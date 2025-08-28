ETV Bharat / entertainment

മോഹന്‍ലാലും കല്യാണിയും നേര്‍ക്കുനേര്‍; പ്രേക്ഷകര്‍ ആര്‍ക്കൊപ്പം? വിജയം ആര്‍ക്കൊപ്പം? ബോക്‌സ്‌ ഓഫീസില്‍ ക്ലാഷായി ലോകയും ഹൃദയപൂര്‍വവും..

ഈ ഓണത്തിന് തിയേറ്ററുകള്‍ പൂരപ്പറമ്പാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മോഹന്‍ലാലും, സത്യന്‍ അന്തിക്കാടും, സംഗീത് പ്രതാപും, കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശനും, നസ്‌ലനുമൊക്കെ. ഒന്നല്ല രണ്ട് സിനിമകളാണ് ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകയും ഹൃദയപൂര്‍വവും..

Onam movie releases (movie posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025

ഓണം കളറാക്കാന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് 'ലോക'യും 'ഹൃദയപൂര്‍വ'വും. ഈ ഓണത്തിന് തിയേറ്ററുകള്‍ പൂരപ്പറമ്പാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മോഹന്‍ലാലും, സത്യന്‍ അന്തിക്കാടും, കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശനും, നസ്‌ലിനുമൊക്കെ..ഒന്നല്ല രണ്ട് സിനിമകളാണ് ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് - മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം 'ഹൃദയപൂര്‍വം', കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ - നസ്‌ലെന്‍ ചിത്രം 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇന്ന് (ഓഗസ്‌റ്റ് 28) തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തി പ്രദര്‍ശനം തുടരുകയാണ്. ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ ഓണം റിലീസുകള്‍ കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍. പുത്തന്‍ റിലീസുകള്‍, ഈ ഓണത്തിന് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സ് നിറയ്‌ക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും സത്യന്‍ അന്തിക്കാടും 'ഹൃദയപൂര്‍വ'ത്തിനായി ഒന്നിക്കുമ്പോള്‍ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും വാനോളമാണ്. മോഹന്‍ലാലിന്‍റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തിയ 'തുടരും' വന്‍ വിജയമായതിന് പിന്നാലെ എത്തുന്ന ചിത്രവും ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ മികച്ച നമ്പറുകള്‍ സ്വന്തമാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

താരരാജാവിന്‍റെ 'ഹൃദയപൂര്‍വം' പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുമ്പോള്‍ അതിന് മുന്നില്‍ പിടിച്ച് നില്‍ക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളതാണ് 'ലോക' എന്ന് ഇതിനോടകം തന്നെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന്‍ ഡൊമിനിക് അരുണും ടീമും.

'ലോക'യുടേതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലറും, ടീസറും, ഗാനവും പോസറ്ററുകളുമെല്ലാം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഹോളിവുഡ് ടച്ച് 'ലോക'യില്‍ പ്രകടമായി കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൂപ്പര്‍താരത്തിന്‍റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം കല്യാണി-നെസ്‌ലന്‍ ചിത്രം ബോക്‌സ്‌ ഓഫീസില്‍ കൊമ്പുകോര്‍ക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ ലേഡി സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രമാണ് 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര'. ലോക എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് 'ചന്ദ്ര'. ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റിക്ക് യൂണിവേഴ്‌സിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കൂടിയാണ് ചിത്രം.

ബിഗ് ബജറ്റിലായാണ് 'ലോക' അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് 'ലോക'യുടെ നിര്‍മ്മാണം. വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പർഹീറോ ആയ ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ നസ്‌ലനും അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

അതേസമയം ഒരു ഫീല്‍ ഗുഡ് ചിത്രമാകും 'ഹൃദയപൂര്‍വ്വം' എന്നാണ് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പ്രതികരണം. ഹ്യൂമറിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ചിത്രം കുടുംബ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന് സത്യന്‍ അന്തിക്കാടും പ്രതികരിച്ചു. ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന വളരെ പ്ലസന്‍റായൊരു ചിത്രമാണ് 'ഹൃദയപൂര്‍വ്വം'. പൂനെയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമയുടെ കഥ പറയുന്നത്.

