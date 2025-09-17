"ചിരിയാണ് വന്നത്, ബ്ലഡ് ബാഗിൽ നിന്നും ചോര കുടിക്കുന്ന യക്ഷി"; ലോകയെ വിമര്ശിച്ച തുമ്മാരുകുടിയെ ബെസ്റ്റ് അമ്മാവൻ ഓഫ് 70s വസന്തം എന്ന് GenZ
കല്യാണിയുടെ സൂപ്പര് ഹീറോ ചിത്രം 'ലോക: ചാപ്റ്റര് 1- ചന്ദ്ര'യെ വിമര്ശിച്ച് മുരളി തുമ്മാരുകുടി. ലോകയെ വിമര്ശിച്ച മുരളി തുമ്മാരുകുടിയെ വിമര്ശിച്ച് നിരവധി പേര് രംഗത്ത്. ഫാൻ്റസി കഥയിൽ യുക്തി തിരയുന്നത് യുക്തിരഹിതമെന്ന് കമന്റുകള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 12:52 PM IST
കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് സൂപ്പര്ഹീറോ ആയി എത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ലോക: ചാപ്റ്റര് 1- ചന്ദ്ര'. പ്രദര്ശന ദിനം മുതല് ബോക്സ് ഓഫീസില് തിളങ്ങിയ 'ലോക'യ്ക്ക് തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തില് മാത്രമല്ല, രാജ്യമൊട്ടാകെ ചിത്രത്തിന് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
എന്നാല് അടുത്തിടെയായി 'ലോക'യെ വിമര്ശിച്ച് ഏതാനും പേര് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുന് വിസി ഡോ.ബി ഇക്ബാല് 'ലോക'യെ വിമര്ശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ദുരന്ത നിവാരണ വിദഗ്ധന് മുരളി തുമ്മാരുകുടിയും 'ലോക'യെ വിമര്ശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പേടിക്കുന്നതിന് പകരം, സത്യത്തില് ലോക കണ്ട് ചിരിയാണ് വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തിയേറ്ററിൽ നിന്നും പോരുമ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രവും കൂടെ പോരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. 'ലോക'യെ കുറിച്ചുള്ള മുരളി തുമ്മാരുകുടിയുടെ വാക്കുകള് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. 'ലോക'യെ വിമര്ശിച്ചതിന് നിരവധി പേരാണ് തുമ്മാരുകുടിയെ വിമര്ശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുരളി തുമ്മാരുകുടിക്ക് വയസ്സായി എന്നും വയസ്സറിയിച്ചെന്നുമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പറയുന്നത്.
"അമ്മാവോ..ഇതുവഴി ഒന്നും വരേണ്ട GenZ നേപ്പാൾ വഴി ഓടിക്കും", "ലോകയെ കുറ്റം പറഞ്ഞ താങ്കളെ ബെസ്റ്റ് അമ്മാവൻ ഓഫ് 70s വസന്തം ആയി ഇപ്പോ പ്രഖ്യാപനം വരും", "എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന കവിത വായിച്ചവർ/വായിക്കുന്നവർ എത്ര പേര് ഇന്നുണ്ട്? കാലം മാറും, ആസ്വാദന നിലവാരം മാറും, ആളുകളെ ത്രിൽ അടിപ്പിക്കുന്ന ഫോർമുലകൾ മാറും", ഇങ്ങനെയാണ് മുരളി തുമ്മാരുകുടിക്കെതിരെയുള്ള കമന്റുകള്.
"അതിലെ പട്ടിക്കും പൂച്ചക്കും വരെ റോൾ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം : നീലി ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാലിന് വയ്യാത്ത പട്ടി അവിടെയുണ്ട്. ഒടിയന്മാർ രൂപം മാറുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അംഗ ഭംഗം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് വിശ്വാസം. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുശീലിച്ച വെള്ള സാരി - ചുണ്ണാമ്പ് ടൈപ്പ് യക്ഷി അല്ലല്ലോ. ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച് നല്ലതും ചീത്തയും കണ്ടു, പകൽ ലോകം മര്യാദയ്ക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത വല്ലാതെ നിസംഗത ആയിപ്പോയ ഒരു യക്ഷി ആണ്. ഒരുപക്ഷേ യക്ഷിക്ക് തന്റെ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒരു ബാധ്യതയായി തുടങ്ങുന്ന കാലം ആയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എനിക്ക് ഈ പടം ഇഷ്ടമായി. ആകെ ഒരു പ്രശ്നം ബാംഗ്ലൂർ പിള്ളേർ എല്ലാം കള്ളും കഞ്ചാവും പാർട്ടിയും ആണെന്നുള്ള നാടൻ ധാരണ ഉറപ്പിക്കുന്നത് പോലത്തെ സീനുകൾ ഈ പടത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ്..", മറ്റൊരാളുടെ കമന്റ് ഇപ്രകാരമാണ്.
"ഫാൻ്റസി കഥയിൽ യുക്തി തിരയുന്നത് യുക്തിരഹിതം", "ആശാൻ അന്തരീക്ഷ യാത്രയ്ക്ക് റെഡി ആയല്ലോ", "അമ്മാവൻ തല്ലുമാല, ആവേശം ഒക്കെ കണ്ട് ഓരോ റിവ്യൂ കൂടി ഇടണേ", "ജെനറേഷന് ഗ്യാപ്", "ഇത് ബുദ്ധിജീവികൾക്കുള്ള സിനിമയല്ല", "തന്ത വൈബ്", "പോയി ഹൃദയപൂർവം കാണൂ", "80's വസന്തം ആണ് ഞാൻ. ഈ കഥ കേട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ പേടിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. ലോക എന്ന സിനിമ ഒരു യക്ഷി കഥ ആയി അല്ല ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടത്, പടം പിടിച്ചവരും അത് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നി. ലോക വളരെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, "ചന്ദ്ര, രഘുനാഥ് പാലേരി യുടെ കഥാപാത്രത്തിനോട് പറയുന്ന പോലെ..മുരളി തുമ്മാരുകുടിക്ക് വയസ്സായി.. (വയസ്സറിയിച്ചു)" -ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു കമന്റുകള്.
ഈ വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് കാരണമായ മുരളി തുമ്മാരുകുടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നോക്കാം.
"കഥയില്ലാത്തൊരു ലോക(o)
വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ, വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ കഥ വല്യച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അന്ന് രാത്രി പേടിച്ച് ഉറങ്ങിയില്ല. പിന്നീട് നീലിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് എഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്റെ 'നീലി' എന്ന അതിമനോഹരമായ കവിത ശ്രീകാന്ത് പാടുമ്പോഴാണ്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണമാണ് എഴാച്ചേരി ആ കവിതയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഭയമല്ല, ചെറിയൊരു ദുഃഖമാണ് അത് നമ്മിൽ ബാക്കിയാക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ ലോക കണ്ടു. നീലിയുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് കഥ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്. ദുബൈയിൽ ദെയ്റ സിറ്റി സെന്ററിലെ മാക്സ് തിയേറ്ററിൽ, ഗംഭീരമായ സൗണ്ട് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. 100 കോടി, 200 കോടി എന്നൊക്കെ കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ അധികം ആളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യക്ഷിക്കഥ ആകുമ്പോൾ പേടിക്കുമോ എന്നൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അസ്ഥാനത്തായിരുന്നു എന്ന് വഴിയേ മനസ്സിലായി.
ബാംഗ്ലൂരിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. ബാംഗ്ലൂര് ആകുമ്പോൾ ടെക്കി പിള്ളേരും അവർ ഒരുമിച്ചുള്ള രാത്രി പാർട്ടിയും അല്പ്പം കഞ്ചാവും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അതിന്റിടയിൽ സൂപ്പർ വുമണും, യക്ഷിക്കഥയും, കുന്തങ്ങളും, മെഷീൻ ഗണ്ണും, പൂജ ദ്രവ്യങ്ങളും, കഞ്ചാവും, പഴയ രാജാവും പുതിയ ഹോം മിനിസ്റ്ററും, ചാത്തനും ഗരുഡ ഫോഴ്സും, എന്തിന് എൻ ഐ എ വരെ ഉണ്ട്. പട്ടിയുണ്ട്, പൂച്ചയുണ്ട്. പട്ടിയും പൂച്ചയും ഒക്കെ നന്നായി അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊന്നും അഭിനയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു കഥ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് രണ്ടര മണിക്കൂർ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടത്. തിയേറ്ററിൽ നിന്നും പോരുമ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രവും കൂടെ പോരുന്നില്ല. അവസാന ഭാഗം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മൊത്തം വയലൻസ് ആണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സാദ്ധ്യതകൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദംഷ്ട്രകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യത്തിന് ബ്ലഡ് ബാഗിൽ നിന്നും യക്ഷി ചോര കുടിക്കുന്നുമുണ്ട്. മൊത്തം സറൗണ്ട് സൗണ്ട്. കാതടപ്പിക്കുന്ന ഒച്ചയും ബഹളവും വെടിയും കത്തിക്കുത്തും ഒക്കെയുണ്ട്. അടുത്ത സീറ്റിൽ ഒന്നും ആരുമില്ല. ശരിക്കും പേടിക്കേണ്ടതാണ്. സത്യത്തിൽ ചിരിയാണ് വന്നത്.
കള്ളിയാങ്കാട്ടെ നീലിയുടെ "കണ്ണുകളിൽ ഇപ്പോഴും തീനാളമുണ്ടെന്ന് കാട് പറയുന്നതും കാറ്റു പറയുന്നതും കവിത പറയുന്നതും കള്ളം" എന്ന് എഴാച്ചേരി...," മുരളി തുമ്മാരുകുടി കുറിച്ചു.
