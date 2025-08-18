കേരളത്തിൻ്റെ നാവിക ചരിത്രത്തിലെ ദുരൂഹതകളിലൊന്നായ എംവി കൈരളി കപ്പലിൻ്റെ തിരോധാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി സിനിമ വരുന്നു. 'എംവി കൈരളി ദി എൻഡ്യൂറിങ് മിസ്റ്ററി' എന്ന് പേരിട്ട ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസായ 'ബ്ലാക്ക് വാറൻ്റി'ൻ്റെ നിർമാതാക്കളായ കോൺഫ്ലുവൻസ് മീഡിയയാണ് സിനിമയുടെ നിർമാണം.
സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം
ദൂരൂഹമായി കാണാതായ എംവി കൈരളിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മരിയാദാസ് ജോസഫിൻ്റെ മകൻ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ തോമസ് ജോസഫ് (റിട്ട.) എഴുതിയ 'ദി മാസ്റ്റർ മറിനർ' എന്ന പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് സിനിമ. മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങളും സസ്പെൻസും ത്രില്ലറുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം ഭരണകൂടങ്ങളുടെ വീഴ്ചകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഒൻപത് വർഷം നീണ്ട ഗവേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ പുസ്തകവും സിനിമയും പൂർത്തിയാക്കിയത്.
അമേരിക്കൻ സാഹിത്യകാരൻ ജെയിംസ് റൈറ്റും നിർമാതാവ് ജോസി ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫും തിരക്കഥാരചനയിൽ പങ്കാളിയാണ്. ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ അതേ തീവ്രതയിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് നിർമാതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
'ദി മാസ്റ്റർ മറിനർ'
'ദി മാസ്റ്റർ മറിനർ' എന്ന പുസ്തകം ഓഗസ്റ്റ് 25ന് കൊച്ചിയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള പുസ്തകത്തിൽ കപ്പലിൻ്റെ തിരോധാനം ഒരു 15-കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലുടനീളം നീണ്ടുനിന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാണ് പുസ്തകമെഴുതിയതെന്ന് തോമസ് ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.
വർഷങ്ങളോളം കപ്പൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാകാമെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഈ കുടുംബങ്ങളെ വേട്ടയാടി. അവരുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം കാരണം കോർപറേറ്റ്/രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനകൾ പുറത്തുവന്നു. 45 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ സംഭവത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകമെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു.
സംവിധായകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്
എംവി കൈരളിയിലെ യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള ആദരവാണ് ഈ സിനിമയെന്ന് ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. കപ്പലിൻ്റെ ദുരൂഹതയ്ക്ക് ഒരു പരിസമാപ്തി നൽകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കടലിൽ മുങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കപ്പൽ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായേനെ എന്നും 51 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ജൂഡ് പറഞ്ഞു.
നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ജൂഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത ചോർന്നുപോകാതെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
1979 ജൂൺ 30നാണ് എംവി കൈരളി ഗോവയിൽ നിന്ന് ജിബൂട്ടിയിലേക്ക് ഇരുമ്പയിരുമായി യാത്ര തുടങ്ങിയത്. നോർവേയിൽ നിർമിച്ച് കേരള ഷിപ്പിങ് കോർപറേഷൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചരക്കുകപ്പലായിരുന്നു ഇത്. ഒരു സ്ത്രീയും കുട്ടിയുമടക്കം 51 പേരാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നത്. ജൂലൈ 3ന് അവസാന സന്ദേശം അയച്ച ശേഷം കപ്പൽ അപ്രത്യക്ഷമായി.
യാത്രക്കാരിൽ 23 പേർ മലയാളികളായിരുന്നു. കപ്പൽ കാണാതായതോടെ അധികാരികൾ കാണിച്ച നിസംഗതയിൽ ബന്ധുക്കൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇത് കോർപറേറ്റ്-രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചനകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചു. ജൂഡിനെ സഹായിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിഭകളുമായി ചർച്ചയിലാണെന്ന് നിർമാതാവ് ജോസി ജോസഫ് അറിയിച്ചു. കേരളം, മുംബൈ, മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാകും സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകൾ. പിആർഒ- സതീഷ് എരിയാളത്ത്.
