പാതിരാത്രി പ്രെമോഷനിടെ മോശം അനുഭവം നേരിട്ട് നവ്യ നായര്‍; സഹപ്രവര്‍ത്തകയ്‌ക്ക് കാവലായി സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍

പാതിരാത്രി സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് മാളില്‍ എത്തിയ നവ്യ നായര്‍ക്ക് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നും മോശം അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇതിന്‍റെ വീഡിയോയാണിപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുന്നത്.

NAVYA NAIR HARASSMENT PATHIRATHRI PROMOTIONS നവ്യ നായര്‍
Navya Nair (Video screenshot)
നവ്യ നായരുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'പാതിരാത്രി'. സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് മാളില്‍ എത്തിയ നടിക്ക് മോശം അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇതിന്‍റെ വീഡിയോയാണിപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുന്നത്.

നവ്യയും സൗബിന്‍ ഷാഹിറും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന 'പാതിരാത്രി'യുടെ പ്രൊമോഷന്‍ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നും ഒരാള്‍ നവ്യയെ സ്‌പര്‍ശക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഉടന്‍ തന്നെ നവ്യയുടെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍ അയാളെ തടഞ്ഞ് തന്‍റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകയെ സുരക്ഷിതമായി മുന്നോട്ട് നടക്കാന്‍ സഹായിച്ചു. പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടലിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

അതേസമയം അപ്രതീക്ഷിതമായി തനിക്ക് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമത്തില്‍ വളരെ സംയമനത്തോടെയാണ് നവ്യ നായര്‍ പ്രതികരിച്ചത്. അതിക്രമം ഉണ്ടായപ്പോള്‍ രൂക്ഷമായ നേട്ടത്തോടെയാണ് നടി പ്രതികരിച്ചത്. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും പരിപാടികള്‍ക്ക് എത്തുന്ന സിനിമ താരങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ മോശം അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവാണ്.

അതേസമയം നവ്യയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ അടുത്തിടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നേരിട്ട വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി എത്തുകയായിരുന്നു നവ്യ. അടുത്തിടെ നടന്ന നൃത്ത പരിപാടിക്കിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനെത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞ് ആരാധികയെ നവ്യ അവഗണിച്ചുവെന്നായിരുന്നു വാര്‍ത്ത. ഇതിന് പിന്നാലെ നടിക്കെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു വിശദീകരണവുമായി നടി രംഗത്തെത്തിയത്.

ഫോട്ടോ എടുക്കാനെത്തിയ കുഞ്ഞ് ആരാധികയ്‌ക്കും അമ്മയ്‌ക്കും ഒപ്പമാണ് വിശദീകരണവുമായി നവ്യ നായരും രംഗത്തെത്തിയത്. നവ്യ നായര്‍ തെറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മ, നവ്യയ്‌ക്കൊപ്പം വീഡിയോ ലൈവിലെത്തിയത്. നവ്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രശ്‌നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്‌തമാക്കി.

"മാഡത്തിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ മോള്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരുമിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാം, അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ആയി ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. മോള്‍ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കോണ്‍ട്രോവേഴ്‌സി വന്നപ്പോള്‍ എന്‍റെ കസിനാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. ആ വീഡിയോക്ക് ഞാന്‍ ഒരു കമന്‍റ് ഇടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. മാഡത്തിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു", കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.

നവ്യക്കെതിരെ പ്രചരിച്ച വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് പലരും റിയാക്ഷന്‍ വീഡിയോകള്‍ ചെയ്‌തിരുന്നു. നവ്യ നായര്‍ അഹങ്കാരി ആണെന്നനും നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നവ്യയുടെ കാല്‍ ഒടിഞ്ഞു പോകണം എന്നുമായിരുന്നു കമന്‍റുകള്‍.

Also Read: "കുഞ്ഞ് ആരാധികയെ അവഗണിച്ചു.. ഡാന്‍സ് കളിക്കുമ്പോള്‍ കാല്‍ ഒടിഞ്ഞ് പോകണം"; അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുഷിപ്പിനെ നേരെയാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് നവ്യ നായര്‍

