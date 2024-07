ETV Bharat / entertainment

അടുത്ത 100 കോടി...? നസ്‌ലെൻ - ഗിരീഷ് എഡി ചിത്രം വീണ്ടും; റിലീസിനൊരുങ്ങി 'ഐ ആം കാതലൻ' - I AM KATHALAN RELEASE

By ETV Bharat Kerala Team

I Am Kathalan movie second look poster ( ETV Bharat )