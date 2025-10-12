ETV Bharat / entertainment

ഓസ്‌കാർ ജേതാവ്, പ്രമുഖ ഹോളിവുഡ് നടി; ഡയാൻ കീറ്റൺൻ്റെ വിയോഗം ലോക സിനിമയ്‌ക്ക് തീരാനഷ്‌ടം

അഭിനയത്തിന് പുറമെ സംവിധാനം, നിർമാണം, തിരക്കഥ, ഫോട്ടോഗ്രഫി തുടങ്ങിയവയിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തി.

DIANE KEATON OSCAR ANNIE HALL THE GODFATHER
FILE - Diane Keaton attends the LA Premiere of "Love The Coopers" at The Grove on Thursday, Nov. 12, 2015, in Los Angeles (AP)
Published : October 12, 2025 at 12:09 PM IST

ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്: പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ നടിയും ഓസ്‌കാർ ജേതാവുമായ ഡയാൻ കീറ്റൺ അന്തരിച്ചു. ആനി ഹാൾ, ദി ഗോഡ്‌ഫാദർ, ഫാദർ ഓഫ് ദി ബ്രൈഡ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ നടി ഒരു തലമുറയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേത്രികളിൽ ഒരാളാണ്. 79-ാം വയസിലാണ് ഡയാൻ കീറ്റൺ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്.

അഭിനയത്തിന് പുറമെ സംവിധാനം, നിർമാണം, തിരക്കഥ, ഫോട്ടോഗ്രഫി തുടങ്ങിയവയിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡയാൻ കീറ്റൺ. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ മരണ വാർത്ത ലോകമെമ്പാടും ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത്. സുഹൃത്തുക്കളും സിനിമ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരും ഡയാൻ കീറ്റൺൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

"അവൾ തമാശക്കാരിയായിരുന്നു, ഒരു ഒറിജിനൽ വ്യക്തി ആയിരുന്നു, നിഷ്‌കളങ്ക, ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മത്സര ശേഷിയും ഇല്ലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തി... " മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ബെറ്റ് മിഡ്‌ലർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. കീറ്റണൊപ്പം "ദി ഫസ്റ്റ് വൈവ്‌സ് ക്ലബ്" എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബെറ്റ് മിഡ്‌ലർ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചത്.

"മിടുക്കിയും തമാശക്കാരിയും ആയിരുന്നു, അവരെ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്യും" എന്ന് ലിയോനാർഡോ ഡികാപ്രിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചു. 18 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ "മാർവിൻ റൂം" എന്ന സിനിമയിലാണ് ഇരുവരും അഭിനയിച്ചത്.

1946 ജനുവരിയിൽ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലാണ് കീറ്റൺ ഡയാൻ ജനിക്കുന്നത്. അവരുടെ കുടുംബം സിനിമ മേഖലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അമ്മ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്നു, അച്ഛൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് മേഖലയിലും തിരക്കുള്ള ഒരാൾ.

ഫാഷൻ മുതൽ വാസ്‌തു വിദ്യ കലകളോടുള്ള അവരുടെ പ്രണയത്തിന് ഇവർ രണ്ടു പേരും പ്രചോദകർ. കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ ആനയിൽ സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നാടകത്തിലും പാട്ടിലും കീറ്റൺ ആകൃഷ്‌ടയായി. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം അവൾ കോളജ് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് മാൻഹട്ടനിൽ ഇവ പരിശീലിക്കാനായി പോകുകയായിരുന്നു.

ന്യൂയോർക്കിൽ സാൻഫോർഡ് മെയ്‌സ്‌നറുടെ കീഴിലാണ് ബാക്കി പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചത്. പിന്നീട് അവർ അമ്മയുടെ ആദ്യനാമമായ കീറ്റൺ പേരിനൊപ്പം സ്വന്തമായി സ്വീകരിച്ച് ഡയാൻ കീറ്റൺ ആകുകയായിരുന്നു.

ബ്രോഡ്‌വേ പ്രൊഡക്ഷനായ "ഹെയർ" ലും, 1968-ൽ അലൻ്റെ "പ്ലേ ഇറ്റ് എഗെയ്ൻ, സാം" എന്നതിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചു. അതിന് അവർക്ക് ടോണി നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചു.

60 ലധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1970-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ "ലവേഴ്‌സ് ആൻഡ് അദർ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്‌സ്" എന്ന റൊമാൻ്റിക് കോമഡി ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് കീറ്റൺ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. എന്നാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫ്രാൻസിസ് ഫോർഡ് കൊപ്പോളയുടെ "ദി ഗോഡ്‌ഫാദർ" എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു.

അത് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടുകയും എക്കാലത്തെയും സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറുകയും ചെയ്‌തു. സ്ലീപ്പർ, ലവ് ആൻഡ് ഡെത്ത്, ഇൻ്റീരിയേഴ്‌സ്, മാൻഹട്ടൻ, പ്ലേ ഇറ്റ് എഗെയ്ൻ, സാം എന്നീ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും അവർ അഭിനയിച്ചു.

വൂഡി അലൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ‘ആനി ഹാളിന്’ മികച്ച ചിത്രമുൾപ്പടെ നിരവധി ഓസ്‌കാർ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1977-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ "ലുക്കിംഗ് ഫോർ മിസ്റ്റർ ഗുഡ്ബാർ" എന്ന ക്രൈം-ഡ്രാമയും അവർക്ക് പ്രശംസ നേടിക്കൊടുത്തു. ഡയാൻ കീറ്റൺ ഹോളിവുഡിൽ ത​ൻ്റേതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചയാളാണ്.

Also Read: പ്രായം 50, പ്രിയം ബൈക്കിനോട്; ജീവിത വെല്ലുവിളികളെ റൈഡില്‍ തോല്‍പ്പിച്ച് ശാലിനി ശര്‍മ്മ

DIANE KEATONOSCARANNIE HALLTHE GODFATHERUS ACTRESS DIANE KEATON

