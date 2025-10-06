ETV Bharat / entertainment

സംഗീതത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഹൃദയങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നവർ; 25 വർഷം പിന്നിട്ട നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ്, 'മനോഹരി രാധേ രാധേ...' വിശേഷങ്ങളുമായി നവീന്‍

നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിൻ്റെ മനോഹരി രാധേ രാധേ... എന്ന ഭജൻ താളത്തിലുള്ള ഗാനം മൂളാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് സംഘത്തിലെ പ്രധാന ഗായകരിൽ ഒരാളായ നവീൻ യുഎഇയില്‍നിന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

nandagovindam bhajans
നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ്, നവീന്‍ (ETV Bharat)
Published : October 6, 2025 at 12:45 PM IST

അക്കി വിനായക്

ഭജനകൾ കേൾക്കുന്നവർക്കിടയിൽ 'നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ്' എന്ന പേര് അന്യമായതല്ല. 25 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് ലോക്ക് ഡൗൺ കാലയളവിലാണ് സംഗീതാസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. സാമ്പ്രദായിക ഭജൻ അവതരണ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ വമ്പൻ മ്യൂസിക് ബാൻഡുകളുള്ള ഈ നാട്ടിൽ നന്ദ ഗോവിന്ദം ഭജൻസ് ടീമിൻ്റെ ശബ്ദം വേറിട്ടു നിന്നു. ഇവരുടെ സൃഷ്ടിയായ മനോഹരി രാധേ രാധേ... എന്ന ഭജൻ താളത്തിലുള്ള ഗാനം മൂളാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഭജൻ ഗാലാപന ശൈലിയിലേക്ക് പറിച്ചുനട്ടത് ജനപ്രീതി ഇരട്ടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. ആസ്വാദകരുമായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വളരെ വൈകാരികമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിൻ്റെ ഓരോ പരിപാടികളും.

വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് സംഘത്തിലെ പ്രധാന ഗായകരിൽ ഒരാളായ നവീൻ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുന്നു. നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിൻ്റെ യുഎഇ പ്രവർത്തന മേഖല നവീനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലും യുഎഇയിലും കാനഡയിലും നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിന് ആസ്ഥാനം ഉണ്ട്.

സാമ്പ്രദായിക ഭജന രീതികളിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായി എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങി?

25 വർഷമായി നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ വലിയൊരു അംഗീകാരവും ജനശ്രദ്ധയും നേടിയെടുക്കുന്നത് കൊവിഡ് കാലത്താണ്. 2020 കാലഘട്ടം വരെ നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിന് നമ്മുടേതായ ആസ്വാദകരും കേൾവിക്കാരും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴാണ്. വളർച്ചയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല. ധാരാളം വേദികളിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ഇരട്ടിയാണ്. ഏതൊരു കലാകാരന്മാരും സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഗുണഫലം ലഭിക്കും. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ്. നല്ലൊരു കേൾവിക്കാർ കൂടി ആയതാണ് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിൻ്റെ വിജയത്തിന് കാരണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലുപരി അവർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഞങ്ങൾ പാടിയത്. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പ്രദായിക ഭജന അവതരണം അത്രയധികം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭജന എന്നു പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വളർന്നു പന്തലിച്ച ഒന്നാണ്.

പക്ഷേ കേരളത്തിലെ സംസ്കാരം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഭക്തിഗാനശാഖ ദാസേട്ടന്റെയും എംജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭക്തിഗാനങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയേണ്ടിവരും. നമ്മളെല്ലാവരും അയ്യപ്പഭക്തരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ ഭക്തരാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഖ്യാത ഗായകര്‍ അടക്കം പാടിയ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടം. ഇത്തരം ഗാനങ്ങളിൽ മനോഹരമായ ഒരുപാട് പഴയ പാട്ടുകളുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ മലയാളി മറന്നു പോയത്.. അത്തരം ഗാനങ്ങളെ തപ്പിയെടുത്ത് ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പതുക്കെ ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ ഭജന കൾച്ചർ തന്നെ വേറെയാണ്. സാമ്പ്രദായിക രീതിയിൽ ഒരാൾ പാടുന്നത് പോലെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ അവതരണം. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേർ വിവിധ ശബ്ദ സൗകുമാര്യത്തോടെ ഭജൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാതെ മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് പ്രശസ്തിയിലേക്ക് കുതിച്ചു. ഓർക്കസ്ട്രേഷനിലും ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവന്നു. സാധാരണ ഭജനകളിൽ ഹാർമോണിയം, തബല തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കീബോർഡും വയലിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു അവലംബം മലയാളികൾക്ക് വളരെയധികം പുതുമ തോന്നിക്കാൻ ഇടയായി. ഭജൻ എന്ന കലാരൂപത്തിൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താതെ വളരെ ഹൃദയ വിശാലതയോടു കൂടി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

nandagovindam bhajans
നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് (ETV Bharat)
25 വർഷം മുൻപ് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ?

ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ രാജേന്ദ്ര പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആരംഭിച്ച ഭജനപ്രസ്ഥാനമാണ് നന്ദഗോവിന്ദം. ആദ്യം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ശ്രീദുർഗ്ഗ ഭജനസമിതി എന്നായിരുന്നു. സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ കാണാറുള്ള ഭജന സമിതി പോലൊരു സമിതി. ഇപ്പോഴും നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള അനുരാജ് ചേട്ടനും തുടക്കക്കാരനായി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട്. നാട്ടിലെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരാണ് പ്രധാന അംഗങ്ങൾ. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നട്ടാശ്ശേരിയിലുള്ള വേബിൻ കുളങ്ങര ക്ഷേത്രം നമ്മുടെ ഭജനസമിതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. ഒരുപാട് തവണ ഈ ക്ഷേത്ര മുറ്റത്ത് ഞങ്ങൾ ഭജന അവതരിപ്പിച്ചു. ഒപ്പം ചുറ്റുപാടുള്ള രണ്ടു മൂന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭജന സമിതിയെ വളർത്താൻ ഘടകങ്ങളായി. ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സമിതിയുടെ അംഗമാകുന്നത്.ആ സമയത്ത് ഞാൻ കർണാടിക് ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പാടാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു... ഭാഗമായി...പഠിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പാട്ടൊന്നും പാടി നടക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിൻ്റെ പ്രധാന വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കലാകാരന്മാരിലൂടെയാണ്. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള സംഘത്തെ തന്നെയാണ്.

നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ യുഎഇ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ നൽകിയ പങ്ക് ഒട്ടും ചെറുതല്ല. നാട്ടിലെ പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം തന്നെ യുഎഇ അംഗങ്ങളുടെയും കഠിനാധ്വാനം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള പേരിന് പിന്നിലുണ്ട്. ഏകദേശം 2017 കാലഘട്ടത്തിനു മുൻപ് വർഷത്തിൽ ഒരു പരിപാടി മാത്രം അവതരിപ്പിച്ച സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലുമില്ലാത്ത വർഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ യുഎഇയിലേക്ക് വിമാനം കയറി. പക്ഷേ ഭജൻസിൻ്റെ സംഘാംഗങ്ങളുമായി ഒരിക്കലും സൗഹൃദത്തിന് വിടവ് സൃഷ്ടിച്ചില്ല. പരിപാടികൾ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. യുഎഇയിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ അടക്കമുള്ള അംഗങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഒത്തുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. പ്രാക്ടീസ് സെഷനുകൾ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ പതുക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പലരും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു തുടങ്ങി. നിരവധി ഓൺലൈൻ പേജുകൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്തു. ഒരുപക്ഷേ പുനർജന്മത്തിൻ്റെ തുടക്കം അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. പരിപാടികൾ കുറഞ്ഞത് മൂലം നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു പുനർജന്മം സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെയും ആൾക്കാർ ആ പേര് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി... നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ്.. അവർ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല... ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ട്.

ഭജൻ ഗ്രൂപ്പിന് ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻസിനെ ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോൾ മുതലാണ്?

സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ സ്ഥിരമായി പരിപാടികൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും കൊവിഡ് കാലം കടന്നുവന്നു. വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ലൈവ് സെഷൻസ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ സമയത്താണ് മനോഹരി രാധേ രാധേ... എന്ന പാട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗാനം ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈപ്പ് പതിന്മടങ്ങായി.

nandagovindam bhajans
നവീൻ (ETV Bharat)


തുടർച്ചയായി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന വീഡിയോകൾ എല്ലാം വൈറൽ. പാട്ടിനപ്പുറത്തേക്ക് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിൻ്റെ കലാസൃഷ്ടി പ്രേക്ഷകരോട് ഇമോഷണൽ ആയി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം വന്നു തുടങ്ങി. ആസ്വാദനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സംഗീതം പലരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെതന്നെ ഭാഗമായി. ചില വ്യക്തികൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തന്നെ ഈറനണിയാറുണ്ട്. അർബുദരോഗികൾ, ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവർ നമ്മുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് വളരെ വൈകാരികപരമായ മെസ്സേജുകൾ പേഴ്സണലായി അയക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ ജീവിതവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ വീഡിയോകളുടെ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വൈകാരിക പരമായ എഴുത്തുകളാണ് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയി വരുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക മെസ്സേജുകളും ഞങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട്. സംഗീതം കൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മറുപടി നൽകാനും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഒരു കലാസൃഷ്ടികൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ കാര്യമായി കരുതുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാട്ടുകളുടെ ശ്രവണ മാധുര്യം മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ സ്നേഹം കൂടിയാണ് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിൻ്റെ ബലം. ഞങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്ടിയും ജനങ്ങളുമായുള്ള വൈകാരിക ബന്ധവും മുൻനിർത്തിയാണ് ഷോകൾക്ക് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് കണക്ട് എന്ന പേരിട്ടു വിളിച്ചത്. ആ കണക്ട് എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത് ജനങ്ങളുമായുള്ള വൈകാരികമായ കണക്ഷൻ തന്നെയാണ്.

നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിൻ്റെ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?

കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 15 അംഗങ്ങളും യുഎഇയിൽ 13 പേരുമുണ്ട്. ഒരു വർഷം മുമ്പ് കാനഡയിലും ഞങ്ങൾ സംഗീതലോകം വ്യാപിപ്പിച്ചു. പ്രിയസുഹൃത്ത് പ്രവീണാണ് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് കാനഡയിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. യുഎഇയിൽ ഞാനാണ് കാര്യങ്ങൾ കോഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭജൻ കണക്ട് സിൻ്റെ നാട്ടിലെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ നാട്ടിലെത്തി ഭാഗമാകാറുണ്ട്. എല്ലാ വീക്കെന്‍ഡിലും ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര പതിവാണ്. ശ്രീലാലും മനുവും ആണ് കേരളത്തിലെ നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഉപരി പരസ്പരം സഹോദര തുല്യരായാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.ഞങ്ങൾ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക അടുപ്പം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വൈകാരികമായി കയറിപ്പറ്റാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി കാരണമാകുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും സഹോദരങ്ങൾ ആകുമ്പോൾ നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻതന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. ഞങ്ങളെല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് മാജിക്കലായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. തുടക്കകാലം മുതൽ ഭാഗമായവർ ഉണ്ട്, അടുത്തിടെ എത്തിച്ചേർന്നവരുണ്ട്. കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്.. അംഗങ്ങൾ ആരും തന്നെ സാമ്പത്തികമായ ലാഭം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നന്ദ ഗോവിന്ദം ഭജൻസിൻ്റെ ഭായികമായവരല്ല.

nandagovindam bhajans
നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് (ETV Bharat)

തുടക്കകാലത്ത് യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് പണം മുടക്കാറ്. എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ചെലവ് പോലും ലഭിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പാഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിന് സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. 25 വർഷത്തിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്ടിക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനോടും കണക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സമയം, വർഷങ്ങളോളം ഉള്ള പ്രാക്ടീസ്, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവയൊക്കെ നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിനെ വളർത്താനുള്ള ആത്മാർഥത മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ അതിൻ്റെ പരിണിതഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്.


സിനിമാഗാനങ്ങളും ഭജനയും


സിനിമാഗാനങ്ങൾ ഭജൻസ് മാതൃകയിൽ പാടിയാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റാം എന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യമല്ല. മനോഹരി രാധേ രാധേ... സംഭവിച്ചു. പിന്നീട് പല പ്രാക്ടീസ് സെഷനുകളിലും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ എങ്ങനെ ഭജൻസ് ആക്കാം എന്ന് ഞാനും പ്രവീണും സ്ഥിരമായി ചർച്ച ചെയ്യുക പതിവായി. ഏതു പാട്ടിന്റെൻ്റെ കൂടെ ഏതു പാട്ട് ചേർക്കണം? രണ്ടു പാട്ടുകളെ പരസ്പരം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ചചെയ്യും, പരീക്ഷിച്ചുനോക്കും. രണ്ടും മൂന്നും സിനിമാഗാനങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പാട്ടിൽ യോജിപ്പിച്ച് പാടുമ്പോൾ എല്ലാം വേറെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നരുത്. അതൊരു വലിയ ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഒറിജിനൽ പാട്ടിൻ്റെ ലിറിക്സിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. ഒറിജിനൽ പാട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യില്ല. ഒറിജിനൽ സംഗീത സംവിധായകനോടും ഗാനരചയിതാവിനോടും നമ്മൾ ഒരു മാന്യത കാണിക്കണം. കേൾവിക്കാരനും ഒറിജിനൽ ക്രിയേറ്ററിനും പരാതി തോന്നാനും പാടില്ല. അത്തരത്തിൽ വളരെ സർട്ടിലായാണ് ഞങ്ങൾ ഗാനങ്ങൾ ഭജൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു പാട്ടിൻ്റെ എടുക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ മാറ്റുന്നത്. അടുത്തിടെ ഏറ്റവും അധികം വൈറലായ കാതലേ കാതലേ എന്ന പാട്ടൊക്കെ പ്രാക്ടീസേഷൻ ഇടയിൽ വളരെ നാച്ചുറലായി വന്നു കയറിയതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക പാട്ട് എടുത്ത് മനഃപൂർവംവ്വം ഭജൻസിനിടയിൽ കുത്തിക്കയറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറില്ല. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ എത്തുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ധാരണ ഉണ്ടാകും.

nandagovindam bhajans
നവീൻ (ETV Bharat)

മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച്


ഒരു യാത്രയാണ്... മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്ലാനുകൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭജൻ കണക്റ്റാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. മുന്നോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വേറെയും സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും. ഞങ്ങൾ ഒരു ബാൻഡ് മാത്രമല്ല. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. സമൂഹം,ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം മാത്രമാണ് ഭജൻ കണക്ട്സ്.

ഓൺ സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസ്

ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി കാണുന്ന ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും അവരുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പ്രഷനുകളും ആണ് വേദിയിൽ പാടുന്ന ഞങ്ങളുടെ എനർജി. കഴിഞ്ഞദിവസം ദുബായിൽ ഒരു ഫാമിലി ഫങ്ഷന് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും വളരെ ആസ്വാദ്യ സ്വഭാവമുള്ളവരായിരുന്നു. അവരുടെ പിന്തുണ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിപാടി ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചു. കാഴ്ചക്കാരുടെ, കേൾവിക്കാരുടെ എനർജി കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു അഡ്രിനാലിൻ റഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ലൈവ് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘം കഴിവുള്ളവരാണ്. സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷവുമൊക്കെ പരിപാടിയെ സാരമായി ബാധിക്കും.


