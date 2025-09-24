ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനും പൃഥ്വിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു; സന്തോഷ് ട്രോഫി ഉടൻ ആരംഭിക്കും, അപൂര്വതയായി നായകനൊപ്പം 60 പുതുമുഖങ്ങള്
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു മുൻനിര നായകനൊപ്പം ഇത്രയധികം പുതുമുഖങ്ങൾ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി അണിനിരക്കുന്നത്.
Published : September 24, 2025 at 11:12 AM IST
പൃഥ്വിരാജ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി. ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വിപിൻദാസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം 60 ഓളം പുതുമുഖ താരങ്ങളും വേഷമിടും. ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം നിർമ്മാതാവ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനോടൊപ്പം പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ പ്രിയ മേനോനും നിർമ്മാണ പങ്കാളിയാകും. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓഡിഷൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലയിൽ വച്ചാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത അഭിനേതാക്കളെ എറണാകുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഫൈനൽ ഓഡിഷന് വിധേയരാക്കി. അതിൽ നിന്നുമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 60 ഓളം പുതുമുഖങ്ങളെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു മുൻനിര നായകനൊപ്പം ഇത്രയധികം പുതുമുഖങ്ങൾ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി അണിനിരക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് വിപിൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ എന്ന ചിത്രവും നിർമ്മിച്ചത് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനോടൊപ്പം വിപിൻ സഹകരിക്കുന്ന ആദ്യ സിനിമ കൂടിയാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി.
നവധാര ആശയങ്ങളിലൂടെയും മികച്ച ആവിഷ്കാര രീതിയിലൂടെയും മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര സംവിധായകനായി മാറിയ ആളാണ് വിപിൻദാസ്.