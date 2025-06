ETV Bharat / entertainment

ലോകേഷിന്‍റെ ബെന്‍സില്‍ വില്ലന്‍ നിവിന്‍ പോളിയോ? സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ച - NIVIN PAULY TO PLAY VILLAIN IN BENZ

കൈതിയിലൂടെ സംവിധായകന്‍ ലോകേഷ് കനകരാജ് തുടക്കം കുറിച്ച സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സാണ് എല്‍സിയു. രാഘവ ലോറന്‍സ് നായകനായി എത്തുന്ന 'ബെന്‍സ്' ആണ് എല്‍സിയുവിലെ പുതിയ ചിത്രം. ലോകേഷ് കനകരാജ് കഥയെഴുതി ഭാഗ്യരാജ് കണ്ണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള പോസ്‌റ്റര്‍ ഇന്ന് പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ പോസ്‌റ്ററില്‍ പുറംതിരിഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് കാണാനാവുക. ഈ അപ്‌ഡേറ്റിന് പിന്നാലെ പോസ്‌റ്ററില്‍ ഉള്ളത് ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് ആരാധകര്‍.

നിവിന്‍ പോളിയാണ് ഈ പോസ്‌റ്ററില്‍ ഉള്ളതെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ കണ്ടെത്തല്‍. തലമുടി നീട്ടി വളര്‍ത്തി താടിയുള്ള ഒരാളാണ് ഇതെന്നാണ് പോസ്‌റ്ററില്‍ നിന്നും ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വില്ലനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന അടിക്കുറപ്പുമായാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോസ്‌റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. "You are 'N'ot Ready for this, ഇതാണ് ക്ലൂ എന്നും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ 'N' നിവിന്‍ പോളി ആണെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.