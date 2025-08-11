ETV Bharat / entertainment

ദുൽഖറിൻ്റെ 'ലോക'യ്ക്ക് ശബ്‌ദമായി നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്; പ്രൊമോ ഗാനം ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് - NOORAN SISTERS DEBUT

ബോളിവുഡ് ഗായികമാരായ നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പാടുന്നു. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമിക്കുന്ന 'ലോക' എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗാനം.

Dulquer Salmaan Wayfarer Films Kalyani Priyadarshan movie Nooran Sisters Bollywood songs Jakes Bejoy music director
Nooran Sisters to Make Malayalam Debut with Dulquer's 'Loka' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 6:28 PM IST

2 Min Read

ബോളിവുഡ് സംഗീത ലോകത്ത് തരംഗമായ നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്നു. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമിക്കുന്ന 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രൊമോ ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജ്യോതി നൂറനും സുൽത്താന നൂറനും മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. ഈ ഗാനത്തിന് ശ്രദ്ധേയ സംഗീത സംവിധായകൻ ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ഈണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ഇരുവരും ചേർന്ന് ആലപിച്ച ഈ പ്രൊമോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങും.

എംടിവി സൗണ്ട് ട്രിപ്പിങ്, എംടിവി അൺപ്ലഗ്ഡ്, കോക്ക് സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ പരിപാടികളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സൂഫി ഗായികമാരാണ് നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഹൈവേ, സിങ് ഈസ് ബ്ലിങ്, തനു വെഡ്സ് മനു റിട്ടേൺസ്, സുൽത്താൻ, മിർസിയ, ദംഗൽ, ടൈഗർ സിന്ദ ഹേ, ലാൽ സിങ് ഛദ്ദ തുടങ്ങിയ നിരവധി ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഇവർ ഗാനം ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദത്തിൻ്റെ ശക്തിയും സംഗീതത്തോടുള്ള അർപ്പണബോധവുമാണ് ഇവരെ ഹിന്ദി സിനിമയിലെ മികച്ച ഗായികമാരാക്കി മാറ്റിയത്. നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സംഗീതാസ്വാദകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലേഡി സൂപ്പർഹീറോ ചിത്രം

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ലേഡി സൂപ്പർഹീറോയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര'. ഡൊമിനിക് അരുൺ കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മെഗാ ബജറ്റിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 'ലോക' എന്ന സൂപ്പർഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണിത്. നടി കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ഒരു സൂപ്പർഹീറോ കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. കല്യാണിയുടെ കരിയറിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി ഈ ചിത്രം മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Dulquer Salmaan Wayfarer Films Kalyani Priyadarshan movie Nooran Sisters Bollywood songs Jakes Bejoy music director
Nooran Sisters to Make Malayalam Debut with Dulquer's 'Loka' (ETV Bharat)

അണിയറയിൽ

പ്രമുഖ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരാണ് ചിത്രത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. നിമിഷ് രവിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഡിറ്റിങ്: ചമൻ ചാക്കോ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്: ജോം വർഗീസ്, ബിബിൻ പെരുമ്പള്ളി. ശാന്തി ബാലചന്ദ്രനാണ് അഡീഷണൽ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ബംഗ്ലാൻ, കലാസംവിധായകൻ: ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ. മേക്കപ്പ്: റൊണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: മെൽവി ജെ, അർച്ചന റാവു. സ്റ്റിൽസ്: രോഹിത് കെ സുരേഷ്, അമൽ കെ സദർ. ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ: യാനിക്ക് ബെൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: റിനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ്: സുജിത്ത് സുരേഷ്. ഈ സിനിമ പുതിയൊരു സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനാൽ പ്രേക്ഷകർ ആകാംഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗാനം ഈ പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നു.

Also Read:- ശബരിമല പശ്ചാത്തലമാക്കി യോഗി ബാബു ചിത്രം; 'സന്നിധാനം പി.ഒ' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു

ബോളിവുഡ് സംഗീത ലോകത്ത് തരംഗമായ നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്നു. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമിക്കുന്ന 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രൊമോ ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജ്യോതി നൂറനും സുൽത്താന നൂറനും മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. ഈ ഗാനത്തിന് ശ്രദ്ധേയ സംഗീത സംവിധായകൻ ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ഈണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ഇരുവരും ചേർന്ന് ആലപിച്ച ഈ പ്രൊമോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങും.

എംടിവി സൗണ്ട് ട്രിപ്പിങ്, എംടിവി അൺപ്ലഗ്ഡ്, കോക്ക് സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ പരിപാടികളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സൂഫി ഗായികമാരാണ് നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഹൈവേ, സിങ് ഈസ് ബ്ലിങ്, തനു വെഡ്സ് മനു റിട്ടേൺസ്, സുൽത്താൻ, മിർസിയ, ദംഗൽ, ടൈഗർ സിന്ദ ഹേ, ലാൽ സിങ് ഛദ്ദ തുടങ്ങിയ നിരവധി ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഇവർ ഗാനം ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദത്തിൻ്റെ ശക്തിയും സംഗീതത്തോടുള്ള അർപ്പണബോധവുമാണ് ഇവരെ ഹിന്ദി സിനിമയിലെ മികച്ച ഗായികമാരാക്കി മാറ്റിയത്. നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സംഗീതാസ്വാദകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലേഡി സൂപ്പർഹീറോ ചിത്രം

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ലേഡി സൂപ്പർഹീറോയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര'. ഡൊമിനിക് അരുൺ കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മെഗാ ബജറ്റിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 'ലോക' എന്ന സൂപ്പർഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണിത്. നടി കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ഒരു സൂപ്പർഹീറോ കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. കല്യാണിയുടെ കരിയറിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി ഈ ചിത്രം മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Dulquer Salmaan Wayfarer Films Kalyani Priyadarshan movie Nooran Sisters Bollywood songs Jakes Bejoy music director
Nooran Sisters to Make Malayalam Debut with Dulquer's 'Loka' (ETV Bharat)

അണിയറയിൽ

പ്രമുഖ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരാണ് ചിത്രത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. നിമിഷ് രവിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഡിറ്റിങ്: ചമൻ ചാക്കോ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്: ജോം വർഗീസ്, ബിബിൻ പെരുമ്പള്ളി. ശാന്തി ബാലചന്ദ്രനാണ് അഡീഷണൽ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ബംഗ്ലാൻ, കലാസംവിധായകൻ: ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ. മേക്കപ്പ്: റൊണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: മെൽവി ജെ, അർച്ചന റാവു. സ്റ്റിൽസ്: രോഹിത് കെ സുരേഷ്, അമൽ കെ സദർ. ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ: യാനിക്ക് ബെൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: റിനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ്: സുജിത്ത് സുരേഷ്. ഈ സിനിമ പുതിയൊരു സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനാൽ പ്രേക്ഷകർ ആകാംഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗാനം ഈ പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നു.

Also Read:- ശബരിമല പശ്ചാത്തലമാക്കി യോഗി ബാബു ചിത്രം; 'സന്നിധാനം പി.ഒ' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു

For All Latest Updates

TAGGED:

DULQUER SALMAAN WAYFARER FILMSKALYANI PRIYADARSHAN MOVIENOORAN SISTERS BOLLYWOOD SONGSJAKES BEJOY MUSIC DIRECTORNOORAN SISTERS DEBUT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.