക് കളക്ഷൻ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‌തിട്ടും ലോക്കൽ കേബിൾ ചാനലുകളിലൂടെയുള്ള സിനിമയുടെ പ്രമോഷണൽ വീഡിയോകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ പണം നൽകി കൊണ്ടിരുന്നു. അക്കാലത്തു ഏത് ചാനൽ തുറന്നാലും ആര്യ എന്ന സിനിമയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരസ്യം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു.



അന്നും ഇന്നും ഇതുപോലെ പണം നൽകിയുള്ള പ്രമോഷൻ മലയാള സിനിമയിൽ ആരും ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ആര്യ എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിച്ചതിനു പിന്നിൽ വലിയ കഠിനാധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോഴും ആരും എന്നെ പിന്തുണച്ചില്ല. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. സിനിമയുടെ മുതൽമുടക്ക് കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെലവാക്കിയ പൈസ മുഴുവനായി എനിക്ക് തീയറ്ററിൽനിന്നു ലഭിച്ചില്ല. Allu Arjun Movies (Etv Bharat) ആര്യ എന്ന സിനിമ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷേ തീയറ്ററിൽ ഓടി അവസാനിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ മൊഴിമാറ്റ സിനിമകൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഭാവിയില്ല. സിനിമ ഇനിയും തിയേറ്ററിൽ തുടരണമെങ്കിൽ അല്ലു അർജുൻ എന്ന നടന് ഇവിടെ വലിയ ആരാധകവൃന്ദം ഉണ്ടാകണം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ആരാധകരെ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ആരംഭിച്ചു. അല്ലു അർജുനെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നെഞ്ചേറ്റി സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ സൃഷ്‌ടിച്ച അടിയൊഴുക്കുകൾ ഒരു ഘടകമാണ്.കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും തിയേറ്റർ റപ്രസൻ്റേറ്റീവുകൾക്ക് 2000 മുതൽ 5000 രൂപ വരെ നൽകി ആര്യ എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ മറ്റു സിനിമകളുടെ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ തുടർച്ചയായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ മതിലുകൾ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ആര്യയുടെ പോസ്‌റ്റർ പതിപ്പിച്ചു. അല്ലു അർജുൻ്റെ ഡാൻസും അപ്പോഴത്തെ രൂപവും കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്‌ടപെട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായും കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണാൻ പോകും. കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരനാക്കാൻ അല്ലു അർജുൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പതിച്ച നെയിം സ്ലിപ്പുകളും അല്ലു സ്‌റ്റിക്കറുകളും പുറത്തിറക്കി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഒരു സിനിമാ നടൻ്റെ ചിത്രം ആദ്യമായി കേരളത്തിലെ നെയിം സ്ലിപ്പുകളിൽ വന്നത് അല്ലു അർജുൻ്റേതാണ്. നെയിം സ്ലിപ്പുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു. പതുക്കെ പതുക്കെ അല്ലു അവരുടെ പ്രിയതാരമായി. അത് എൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. ഇത്രയതികം ഗ്രൗണ്ട് ലെവെലിൽ ഇറങ്ങി പ്രൊമേഷൻ ചെയ്‌ത മറ്റൊരു മലയാളം സിനിമ ഇക്കലമത്രയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. 3 D Fancard (Etv Bharat) ആന്ധ്രയ്‌ക്കു മുന്നേ കേരളത്തില്‍ അല്ലു ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍

അല്ലു അർജുൻ ഇവിടെ താരമായതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു നിമിത്തമായി എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ ത്രീഡി മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ഫാൻസ് കാർഡ് ഞാൻ പുറത്തിറക്കി. അത് വലിയ വിജയം കണ്ടു. ആ കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടാൻ ഫാൻസുകാർ നെട്ടോട്ടമോടിയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റിലേക്കും 150 കാർഡുകളൊക്ക അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകർ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്യഭാഷ നടൻ വിജയ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോളം ആരാധകരെ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ അല്ലുവിനായി. ആര്യ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഏകദേശം മുക്കാൽ കോടി രൂപയാണ് ഞാൻ അക്കാലത്ത് ചെലവാക്കിയത്. എൻ്റെ പ്രമോഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അല്ലു ഇവിടെ താരം ആയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തിന് എന്തോ ഒരു ആകർഷണീയത ഉണ്ടായിരുന്നു, നൃത്ത ചുവടുകൾ ഇവിടത്തെ യുവാക്കളെ ഹരം കൊള്ളിച്ചു. കാലത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടു. ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ അല്ലു അർജുന് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് കേരളത്തിൽ അസോസിയേഷനുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴികൾ തെറ്റായിരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഹീറോ (Etv Bharat) എന്തുവന്നാലും ഞാൻ ഒപ്പമുണ്ട്

ആര്യ എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം ഹാപ്പി ബണ്ണി, ഹീറോ, കൃഷ്‌ണ തുടങ്ങിയ അല്ലു സിനിമകൾ ഞാൻ മൊഴിമാറ്റി കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു. ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ സാമ്പത്തിക വിജയം നേടി. അല്ലു അർജുന് കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ആരാധകർ ഉണ്ടായി. എങ്കിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ സിനിമകൾക്കൊന്നും തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് തരാൻ ഇവിടത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല. പല സിനിമകളും മൂന്നും നാലും ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് റിലീസിനു ശേഷം ചാനലുകൾ ഏറ്റെടുത്തത്. ആര്യ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വെറും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ് ആയി എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. അമൃത ടിവിയാണ് പ്രക്ഷേപണ അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്. കൃഷ്‌ണ (പറുഗു) എന്ന സിനിമ വരെ അല്ലു അർജുന് മലയാളത്തിൽ സാറ്റലൈറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു. ഖാദർ ഹസ്സൻ (Etv Bharat) അല്ലു അർജുന് കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച ജനപിന്തുണ ഞാൻ മുഖേനയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. അതിനുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും അദ്ദേഹം എനിക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഏതോ ഒരു സിനിമയുടെ റിലീസിങ് വൈകിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്തുവന്നാലും ഞാൻ ഒപ്പമുണ്ട്. താങ്കളും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരുകാരണവശാലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ലു എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലു അർജുൻ്റെ 21 വര്‍ഷം (Etv Bharat) എല്ലായിടത്തും ഹിറ്റ് കേരളത്തിൽ ഫ്ലോപ്പ്



അല്ലു അർജുൻ നായകനായ അല വൈകുണ്‌ഠപുരം ലോ എന്ന സിനിമ 'അന്ന് വൈകുണ്‌ഠപുരത്ത് ' എന്ന പേരിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മൊഴിമാറ്റി റിലീസ് ചെയ്‌തു. ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‌ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാം വലിയ ഹിറ്റായി. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി പരാജയപ്പെട്ടു. അങ്ങ് വൈകുണ്‌ഠപുരത്ത് (Etv Bharat) വൈകുണ്‌ഠപുരവും മലയാള സിനിമയായ അഞ്ചാം പാതിരയും ഒരേസമയത്താണ് റിലീസിങ്. അഞ്ചാം പാതിര എന്ന ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. അഞ്ചാം പാതിര റിലീസ് ചെയ്‌ത് ഒരാഴ്‌ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമ ചാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ആദ്യം കരുതി. റിലീസിങ് വൈകിയാൽ സിനിമ തണുത്ത് പോകും എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഞാൻ അഞ്ചാം പാതിരയ്ക്ക് ഒപ്പം വൈകുണ്‌ഠപുരം റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അഞ്ചാം പാതിര വെള്ളിയാഴ്‌ച റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. വൈകുണ്‌ഠപുരം ഞായറാഴ്‌ചയും. പ്രീ ബിസിനസ് കാര്യമായി നടന്നില്ല. പടത്തിന് അത്യാവശ്യം കളക്ഷൻ ലഭിച്ചങ്കിലും എവിടെയോ ഒരു ചതി നടന്നു. പല കളക്ഷനും എനിക്ക് പിരിഞ്ഞു വന്നില്ല. അതൊരു വലിയ വീഴ്‌ചയും പാഠവുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ സിനിമകൾ മൊഴിമാറ്റി റിലീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്തില്ല. അല്ലു അർജുൻ സിനിമകൾ നേരിട്ട് കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിന് എത്തുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. മത്സരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. 21 വര്‍ഷത്തെ മല്ലു അർജുനിസത്തിന് ആശംസകൾ. അല്ലു അർജുൻ്റെ 21 വര്‍ഷം (Etv Bharat) Also Read: ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചു, ; കണ്ടിരുന്നത് പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ പോലെ; മുന്‍ ഭാര്യയ്‌ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രവി മോഹന്‍

Last Updated : May 16, 2025 at 2:16 PM IST