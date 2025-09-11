ETV Bharat / entertainment

ഇനി പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ ദുൽഖർ സൽമാനൊപ്പം; സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് ഡിക്യു; വീഡിയോ വൈറല്‍

ദുൽഖർ സൽമാൻ രവി നെലകുടിറ്റി ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ. ദുല്‍ഖറിന്‍റെ 41-ാമത് ചിത്രം DQ41ലാണ് പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ നായികയായി എത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ സെറ്റില്‍ നിന്നുള്ള വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് ദുല്‍ഖര്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

Dulquer Salmaan Pooja Hegde (ETV Bharat)
ദുൽഖർ സൽമാന്‍റെ പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ നായികയാകാന്‍ പൂജെ ഹെഗ്‌ഡെ. നവാഗതനായ രവി നെലകുടിറ്റി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം DQ41ലാണ് പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ നായികയായി എത്തുന്നത്. 'ലക്കി ഭാസ്‌കറി'ന് ശേഷം ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തെലുഗു ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. DQ41 ലേക്ക് പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ സിനിമയുടെ സെറ്റില്‍ നിന്നുള്ള വീഡിയോ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു ദുല്‍ഖര്‍. ദുൽഖർ സൽമാനും പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയും ഇതാദ്യമായി ഒന്നിക്കുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരും ആവേശത്തിലാണ്.

മികച്ച തിരക്കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പേരുകേട്ട താരമാണ് ദുല്‍ഖര്‍. ദുല്‍ഖറിന്‍റെ കരിയറിലെ 41-ാമത് ചിത്രമായതിനാല്‍ ഡിക്യൂ41 എന്നാണ് ഈ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രത്തിന് താല്‍ക്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

തീവ്രമായ മനുഷ്യ വികാരങ്ങൾ ഇഴചേർന്നൊരു സമകാലിക പ്രണയകഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നിറയ്‌ക്കുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റിക് അനുഭവമാണ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. നിലവില്‍ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്ന ചിത്രം മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളിലായി പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസ് ആയാണ് ഒരുക്കുന്നത്.

ബിഗ് ബജറ്റിൽ ഉയർന്ന സങ്കേതിക നിലവാരത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തില്‍ പരിചയസമ്പന്നരായ അഭിനേതാക്കളുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധരുടെയും ഒരു മികച്ച നിരയാണ് അണിനിരക്കുക. എസ്‌എല്‍വി സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ സുധാകർ ചെറുകുരി ആണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. ഗോപിചന്ദ് ഇന്നാമുറിയാണ് സഹനിർമ്മാതാവ്. എസ്‌എല്‍വി സിനിമാസ് നിർമ്മിക്കുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

സംവിധായകന്‍ രവി നെലക്കുടിറ്റി തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ രചനയും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്. അനയ് ഓം ഗോസ്വാമി ഛായാഗ്രഹണവും ജിവി പ്രകാശ് കുമാർ സംഗീതവും ഒരുക്കുന്നു. അവിനാശ് കൊല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സിഇഒ - വിജയ് കുമാർ ചഗന്തി, മാർക്കറ്റിംഗ് - ഫസ്‌റ്റ്‌ഷോ, പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

അതേസമയം 'കാന്ത' ആണ് ദുല്‍ഖറിന്‍റേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് ചിത്രം. തമിഴ് സിനിമയിലെ ആദ്യ സൂപ്പര്‍സ്‌റ്റാറായി അറിയപ്പെടുന്ന എംകെ ത്യാഗരാജ ഭാഗവതരുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി സെല്‍വമണി സെല്‍വരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. ത്യാഗരാജ ഭാഗവതരായാണ് ചിത്രത്തില്‍ ദുല്‍ഖര്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

