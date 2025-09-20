മുസ്ലിം - ദളിത് സൗഹൃദം, ഓസ്കര് എന്ട്രിയില് ഹോംബൗണ്ട്; ലഭിച്ച അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തോട് പിന്നീട് ലജ്ജ തോന്നിയെന്ന് നീരജ് ഗെയ്വാന്
നീരജ് ഗെയ്വാന്റെ അനുഭവങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം ഹോംബൗണ്ട് 2026ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓസ്കര് എന്ട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജാതിയും മതവും തുറന്നു പറയുന്ന നീരജ് ഗെയ്വാന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ഹോംബൗണ്ട്.
കാൻസ് ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലും അടുത്തിടെ നടന്ന ടൊറന്റോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലും പ്രേക്ഷകപ്രശംസ നേടിയ നീരജ് ഗെയ്വാന് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഹോംബൗണ്ട്', 98-ാം ഓസ്കര് അവാര്ഡില് മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ക്കത്തയില് വച്ച് ഫിലിം ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് 'ഹോംബൗണ്ടി'ന്റെ ഓസ്കര് എന്ട്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. എൻ ചന്ദ്ര അധ്യക്ഷനായ 14 അംഗ ഓസ്കർ സെലക്ഷൻ ജൂറിയുടെ ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇത്.
ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന കാന്സ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ അൺ സെർട്ടെയിന് റിഗാർഡ് വിഭാഗത്തിലാണ് 'ഹോംബൗണ്ടി'ന്റെ വേൾഡ് പ്രീമിയർ നടന്നത്. അടുത്തിടെ നടന്ന ടൊറന്റോ ഇന്ർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്, 2000 ഓളം പ്രേക്ഷകരുടെ കൈയ്യടിയും ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.
“OMG!! ഇത് വാസ്തവമാണ്! ഹോംബൗണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓസ്കർ എൻട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു!!” – ഇപ്രകാരമാണ് സംവിധായകൻ നീരജ് ഗെയ്വാന് തന്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ചിത്രം ഓസ്കര് എന്ട്രിയില് ഇടംപിടിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചത്.
ഇഷാൻ ഖട്ടർ, വിഷാൽ ജേത്വ, ജാൻവി കപൂർ, ശാലിനി വത്സ, ശ്രീധർ ദുബെ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തില് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില് എത്തിയത്. ധര്മ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിര്മ്മിച്ച ചിത്രം 2024ല് ഭോപ്പാല്, മധ്യപ്രദേശ് പരിസരങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.
2020ൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബഷാരത് പീറിന്റെ ലേഖനം തങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സ്വത്വങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ തീവ്രമായി ശ്രമിക്കുന്ന ദരിദ്രരായ യുവാക്കളായ മുഹമ്മദ് ഷോയിബ് (ഇഷാൻ ഖട്ടർ), ചന്ദൻ കുമാർ (വിശാൽ ജേത്വ) എന്നിവരുടെ കഥയാണ് ഹോംബൗണ്ട് പറയുന്നത്.
വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ് മുഹമ്മദ് ഷോയിബും ചന്ദൻ കുമാറും. പൊലീസ് ഓഫീസർമാരാകാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുമായാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാര് ജീവിക്കുന്നത്. കൊവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തില് നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥയാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.
മുസ്ലിം - ദളിത് സൗഹൃദവും, ജാതിയും മതവും പേരും ഒരാളുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്ന വാസ്തവവും ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. സിനിമയില് ചന്ദന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള ഭയത്തെ കുറിച്ച് ഷോയിബ് പറയുന്ന രംഗം, സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളും കടുത്ത സത്യങ്ങളും തുറന്നു കാട്ടുന്നു.
നീരജ് ഗെയ്വാന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'ഹോംബൗണ്ട്'. ആദ്യ ചിത്രം 2015ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'മസാന്' ആണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ദളിത് കുടുംബത്തില് ജനിച്ച ഗെയ്വാന് തന്റെ സ്വന്തം ദളിത് ജീവിതാനുഭവങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ മറച്ചുവച്ച തിരിച്ചറിവുകളുമാണ് സിനിമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
“ഞാൻ ജനിച്ച് വളര്ന്നത് ഒരു ദളിത് കുടുംബത്തിലാണ്. ആൺകുട്ടി ആയതിനാൽ കുടുംബത്തിൽ ലഭിച്ച അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തോട് എനിക്ക് പിന്നീട് ലജ്ജ തോന്നി. എന്റെ സ്വന്തം വിമര്ശനം തന്നെയാണ് ഞാന് സിനിമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിൽ പോലും, പുരുഷന്റെ പദവി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷത്തെയോ ഭൂരിപക്ഷത്തെയോ, ഏതെങ്കിലും കൂട്ടം ആളുകളെയോ സമൂഹത്തെയോ നോക്കിയാൽ, പൊതുവായുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അത് പുരുഷാധിപത്യമാണ്. പുരുഷാധിപത്യം എല്ലാ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെയും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സമൂഹങ്ങളെയും ഏകീകരിക്കുന്നു,” നീരജ് ഗെയ്വാന് പറഞ്ഞു.
