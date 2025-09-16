ETV Bharat / entertainment

മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'സാമ്രാജ്യം' റീ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചു; 'ലേറ്റായി വന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റായി വരുവേൻ' എന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ

സെപ്റ്റംബർ 19-ന് റീ-റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. റീമാസ്റ്ററിങ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടാണ് റീ-റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്. 4കെ ദൃശ്യ മികവോടെയും ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൻ്റെ ശബ്ദ മനോഹാരിതയിലുമാണ് ചിത്രം റീമാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2025 at 9:27 AM IST

മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി ജോമോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'സാമ്രാജ്യ'ത്തിൻ്റെ 4കെ റീ റിലീസ് തീയതിയിൽ മാറ്റം. നേരത്തെ സെപ്റ്റംബർ 19ന് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. റീമാസ്റ്ററിങ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവന്നതുകൊണ്ടാണ് റിലീസ് തീയതി മാറ്റിവച്ചതെന്ന് നിർമാതാക്കൾ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അടുത്ത മാസം തന്നെ ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നും കൃത്യമായ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

രജനീകാന്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് അനുസ്മരിച്ച് അണിയറപ്രവർത്തകർ

1990ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സാമ്രാജ്യം' മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റൈലിഷ് സിനിമകളിലൊന്നാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 7ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ റീ റിലീസിങ് ടീസർ അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 'ലേറ്റായി വന്താലും ലേറ്റസ്റ്റായി വരുവേൻ' എന്ന രജനീകാന്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് റിലീസ് തീയതി മാറ്റിയ വിവരം നിർമാതാക്കൾ പുറത്തുവിട്ടത്. 4കെ ദൃശ്യമികവോടെയും ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൻ്റെ ശബ്ദ മനോഹാരിതയിലുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ റീമാസ്റ്ററിങ് ജോലികൾ നടക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബജറ്റിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രം

അറിഫ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ അജ്മൽ ഹസൻ നിർമിച്ച ഈ ചിത്രം ഷിബു ചക്രവർത്തിയാണ് രചിച്ചത്. ചിത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അറിഫ റിലീസാണ്. 1990 കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സാമ്രാജ്യം' മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റ് ചിത്രമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് വൻ താരചിത്രങ്ങൾക്ക് പോലും 40-50 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമായിരുന്നു നിർമാണച്ചെലവ്.

അലക്സാണ്ടർ എന്ന കഥാപാത്രം

'സാമ്രാജ്യ'ത്തിൽ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച അലക്സാണ്ടർ എന്ന അതിഗംഭീരമായ സ്റ്റൈലിഷ് കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള നിർമാണവും മലയാള സിനിമ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൃശ്യമികവും ഈ ചിത്രത്തെ വേറിട്ടതാക്കി. സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തിറക്കണമെന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത കാലം മുതൽതന്നെ പ്രേക്ഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഗാനങ്ങളില്ലാതെ ഇറങ്ങിയ സിനിമ

കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 100 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സിനിമയാണിത്. മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെൻസ് കാറുകൾ ഉപയോഗിച്ച ചിത്രവും ഇതാണ്. അക്കാലത്ത് ഗാനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സിനിമ സങ്കൽപിക്കാൻപോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ 'സാമ്രാജ്യം' എന്ന ചിത്രം ധൈര്യം കാണിച്ചു.

പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഇളയരാജ

ഇളയരാജ സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ച ഗാനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരേയൊരു ചിത്രം ഒരുപക്ഷേ 'സാമ്രാജ്യം' ആയിരിക്കാം. സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയത്. ചിത്രത്തിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഇപ്പോഴും പലരുടെയും ഇഷ്ട റിങ്‌ടോണാണ്. ജയാനൻ വിൻസെൻ്റ് കാമറ ചലിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് നിർവഹിച്ചത് കെ പി ഹരിഹരപുത്രനാണ്.

മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ

മമ്മൂട്ടിയെ കൂടാതെ മധു, ക്യാപ്റ്റൻ രാജു, അശോകൻ, വിജയരാഘവൻ, ശ്രീവിദ്യ, സോണിയ, സത്താർ, ജഗന്നാഥ വർമ്മ, സാദിഖ്, സി ഐ പോൾ, ബാലൻ കെ നായർ, പ്രതാപചന്ദ്രൻ, ജഗന്നാഥൻ, ഭീമൻ രഘു, പൊന്നമ്പലം, വിഷ്ണുകാന്ത്, തപസ്യ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്.

