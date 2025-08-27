ETV Bharat / entertainment

ആ വലിയ വീട്ടില്‍ ഭയന്ന് വിറച്ച് നിലവിളിച്ച് പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍...ഞെട്ടിക്കാനൊരുങ്ങി ഡീയസ് ഈറേ - DIES IRAE TEASER

പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനാകുന്ന ഡീയസ് ഈറേയുടെ ടീസര്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തു. വളരെ ഭീതിപടര്‍ത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്നതാണ് ഡീയസ് ഈറേ ടീസര്‍. മമ്മൂട്ടി നായകനായ 'ഭ്രമയുഗ'ത്തിന് ശേഷം രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2025 at 2:07 PM IST

പ്രണവ് മോഹന്‍ലാലിനെ നായകനാക്കി രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ'. സിനിമയുടെ ടീസര്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തു. വളരെ ഭീതിപടര്‍ത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒന്നര മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ടീസര്‍.

പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍ ആണ് ടീസറിലുടനീളം ഹൈലൈറ്റാകുന്നത്. ഭയന്ന് വിറച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന പ്രണവിനെയാണ് ടീസറിനൊടുവില്‍ കാണാനാവുക. ആദ്യാവസാനം വരെ മികച്ച ഹൊറര്‍ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ' എന്നാണ് പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. ഒരു വലിയ വീട്ടിനുള്ളില്‍ നടക്കുന്ന ദുരൂഹതകളുടെ ചുരുളഴിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രണവിനെയും ടീസറില്‍ കാണാം.

ടീസറിലെ പ്രണവിന്‍റെ സംഭാഷണവും ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. "ആഴത്തിലുള്ള വെറുപ്പോ ആഗ്രഹമോ ബാക്കിവെച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചാല്‍ അയാളുടെ ആത്‌മാവ് പൂര്‍ണ്ണമായും ഈ ഭൂമി വിട്ട് പോകാറില്ല..അവര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്‌തുക്കളിലൊക്കെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായി അത് അന്ന് ആ മുറിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അത് എന്താണ്.. എന്തിന് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു.. എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കില്‍ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിവെച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മള്‍ എത്തണം", ഇപ്രകാരമാണ് ടീസറിലെ പ്രണവിന്‍റെ സംഭാഷണം.

മമ്മൂട്ടി നായകനായ 'ഭ്രമയുഗ'ത്തിന് ശേഷം രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഒരു ഹൊറല്‍ ജോണറിലായാണ് സംവിധായകന്‍ ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 'ഡീയസ് ഈറേ' എന്ന പേരും വളരെ വിചിത്രമാണ്. ദൈവത്തിന്‍റെ കോപദിനം എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന 'ദി ഡേ ഓഫ് റാത്ത്' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടു കൂടിയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുമ്പിലെത്തുക.

അതേസമയം പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍ അഭിനയിക്കുന്ന ആദ്യ ഹൊറര്‍ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ'. ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന. 35 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു സിനിമയ്‌ക്ക്.

'ഭ്രമയുഗ'ത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച അതേ ക്രിയേറ്റീവ് ടീം തന്നെയാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ'യുടെയും അണിയറയില്‍. 'ഭ്രമയുഗം' നിര്‍മ്മാതാക്കളായ നൈറ്റ് ഷിഫ്‌റ്റ് സ്‌റ്റുഡിയോസ്, വൈ നോട്ട് സ്‌റ്റുഡിയോസ് എന്നീ ബാനറുകളില്‍ ചക്രവര്‍ത്തി രാമചന്ദ്ര, എസ് ശശികാന്ത് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മ്മാണം. ഹൊറര്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി രൂപം കൊണ്ട ബാനറാണ് നൈറ്റ് ഷിഫ്‌റ്റ് സ്‌റ്റുഡിയോസ്. നൈറ്റ് ഷിഫ്‌റ്റ് സ്‌റ്റുഡിയോസിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ'.

ഹൊറര്‍ ത്രില്ലര്‍ വിഭാഗത്തിന്‍റെ സാധ്യതകള്‍ ഈ സിനിമയില്‍ കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന നടന്‍റെ കഴിവിനെ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലാകും ഈ സിനിമയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഷെഹ്‌നാദ് ജലാല്‍ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ഷാഫിഖ് മുഹമ്മദ് അലി എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ക്രിസ്‌റ്റോ സേവ്യര്‍ ആണ് സംഗീതം. കലാസംവധാനം - ജ്യോതിഷ് ശങ്കര്‍, മേക്കപ്പ് - റോണക്‌സ് സേവ്യര്‍, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനര്‍മാര്‍ - മെല്‍വി ജെ, വിഎഫ്‌എക്‌സ് - ഡിജിബ്രിക്‌സ്‌, സ്‌റ്റണ്ട് - കലൈ കിംഗ്‌സണ്‍, സൗണ്ട് ഡിസൈനര്‍ - ജയദേവന്‍ ചക്കാടത്ത്, സൗണ്ട് മിക്‌സ്‌ - എംആര്‍ രാജാകൃഷ്‌ണന‍, പ്രാെഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ - അരോമ മോഹന്‍, കളറിസ്‌റ്റ് - ലിജു പ്രഭാകര്‍,സ്‌റ്റില്‍സ് - അര്‍ജുന്‍ കല്ലിങ്കല്‍, പിആര്‍ഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

