സുരേഷ് ഗോപി നായകനായി എത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് പ്രവീണ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജെഎസ്കെ' (ജെഎസ്കെ: ജാനകി വി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള). സിനിമയില് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടാനായി പ്രവീണ് നാരായണന് കാത്തിരുന്നത് നാല് വര്ഷങ്ങളാണ്. ഇക്കാര്യം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ തുറന്നു പറയുകയാണ് സംവിധായകന്.
ജെഎസ്കെയ്ക്കായി 65 പ്രൊഡ്യൂസര്മാരെ സമീപിച്ചതായും പ്രവീണ് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. എന്നാല് തന്റെ അടുത്ത പ്രോജക്ട്, സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ ബാനറിലാകും ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഇതിനായുള്ള പ്രാരംഭ വർക്കുകളിലേക്ക് കടന്നുവെന്നും പ്രവീണ് കുറിച്ചു.
"സിനിമ സ്വപ്നവുമായി അലയുന്ന ഏതൊരു സംവിധായകന്റെയും ആദ്യ കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പ്രോജക്ട് ഓൺ ആക്കുക എന്നതാണ്. അതിന് ശേഷം ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ, എന്റെ സമയം നല്ലതായത് കൊണ്ട് ആദ്യ സിനിമയിൽ എനിക്കിത് രണ്ടും കിട്ടിയില്ല. ( ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന് വന്നാൽ ഒരു ആവറേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം).
രണ്ടാമത്തെ സിനിമയുമായി ഇറങ്ങുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ കടമ്പ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. 2018ൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ JSK സ്ക്രിപ്റ്റ് SG യുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടിയത് 2022ല്. നീണ്ട നാല് വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയത് ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല. അത്രയേറെ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഉള്ള ഓട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഏകദേശം 64 പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ അടുത്ത് (കേരള, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര, മുംബൈ) കഥ പറയുകയുണ്ടായി.
എല്ലായിടത്തും ബജറ്റ് ആയിരുന്നു വിഷയം. നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, ഒരു ക്വാളിറ്റി സിനിമയുടെ ആത്മാവ് ഇത് ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ നിന്നും പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനും കൊമ്പ്രോമൈസിന് തയാറായില്ല. അവസാനം 65-ാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു JSK കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മൾ പറയുന്ന കഥയും, ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും, ബജറ്റും കേട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവുമ്പോൾ, സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതിന് നമ്മുക്ക് പരിധികൾ ഉണ്ട്.
എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളത് പോലെ 2022 സെപ്റ്റംബറില് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നവംബര് 7ന് 87 ദിവസം ചാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സിനിമ. ഷൂട്ട് തുടങ്ങി 21-ാം ദിവസം ബ്രേക്ക് ആയി. എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ. അന്ന് മുതൽ 2025 ഏപ്രില് മാസം വരെ ഏകദേശം 12 ഷെഡ്യൂൾ. എടുക്കാവുന്ന റിസ്ക് എല്ലാം എടുത്തു. മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ രൂപം തന്നെ മാറിപ്പോയി. പലർക്കും കോസ്റ്റ്യൂം പോലും ചേരാതായി. അങ്ങനെ ഒരു പാട് കാര്യങ്ങൾ.
JSKയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഈ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങിയത് എന്നറിയാം. എത്രത്തോളം, എവിടെയെല്ലാം ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്. കൊമ്പ്രോമൈസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്ത ഞാൻ അതെന്താണ് എന്ന് തന്നെ മറന്നു പോയിട്ട്, സിനിമ ഇറക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാത്രമായി ചിന്ത ഒതുക്കി. കാരണം എന്നോടൊപ്പം ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നം കൂടി ആയി മാറിയിരുന്നു JSK. കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിന്ന ടെക്നീഷ്യൻസിന് ഒരായിരം നന്ദി.
ഈ കടന്നുപോയ വർഷങ്ങളിലാണ് എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡയറക്ടര്മാർ പ്രൊഡ്യൂസർമാരായി മാറുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. JSK യുടെ റിലീസിന് മുൻപും, ശേഷവും സിനിമകൾക്ക് ഓഫർ വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇനി ചെയ്യുന്ന സിനിമ, സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ ബാനർ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നി. അതിന്റെ പ്രാരംഭ വർക്കുകളിലേക്ക് ചിങ്ങം ഒന്നിന് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവണം", പ്രവീണ് നാരായണന് കുറിച്ചു.
