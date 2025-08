ETV Bharat / entertainment

തല്ലു കൊള്ളല്‍, ഉഡായിപ്പിന് കൂട്ടു നില്‍ക്കല്‍, കെണി ഒരുക്കി രക്ഷപ്പെടുത്തല്‍... നിങ്ങള്‍ക്കുമില്ലേ ഇതുപൊലരു സൗഹൃദം; മലയാളസിനിമയിലെ ഉയിർ നൻപൻസ് - FRIENDSHIP DAY SPECIAL

FRIENDSHIP DAY SPECIA ( Social Media )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : August 3, 2025 at 10:04 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 10:46 AM IST 5 Min Read

ദാസാ... എന്താടാ വിജയാ... ഇതിലും മികച്ച ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം മലയാളി വേറെ കേൾക്കാൻ ഇടയില്ല. ലോക സൗഹൃദ ദിനത്തിൽ മലയാള സിനിമയിലെ ആഴമുള്ള ചില സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാലോ....



പുല്ല് നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായാടെ...



ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ പ്രണയത്തിന് പിന്തുണ നൽകി എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തി പോകേണ്ടി വന്ന സുഹൃത്താണ് കളിയിക്ക. പിന്നീടയാൾ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് ചേക്കേറി. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കർണാടക പൊലീസിൽ ജോലിയും ലഭിച്ചു. പഴയ കൂട്ടുകാരനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വീണ്ടും കാണരുതേ എന്നാണ് കളിയിക്കയുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഒരു കുറ്റാന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതാ വരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. അയാൾ കേരള പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണനൊപ്പം നിർബന്ധിതമായി കുറ്റാന്വേഷണത്തിൻ്റെ ടീമിൽ കളിയിക്കയ്ക്കും കൂടേണ്ടിവരുന്നു. ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ കളിയിക്ക തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ഭാവിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കളിയിക്കയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കുറ്റാന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് മുഖം കൊടുക്കാതെ മുങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച കളിയിക്കയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഓടിയെത്തി. പുല്ല് നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായാടെ... നിരാശ കലർന്ന കളിയിക്കയുടെ ചോദ്യം.നീ പൊലീസാ... പരിഹാസത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ കൗണ്ടർ... നീ പൊലീസാ.. കളിയിക്കയും വിട്ടില്ല.. വന്ദനത്തിൽ മോഹൻലാലും മുകേഷും (Social Media)



പിന്നീട് ആ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കേസന്വേഷണം ഒരു ഭാഗത്തു നടക്കുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾക്ക് തല്ലു വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ കളിയിക്കയുടെ ജീവിതം പിന്നെയും ബാക്കി. കളിയിക്കയെ പോലൊരു ആത്മാർഥ കൂട്ടുകാരനെ തോളോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇല്ല. വന്ദനം സിനിമയിൽ മോഹൻലാലും മുകേഷും അനശ്വരമാക്കിയ രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങൾ.





ഉഡായിപ്പ് ചങ്ക്





ഉഡായിപ്പ് ചങ്ക് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് വെട്ടിക്കാട്ടിൽ സദാശിവനെക്കാൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാനില്ല. ചങ്ങാതി നന്നായാൽ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഏതോ ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വെട്ടിക്കാട്ടിൽ സദാശിവൻ ആത്മാർഥ സുഹൃത്തായ പ്രിൻസിനോട് തൻ്റെ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുക.



Last Updated : August 3, 2025 at 10:46 AM IST