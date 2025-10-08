ETV Bharat / entertainment

"കുഞ്ഞ് ആരാധികയെ അവഗണിച്ചു.. ഡാന്‍സ് കളിക്കുമ്പോള്‍ കാല്‍ ഒടിഞ്ഞ് പോകണം"; അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുഷിപ്പിനെ നേരെയാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് നവ്യ നായര്‍

തനിക്കെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ച വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി നടി നവ്യ നായര്‍. നൃത്ത പരിപാടിക്കിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനെത്തിയ കുഞ്ഞ് ആരാധികയെ നവ്യ അവഗണിച്ചുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തി നടി രംഗത്തെത്തിയത്.

NAVYA NAIR CONTROVERSY FAN GIRL INCIDENT നവ്യ നായര്‍
Navya Nair (video screenshot)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നേരിട്ട വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി നടി നവ്യ നായര്‍. അടുത്തിടെ നടന്ന നൃത്ത പരിപാടിക്കിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനെത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞ് ആരാധികയെ നവ്യ അവഗണിച്ചുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നവ്യയ്‌ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണവുമായി നടി രംഗത്തെത്തിയത്.

ഫോട്ടോ എടുക്കാനെത്തിയ കുഞ്ഞ് ആരാധികയ്‌ക്കും അമ്മയ്‌ക്കും ഒപ്പമാണ് വിശദീകരണവുമായി നവ്യ നായരും രംഗത്തെത്തിയത്. നവ്യ തെറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പ്രതികരണം. നവ്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രശ്‌നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്‌തമാക്കി. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചപ്പോള്‍ അതിന് താഴെ കമന്‍റ് ഇടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്നും കുട്ടിയുടെ അമ്മ വ്യക്‌തമാക്കി.

"മാഡത്തിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ മോള്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരുമിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാം, അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ആയി ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. മോള്‍ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കോണ്‍ട്രോവേഴ്‌സി വന്നപ്പോള്‍ എന്‍റെ കസിനാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. ആ വീഡിയോക്ക് ഞാന്‍ ഒരു കമന്‍റ് ഇടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. മാഡത്തിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു", കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.

നവ്യ നായര്‍ക്കെതിരെ പ്രചരിച്ച വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് പലരും റിയാക്ഷന്‍ വീഡിയോകള്‍ ചെയ്‌തിരുന്നു. നവ്യ നായര്‍ അഹങ്കാരി ആണെന്നനും നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നവ്യയുടെ കാല്‍ ഒടിഞ്ഞു പോകണം എന്നൊക്കെയാണ് കമന്‍റുകള്‍. കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പ്രതികരണത്തിന് ശേഷം നവ്യ നായരും സംസാരിച്ചു.

"എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്തെന്നാല്‍ നവ്യേ, എന്താണ് ഇത്ര ജാഡ കാണിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ എനിക്ക് തീര്‍ച്ചയായും മനസ്സിലാകും. കാരണം, റിയാലിറ്റി നിങ്ങള്‍ ഓഡിയന്‍സും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ, അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത്, ഇവര്‍ ഡാന്‍സ് കളിച്ച് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇവരുടെ കാല്‍ ഒടിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോള്‍ വളരെ വേദന തോന്നും. കാരണം, എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും രണ്ട് ഭാഗം കാണും.

നിങ്ങള്‍ക്ക് തന്നെ ഇപ്പോള്‍ എത്രയോ കാലമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അറിയാം. എനിക്കീ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ - "വീ കവര്‍ മീഡിയ"യെ ഒന്നും അറിയില്ല. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവര്‍ കണ്ടുകൊണ്ട് നില്‍ക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ദുഷിപ്പിനെ എനിക്ക് നേരെയാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര്‍ക്ക് വ്യൂസ് മാത്രം മതി. 10, 50 ലക്ഷം ആളുകള്‍ കണ്ടു. പറയാവുന്നതിന് അപ്പുറം എന്നെ പറഞ്ഞു.

കള്ളത്തരം ചെയ്‌തിട്ടല്ല നമ്മള്‍ പേരും പ്രശസ്‌തിയും നേടേണ്ടത്. നേരായ വഴിയിലൂടെ നല്ല മാര്‍ഗത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും ഇതിലൊക്കൊ എത്തിച്ചേരാന്‍ എല്ലാ ഓണ്‍ലൈന്‍ മീഡിയക്കും പറ്റും. അതിന് ഇത്രയും കുതന്ത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് എല്ലാവരോടും എനിക്കൊരു എളിയ അഭിപ്രായമുണ്ട്.

ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാന്‍ വിചാരിച്ചതല്ല. എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉള്ളൊരു മറുപടിയാണ്. ഞാന്‍ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്‌തിയല്ല. ഞാന്‍ സിനിമയില്‍ എത്തിയതും എന്നെ ഒന്ന് ആള്‍ക്കാര്‍ തിരിച്ചറിയണം അല്ലെങ്കില്‍ എന്നെ ആളുകള്‍ നോക്കണം എന്ന് കൊതിച്ചൊരു ആളാണ് ഞാന്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എത്ര ക്ഷീണം ആണെങ്കിലും കഴിവതും ഞാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുമൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അറിയാതെ ചിലപ്പോള്‍ സംഭവിച്ച് പോയേക്കാം. നിങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ പറ്റില്ലേ, അതുപോലെ ഉള്ള തെറ്റുകള്‍ എനിക്കും പറ്റും. ആ തെറ്റ് നിങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാല്‍ തിരുത്താനും എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. പക്ഷേ, ഇത്തരം ആളുകളുടെ പോസ്‌റ്റുകള്‍ വായിക്കുന്നതിന് മുന്‍പേ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട്. നന്ദിയുണ്ട്..," നവ്യ പറഞ്ഞു.

Also Read: "വയസ്സ് 50 ആയിട്ടില്ല..വാപ്പച്ചിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുമ്പോള്‍ വാപ്പച്ചി ഞങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഫീൽ ആണ്"; ഹൃദയം തൊടുന്ന കുറിപ്പുമായി നവാസിന്‍റെ മകന്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVYA NAIRCONTROVERSYFAN GIRL INCIDENTനവ്യ നായര്‍NAVYA NAIR CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.