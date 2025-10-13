കൈ കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേര്ത്ത് നിവിന് പോളി; അറ്റന്ഡന്റ് ആയി താരം
നിവിന് പോളിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ബേബി ഗേള്. ചിത്രത്തിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബേബി ഗേളിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഒരു അറ്റന്ഡന്റിന്റെ വേഷമാണ് ചിത്രത്തില് നിവിന് പോളിക്ക്.
Published : October 13, 2025 at 11:43 AM IST
നിവിന് പോളി നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ബേബി ഗേള്'. നിവിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചത്രത്തിന്റെ മോഷന് പോസ്റ്റര് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. കൈ കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേര്ത്തുപിടിച്ച് നില്ക്കുന്ന നിവിന് പോളിയാണ് മോഷന് പോസ്റ്റില്.
സിനമയുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബേബി ഗേളിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. സിനിമയില് ഒരു അറ്റന്ഡന്റിന്റെ വേഷമാണ് നിവിന് പോളിക്ക്. അറ്റന്ഡന്റ് സനല് മാത്യുവായിട്ടാണ് നിവിന് പോളി വേഷമിടുന്ന്.
നിവിന് പോളിയെ കൂടാതെ സംഗീത് പ്രതാപ്, ലിജോ മോള് എന്നിവരും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, അഭിമന്യു തിലകന്, അശ്വന്ത് ലാല് എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകള്. ചിത്രം ഉടന് തന്നെ തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
ബോബി സഞ്ജയ് ആണ് ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. ഒരു ത്രില്ലര് വിഭാഗത്തിലായാണ് സംവിധായകന് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകന് ബോബി സഞ്ജയ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മേജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാനറില് ലിസ്റ്റില് സ്റ്റീഫനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം. മേജിക് ഫ്രെയിംസും ഒത്തുളള നിവിന് പോളിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ഫയസ് സിദ്ദിഖ് ആണ് സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം. ഷൈജിത്ത് കുമാരൻ എഡിറ്റിംഗും ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതവും നിര്വ്വഹിച്ചു. അനീസ് നാടോടി കലാസംവിധാനവും മേക്കപ്പ് റഷീദ് അഹമ്മദും കോസ്റ്റ്യും മെൽവിയും നിര്വ്വഹിച്ചു.
ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സുകു ദാമോദർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - നവീൻ പി തോമസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജ് - അഖിൽ യശോധരൻ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - സന്തോഷ് പന്തളം, കോ പ്രൊഡ്യൂസർ - ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് - പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ്, ജയശീലൻ സദാനന്ദൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ് - ബബിൻ ബാബു, പ്രൊമോഷൻ കൺസള്ട്ടന്റ് - വിപിൻ കുമാർ വി, ഡിജിറ്റൽ പ്രൊമോഷൻസ് - ആഷിഫ് അലിസ, സ്റ്റിൽസ് - പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി, അഡ്വർടൈസിംഗ് - ബ്രിങ്ഫോർത്ത്, പിആർഒ - മഞ്ജു ഗോപിനാഥ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
അതേസമയം 'സര്വം മായ' ആണ് നിവിന് പോളിയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന മറ്റൊരു പുതിയ ചിത്രം അഖില് സത്യന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ടീസര് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.
