"സിനിമ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി..ആ 10 പേര് കണ്ട് മാര്ക്കിടുന്നതില് അല്ല കാര്യം..നിങ്ങളുടെ ചോയിസിനാണ് വില"; ആടുജീവിതത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിക്കാത്തതില് പൃഥ്വിരാജ്
ആടുജീവിതത്തിന് 71-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തില് അവാര്ഡ് ലഭിക്കാത്തതില് പ്രതികരിച്ച് പൃഥ്വിരാജ്. സിനിമ എടുക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും 'ആടുജീവിത'ത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അവാര്ഡ് പ്രേക്ഷകര് തന്നുകഴിഞ്ഞുവെന്നും പൃഥ്വിരാജ്.
പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന് ബെന്യാമിന്റെ 'ആടുജീവിതം' എന്ന കൃതിയെ ആസ്പദമാക്കി പൃഥ്വിരാജിനെ നായകനാക്കി ബ്ലെസ്സി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'ആടുജീവിതം'. ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ബ്ലെസ്സിയുടെ സംവിധാന മികവിനും പൃഥ്വിരാജിന്റെ അഭിനയ മികവിനും അഭിനന്ദനപ്രവാഹമായിരുന്നു.
എന്നാല് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളില് 'ആടുജീവിത'ത്തിന് നേരെ ജൂറികള് കണ്ണടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. മികച്ച നടനും സിനിമയ്ക്കുമുള്ള പ്രധാന അവാര്ഡുകള് 'ആടുജീവിതം' സ്വന്തമാക്കുമെന്ന പ്രേക്ഷകരുടെയും അണിയറപ്രവര്ത്തകരുടെയും പ്രതീക്ഷകളെ തകര്ത്തെറിയുന്നതായിരുന്നു 71-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം.
ഇപ്പോഴിതാ ഇതേക്കുറിച്ച് നടന് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ജൂറിയിലെ പത്ത് പേര് കണ്ട് മാര്ക്കിടുന്നതില് അല്ല കാര്യമെന്നാണ് പൃഥ്വിരാജിന്റെ പ്രതികരണം. സിനിമ എടുക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും 'ആടുജീവിത'ത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അവാര്ഡ് പ്രേക്ഷകര് തന്നുകഴിഞ്ഞുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ഷാര്ഷയില് ഒരു പൊതുപരിപാടിയില് പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പൃഥ്വിരാജിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്-
"സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോള് ലോകമെമ്പടുമുള്ള മലയാളികള് നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു. അതാണ് ആ സിനിയ്ക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതില് ഏറ്റവും വലിയ അവാര്ഡ്. നജീബ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ കഥ, പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിനിടയില് ഈ സിനിമയിലൂടെ അറിഞ്ഞുവെന്നും അതിലൂടെ ഒരുപാട് നജീബുമാരുടെ കഥകള് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടാനും ഒരു ഇടയായി എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ അവാര്ഡ്.
ഈ പീപ്പിള്സ് ചോയിസ് അവാര്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വെറുതെ ഉള്ളൊരു പേരിടല് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ആത്യന്തികമായും അത് ജനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ചോയിസിന് മാത്രമെ ഇവിടെ വിലയുള്ളു. ബാക്കിയെല്ലാം സെക്കന്ഡറിയാണ്. കാരണം സിനിമ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ജൂറിയിലെ പത്ത് പേര് കണ്ട് മാര്ക്കിടാനോ, ഏതെങ്കിലും രാജ്യാന്തര ഫെസ്റ്റിവലുകളില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല.
തീര്ച്ചയായും അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. അതിന് അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങള് ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി സിനിമ എടുക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പ്രേക്ഷകര്ക്ക് തിയേറ്ററില് പോയി കണ്ട് ആസ്വദിക്കാന് വേണ്ടിയാണ് സിനിമ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോള് പ്രേക്ഷകര് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അവാര്ഡ് തന്നുകഴിഞ്ഞു. അതിന് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് വലിയ നന്ദി, അത് വളരെ സ്പെഷ്യല് ചിത്രമാണ്", പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു.
