പ്രശസ്ത പിആർഒ എം കെ ഷിജിൻ സിനിമയിൽ നായകനാകുന്നു. ജാതിവിവേചനം പ്രമേയമാക്കിയ 'നിഴൽ വ്യാപാരികൾ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റം. പ്രവാസി വ്യവസായിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ ഷാജു വാലപ്പൻ ആണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതും നിർമിക്കുന്നതും. മതം, ജാതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഇതിവൃത്തമാക്കി അതിൻ്റെ ഇരുണ്ട വശങ്ങളെ മറനീക്കി പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയാണ് നിഴൽ വ്യാപാരികൾ.
നിരവധി വർഷങ്ങളായി സിനിമ വാർത്താ വിതരണ മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഷിജിൻ ചില സിനിമകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഇത്തരം ഒരു കഥാപാത്രം ഏൽപ്പിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച സംവിധായകന് ഷിജിൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. ജേണലിസത്തിനു ശേഷം എഴുത്തുകാരനായും മാധ്യമപ്രവർത്തകനായും കരിയർ ആരംഭിച്ച ശേഷമാണ് ഷിജിൻ സിനിമ വാർത്ത പ്രചാരണ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. നിരവധി മുൻനിര മലയാള ചിത്രങ്ങളുടെ പി ആർ ആയി അദ്ദേഹം പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടെലിവിഷൻ അവതാരകനായിരുന്ന പരിചയമാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ തനിക്ക് ധൈര്യം നൽകിയതെന്ന് ഷിജിൻ പറയുന്നു. കഥാപാത്രത്തിന് യോജ്യമായതു കൊണ്ടും തനിക്ക് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് സംവിധായകൻ ഷാജു തന്നെ നായകനാക്കിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ അഭിനേതാവായി തുടരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമ വാർത്ത പ്രചരണ മേഖലയിൽ തുടർന്നും പ്രവൃത്തിക്കും. ഒരു സിനിമയിൽ നായകനായി എന്ന് കരുതി ചെയ്തുവന്നിരുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്നും ഷിജിന് വ്യക്തമാക്കി.
വാണിജ്യ സിനിമകൾ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നട്ടെല്ലാണ്. എന്നാൽ കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകളും ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു ചിത്രമാണ് നിഴൽ വ്യാപാരികൾ. താൻ പതിനാറോളം സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഷിജിൻ പറയുന്നു. താര ബാഹുല്യമുള്ള സിനിമകളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചെറിയ കലാകാരന്മാർ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല. എന്നാൽ നിഴൽ വ്യാപാരികൾ തന്നിലെ അഭിനേതാവിൻ്റെ കഴിവുകൾ പ്രേക്ഷകന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സി കെ സതീശൻ എന്നൊരു ശക്തമായ കഥാപാത്രമായാണ് ഷിജിൻ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ അനശ്വരയാണ് നായിക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഷാജു വാലപ്പൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രമായ സ്വാലിഹും ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. സ്വാലിഹ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ പിന്തുടരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന 14 വയസ്സുകാരൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്.
