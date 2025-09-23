'ഭ ഭ ബ'യിലെ നോ ക്രിഞ്ച്; ടാഗ് ലൈനിനു പിന്നിലെ കഥ പറഞ്ഞ് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്
വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത 'വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം', 'ഹൃദയം' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ ചില രംഗങ്ങൾക്ക് നേരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഹാസ്യരൂപേണ നേരിടുന്നതാണ് ഈ ടാഗ്ലൈൻ
ദിലീപിനെ നായകനാക്കി ധനഞ്ജയ് ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ആക്ഷൻ കോമഡി ചിത്രമായ 'ഭ ഭ ബ' റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരശ്ശീലയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ച് വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രവും ഭ ഭ ബ യിലുണ്ട്. മോഹൻലാൽ അതിഥി താരമായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ടാഗ്ലൈൻ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 'നോ ക്രിഞ്ച്' എന്നാണ് ഈ ടാഗ്ലൈൻ. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത 'വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം', 'ഹൃദയം' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ ചില രംഗങ്ങൾക്ക് നേരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഹാസ്യരൂപേണ നേരിടുന്നതാണ് ഈ ടാഗ്ലൈൻ.
'നോ ക്രിഞ്ച്' - ടാഗ്ലൈൻ പിറന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിനീത്
സ്വന്തം സിനിമയായ 'കരം' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമോഷൻ പരിപാടിയിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവെയാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഈ ടാഗ്ലൈനിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. "സംവിധായകൻ ധനഞ്ജയ് ശങ്കറിൻ്റെ ആശയമായിരുന്നു 'നോ ക്രിഞ്ച്' ടാഗ്ലൈൻ. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ടാഗ്ലൈൻ നൽകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. എനിക്കതിൽ ഒരു പരാതിയുമില്ല. ഈ ടാഗ്ലൈൻ സിനിമയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ" - വിനീത് പറഞ്ഞു. സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും റിലീസ് തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'ഭ ഭ ബ' ഒരു ലോജിക്ക്-ഫ്രീ ചിത്രം
"ഒരുപാട് ഭ്രാന്തൻ കാര്യങ്ങളുള്ള സിനിമയാണ് 'ഭ ഭ ബ'. കഥയിലായാലും കഥാപാത്രങ്ങളിലായാലും ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ലോജിക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് തിയേറ്ററിൽ ആഘോഷപൂർവം കാണേണ്ട ചിത്രമാണിത്" - വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു. ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം താൻ സിനിമയിലെ രംഗങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ഒരു പ്രേക്ഷകനെപ്പോലെ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു തുറന്ന ചിന്താഗതിയോടെ ലോജിക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിക്കാതെ പ്രേക്ഷകർ സിനിമയെ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിത്രം വലിയ വിജയമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഗോകുലം ഗോപാലൻ ഗോകുലം പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ നിർമിക്കുന്ന ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അഭിനേതാക്കൾ കൂടിയായ ഫഹീം സഫറും നൂറിൻ ഷെരീഫും ചേർന്നാണ്. 'ലോക' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സാൻ്റി മാസ്റ്ററും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
