സൂപ്പർ ഹീറോയ്ക്കും രക്ഷയില്ല, വ്യാജൻ പുറത്തിറങ്ങി; തിരിച്ചെത്തി പൈറസി സൈറ്റുകൾ - MOVIE LEAKING PIRACY SITES
ഓണ ചിത്രങ്ങളായി എത്തിയ ഹൃദയപൂർവ്വം, ലോക തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിൻ്റുകൾ രണ്ടുദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന കുപ്രസിദ്ധ പൈറസി വെബ്സൈറ്റ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.
Published : September 5, 2025 at 6:14 PM IST
'എപ്പടി പോനാലോ.. അപ്പടിയെ തിരുമ്പി വന്നിട്ടെന്ന് സൊല്ല്' കബാലി സിനിമയിലെ രജനീകാന്തിൻ്റെ ഈ മാസ് ഡയലോഗ് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. എന്നാൽ ഡയലോഗിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ് ഇടക്കാലത്ത് അപ്രത്യക്ഷമായ സിനിമ പൈറസി വെബ്സൈറ്റുകളുടെ തിരിച്ചുവരവ് നടന്നിരിക്കുന്നത്.
ഓണം റിലീസുകളായി എത്തിയ ഹൃദയപൂർവ്വം, ലോക തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിൻ്റുകൾ രണ്ടുദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പൈറസി വെബ്സൈറ്റ് പുറത്തുവിട്ടു. ഇടക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾക്ക് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച ശൃംഖലയായിരുന്നു തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്.
സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ഗുണനിലവാരമുള്ള തിയേറ്റർ പ്രിൻ്റുകൾ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പുറത്ത് വിടാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അധികൃതരുടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇപ്പോഴിതാ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ആണ് തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തിരികെ വന്നിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ഇറങ്ങിയ നിരവധി പുതിയ റിലീസുകളും വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒടിടി റിലീസ് ആയി എത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ മലയാളം വെബ് സീരീസ് കമ്മട്ടവും തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ മുൻനിര തിയേറ്റർ ഉടമകളോട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരത് സംസാരിച്ചു. ഓണം റിലീസ് ആയി എത്തിയ ഒരു സിനിമകളും കേരളത്തിലെ ഒരു തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും പകർത്താൻ (തിയേറ്റർ ക്യാപ്ചർ) സാധിക്കില്ല എന്നാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ വാദം. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താൽ മിക്ക ഷോകൾക്കും 60 ശതമാനത്തിലധികം കാഴ്ചക്കാരുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
90 ശതമാനം തിയേറ്ററുകളിലും സിസിടിവി സർവലയൻസ് ലഭ്യമാണ്. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ച വ്യാജ പതിപ്പുകൾ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നല്ല പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമകൾക്ക് പൊതുവേ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിൽ നൽകാറില്ല.
ഹൃദയപൂർവ്വം, ലോക തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ പുറപ്പെടുവിച്ച പതിപ്പുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിലുകൾ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസീസ് ഷോകളിൽ നിന്നുമാകും പ്രിൻ്റ് ലീക്കായിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് തിയേറ്റേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് പ്രതികരിച്ചു.
മാത്രമല്ല, വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ലോക പോലുള്ള സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ട സിനിമകളാണ്. ഒരു മൊബൈൽ ക്യാമറയോ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയോ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രീനിൽ നിന്നും പകർത്തുന്ന പ്രിൻ്റുകൾക്ക് ഗുണനിലവാരം പകുതിയിൽ താഴെയായിരിക്കും.
ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടാസ്വദിക്കേണ്ട ചിത്രങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ ഓണം റിലീസുകളായി കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രിൻ്റുകൾ പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഭീഷണിയല്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി പൈറസി വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇത്തരം പ്രവണത തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സിനിമകളെയിത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രെയിനിൽ ഒരാൾ ലോക സിനിമ ലാപ്ടോപ്പിലൂടെ കാണുന്നത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെയും അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തമിഴ് റോക്കേഴ്സ്, തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടക്കമുള്ള നിരവധി വെബ്സൈറ്റുകളുടെ സർവറുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്.
ആര്, എവിടെ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്നൊന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നും ഇടിവി ഭാരതിനോട് ഐടി വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ യുആർഎൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഏക പ്രതിവിധി. എന്നാൽ ഒരു യുആർഎൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസർവ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു യുആർഎൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഈയൊരു പ്രവൃത്തി തുടരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളെ തടയിടാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: 'കോടികളല്ല ജനപിന്തുണയാണ് എനിക്ക് വലുത്'; ലോകയുടെ വിജയത്തെ കുറിച്ച് ഡൊമിനിക് അരുൺ - DOMINIC ARUN ON LOKAH