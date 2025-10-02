"ബ്ലാസ്റ്റ്! ആ 3 പേര് ഒന്നിച്ചാല് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുമോ?" രക്ഷകന് ആര്, വില്ലന് ആര്? രാജ്യദ്രോഹിയോ ദേശസ്നേഹിയോ? ഉത്തരം നല്കി മമ്മൂട്ടി; കണ്ഫ്യൂഷനാക്കി മഹേഷ് നാരായണന്
മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല്, ഫഹദ് ഫാസില്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലും ടീസറും പുറത്ത്. പാട്രിയോട്ട് എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പാട്രിയോട്ടിന്റെ ടീസര് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുകയാണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2025 at 12:36 PM IST
പ്രേക്ഷകര് നാളേറെയായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി മോഹന്ലാല് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിലും ടീസറും പുറത്ത്. മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല്, ഫഹദ് ഫാസില്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മള്ട്ടി സ്റ്റാര് ചിത്രത്തിന് 'പാട്രിയോട്ട്' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 'എംഎംഎംഎന്' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് താല്ക്കാലികമായി പേരിട്ടിരുന്നത്.
'പാട്രിയോട്ടി'ന്റെ ടീസറും അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടു. പ്രേക്ഷകരില് ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന 1.21 മിനിറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ടീസറാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല് എന്നിവരെ കൂടാതെ ഫഫദ് ഫാസില്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്, രേവതി, ദര്ശന രാജേന്ദ്രന് തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങള് ടീസറില് മിന്നിമറയുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ആരാകും ഹീറോ ആരാകും വില്ലന് എന്ന ആകാംക്ഷ പ്രേക്ഷകരില് നിറച്ച് കൊണ്ടാണ് സംവിധായകന് മഹേഷ് നാരായണന് ടീസര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മെഗാസ്റ്റാര് മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നില് തിരിച്ചെത്തിയ വാര്ത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മാധ്യമങ്ങള് ആഘോഷമാക്കിയത്. ഒക്ടോബര് 1ന് താരം ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളില് ജോയിന് ചെയ്തിരുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്ന് മമ്മൂട്ടി സിനിമയില് നിന്നും ഏഴു മാസത്തെ ഇടവേള എടുത്തിരുന്നു.
"ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ അഭാവത്തിൽ എന്നെ അന്വേഷിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകൾ പോരാ. എന്നെ ക്യാമറ വിളിക്കുന്നു", ഇപ്രകാരമാണ് തിരിച്ചുവരവിനെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്.
കുറിപ്പിനൊപ്പം ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ചിത്രവും മമ്മൂട്ടി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. താരത്തിന്റെ 369 എന്ന നമ്പറിലുള്ള കാറിന് മുന്നില് സ്റ്റൈലായി നില്ക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മമ്മൂട്ടി പങ്കുവച്ചത്. പങ്കുവച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചിത്രം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.
മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില് ഫഹദ് ഫാസില്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്, എന്നിവരും മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ലേഡി സൂപ്പര് സ്റ്റാര് നയന്താരയും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം 18 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഇതിന് മുമ്പ് ട്വന്റി20 എന്ന സിനിമയിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയത്.
ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂള് ആരംഭിച്ചത്. ശേഷം ഷാര്ജ, അസര്ബൈജാന് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. പിന്നീട് വീണ്ടും ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ നാലാമത്തെ ഷെഡ്യൂള് ചിത്രീകരിച്ചത്. നിലവില് ഹൈദരാബാദിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം. അബുദാബി, ലണ്ടന്, തായ്ലന്ഡ്, ദില്ലി, വിശാഖപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളും സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളാണ്.
സംവിധായകന് മഹേഷ് നാരായണന് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആന്റോ ജോസഫ്, സുബാഷ് സലിം എന്നിവരാണ് നിര്മ്മാണം. ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകന് മനുഷ് നന്ദനാണ് ഛായാഗ്രഹണം. കോ പ്രൊഡ്യൂസര്മാര് - സി.ആര് സലിം, സുഭാഷ് ജോര്ജ് മാനുവല് എന്നിവരും നിര്വ്വഹിക്കുന്നു.
