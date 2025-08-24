ETV Bharat / entertainment

അന്ന് മമ്മൂട്ടി, ഇന്ന് പൃഥ്വി; റോഷാക്കിന് ശേഷം നിസാം ബഷീറിന്‍റെ 'ഐ നോബഡി', ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത് - I NOBODY FIRST LOOK POSTER

പൃഥ്വിരാജും പാർവതിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. റോഷാക്കിന് ശേഷം നിസാം ബഷീർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഐ നോബഡി ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്.

I Nobody First Look Poster (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 2:31 PM IST

പൃഥ്വിരാജ്, പാർവതി തിരുവോത്ത് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നിസാം ബഷീർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം "ഐ, നോബഡി"യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്. സംവിധായകൻ നിസാം ബഷീറിൻ്റെ ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്‌തത്. പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇ ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്‍റ്‌സ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ സുപ്രിയ മേനോൻ, മുകേഷ് ആർ മേത്ത, സി വി സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഐ, നോബഡിയുടെ നിർമാണം.

അശോകൻ, മധുപാൽ, വിനയ് ഫോർട്ട്, ഹക്കിം ഷാജഹാൻ, ലുക്‌മാൻ ആവറാൻ, ഗണപതി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും അഭിനയിക്കുന്നു. കെട്ട്യോളാണ് എന്‍റെ മാലാഖ, റോഷാക്ക് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം നിസാം ബഷീർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് "ഐ നോബഡി". ദിനേശ് പുരുഷോത്തമൻ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നു. തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എഴുതുന്നത് സമീർ അബ്‌ദുള്‍ ആണ്. മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായ റോഷാക്കിനു ശേഷം സമീർ അബ്‌ദുള്‍ തിരക്കഥ എഴുതുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് "ഐ നോബഡി".

'ഐ നോബഡി' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് (ETV Bharat)

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ഹാരിസ് ദേശം, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിന്നി ദിവാകർ, എഡിറ്റർ - റെമീസ് എംബി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - അർഷാദ് നക്കോത്ത്, വസ്ത്രാലങ്കാരം - ധന്യ ബാലകൃഷ്‌ണൻ, മേക്കപ്പ് - റോണെക്‌സ് സേവ്യർ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടർ - ബെനിലാൽ ബി, ബിനു ജി നായർ, ആക്ഷൻ - കലൈ കിങ്‌സൺ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - നിക്‌സൺ ജോർജ്, വിഎഫ്എക്‌സ് - ലവകുശ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് - വിനോഷ് കൈമൾ, പ്രൊമോഷൻസ് - പോഫാക്റ്റിയോ, ഡിസൈൻ - യെല്ലോ ടൂത്ത്‌സ്, പി ആർ ഒ - എ എസ് ദിനേശ്.

'ഐ നോബഡി' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് (ETV Bharat)

