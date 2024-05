ETV Bharat / entertainment

പ്രഭാസും 'ബുജ്ജിയും' റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലേക്ക്; കൽക്കി 2898 എഡി യുടെ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്ത് വിട്ടു - Prabhas And Bujji At RFC

By ETV Bharat Kerala Team

Still of Prabhas from Kalki 2898 AD movie ( Source : Etv Bharat )