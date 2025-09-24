ETV Bharat / entertainment

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു മുൻനിര നായകനൊപ്പം ഇത്രയധികം പുതുമുഖങ്ങൾ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി അണിനിരക്കുന്നത്.

PRITHVIRAJ SUKUMARAN, LISTIN STEPHEN , VIPIN DAS
പൃഥ്വിരാജ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് സന്തോഷ്‌ ട്രോഫി. ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വിപിൻദാസിന്‍റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം 60 ഓളം പുതുമുഖ താരങ്ങളും വേഷമിടും. ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം നിർമ്മാതാവ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനോടൊപ്പം പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ പ്രിയ മേനോനും നിർമ്മാണ പങ്കാളിയാകും. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓഡിഷൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലയിൽ വച്ചാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത അഭിനേതാക്കളെ എറണാകുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഫൈനൽ ഓഡിഷന് വിധേയരാക്കി. അതിൽ നിന്നുമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 60 ഓളം പുതുമുഖങ്ങളെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു മുൻനിര നായകനൊപ്പം ഇത്രയധികം പുതുമുഖങ്ങൾ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി അണിനിരക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് വിപിൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ എന്ന ചിത്രവും നിർമ്മിച്ചത് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനോടൊപ്പം വിപിൻ സഹകരിക്കുന്ന ആദ്യ സിനിമ കൂടിയാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി.
നവധാര ആശയങ്ങളിലൂടെയും മികച്ച ആവിഷ്കാര രീതിയിലൂടെയും മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര സംവിധായകനായി മാറിയ ആളാണ് വിപിൻദാസ്.

SANTOSH TROPHY
ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്നതും ഉള്ളടക്കാധിഷ്ഠിതമായതുമായ ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇതുവരെയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സന്തോഷ് ട്രോഫിയുടെ അനൗൺസ്മെന്‍റ് മുതൽ ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വളരെ വലുതാണ്. പൃഥ്വിരാജിനോടൊപ്പം തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അറുപതോളം വരുന്ന പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അവസരമാണെന്ന് ചലച്ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. മലയാള സിനിമ വ്യവസായത്തിലേക്ക് ഊർജ്ജസ്വലരായ ഒരുകൂട്ടം പുതിയ താരങ്ങളെ സന്തോഷ്ട്രോഫി എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി. നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ സിനിമകളും സാമ്പത്തികമായി വലിയ ലാഭം കൊയ്ത സിനിമകളും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസും ലിസ്റ്റിന്‍റെ മാജിക്‌ ഫ്രെയിംസും ചേർന്ന് ധാരാളം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം രണ്ടു നിർമ്മാണ കമ്പനികളും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതിലൂടെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഒരു ശ്രദ്ധേയ ചലച്ചിത്രം ആകുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം. കെജിഎഫ്, കാന്താര, സലാർ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ കേരള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തതിലൂടെ പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസും ലിസ്റ്റിന്റെ മാജിക് ഫ്രെയിംസും ഗംഭീര വിജയങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ചിത്രമായ കാന്താര ചാപ്റ്റർ -1 കേരളത്തിൽ സംയുക്തമായി എത്തിച്ചും വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത്. " സന്തോഷ് ട്രോഫി" യുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രഖ്യാപനം ആരാധകരിലും സിനിമാപ്രേമികളിലും യുവ തലമുറയിലും ആവേശത്തിന്റെ ഒരു തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

