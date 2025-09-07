'എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും നന്ദിയും, സർവ്വശക്തനും': നന്ദി പങ്കുവച്ച് മമ്മൂട്ടി, മലയാളത്തിൻ്റെ നടനപ്രഭാവത്തിന് ഇന്ന് 74-ാം പിറന്നാൾ മധുരം
ആശംസകളുമായി നിരവധി പ്രമുഖർ
Published : September 7, 2025 at 11:57 AM IST
"രാജാവിൻ്റെ വരവിനായി ജനങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു. ഒടുവിൽ ആ ദിവസം വന്നെത്തി, രാജാവ് തിരിച്ചു വന്നു". പ്രശ്സതമായ സിനിമാ സംഭാഷണമാണ് ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ചുണ്ടിലുള്ളത്. ആരാധകരുടെ പ്രാർഥനകൾക്കും പ്രത്യാശകൾക്കും ഫലം കണ്ട് തിരികയത്തിയ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടനൻ മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് ഇന്ന് 74-ാം പിറന്നാൾ മധുരം. ആരാധകർ കണ്ണു നട്ട് കാത്തിരുന്ന രാജാവിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവാണ് മലയാള ചലചിത്ര മേഖല ഇന്ന് കൊണ്ടാടുന്നത്.
അഭിനയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും മമ്മൂട്ടി എന്ന നടൻ തൻ്റെ അഭിനയത്തികവിൻ്റെ മാറ്റ് വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. കാലത്തിൻ്റെ മൂശയിൽ രാകി മിനുക്കിയ അഭിനയ വിസ്മയമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമ വാഴ്ത്തുന്ന മമ്മൂട്ടി എന്ന മാജിക്. അതുല്യ പ്രതിഭ മലയാളത്തിന് നൽകിയതോ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
നന്ദി അറിയിച്ച് മമ്മൂട്ടി
എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും നന്ദിയും, സർവ്വശക്തനും എന്ന നന്ദിക്കുറുപ്പോടെയാണ് മമ്മൂട്ടി തൻ്റെ പിറന്നാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചു നാളത്തെ ഇടവേളയും കയ്പ്പു നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് മമ്മൂക്ക എത്തിയതെന്ന് നിരവധി ആരാധകർ കമൻ്റ് ചെയ്തു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ നാൾവഴികൾ
1971ൽ 'അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകളി'ലൂടെയും 1973ൽ 'കാലചക്രത്തിലൂ'ടെയും അപ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മലയാള സിനിമയിലേയ്ക്കുള്ള രംഗപ്രവേശനം. മമ്മൂട്ടിയുടെ പേര് ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1980-ൽ ആസാദ് സംവിധാനം നിർവഹിച്ച 'വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ' എന്ന ചലചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മലയാള സിനിമാ രംഗത്തെ തീപിടിപ്പിക്കാൻ പോന്ന എണ്ണം പറഞ്ഞ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പെരുംകളിയാട്ടത്തിനായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ കടന്നു വരവ് നാന്നി കുറിച്ചത്.
വിധേയനിലെ ഭാസ്കര പട്ടേലരും ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥയിലെ ചന്തുവും മൃഗയയിലെ വാറുണ്ണിയും സൂര്യമാനസത്തിലെ പുട്ടുറുമീസും പൊന്തൻമാടയിലെ മാടയും വാത്സല്യത്തിലെ രാഘവനും ലൗഡ് സ്പീക്കറിലെ മൈക്കും പാലേരിമാണിക്യത്തിലെ മുരിക്കുംകുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജിയും കാതലിലെ മാത്യുവും ഭ്രമയുഗത്തിലെ കൊടുമണ് പോറ്റിയും ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കളങ്കാവലിലെ സൈനേഡ് മോഹനനും തുടങ്ങി എത്രയെത്ര വേഷങ്ങളാണ് മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത്.
സിനിമയിലേയ്ക്കുള്ള കടന്നുവരവിന് ശേഷമുള്ള എൺപതുകളുടെ കാലഘട്ടം മമ്മൂട്ടി എന്ന നടൻ വിമർശനങ്ങളുടെ മുള്ളാണിക്കുത്തേറ്റ് ഇടവേള എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ന്യൂഡൽഹി എന്ന ജോഷി ചിത്രത്തിലൂടെ തൻ്റെ സ്റ്റാർഡത്തിന് കൂടുതൽ പ്രഭ വരുത്തി മമ്മൂട്ടി സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കി. പിന്നീടെത്തിയ കൂടെവിടെ, അതിരാത്രം, അമരം, കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ, മതിലുകൾ, ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ, വാത്സല്യം, നിറക്കൂട്ട്, പൊന്തൻ മാട, ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാൻകാലത്ത്, സംഘം, അഥർവ്വം, ഭൂതക്കണ്ണാടി, മനു അങ്കിൾ, ആവനാഴി, വിധേയൻ, സൂര്യമാനസം, തനിയാവർത്തനം, മൃഗയ, ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ, ധ്രുവം, രാജമാണിക്യം, കാഴ്ച, പഴശിരാജ, ലൗഡ് സ്പീക്കർ, പാലേരിമാണിക്യം, കയ്യൊപ്പ്, മുന്നറിയിപ്പ്, ഒരേകടൽ, പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ആൻഡ് ദി സെയിൻ്റ്, പുത്തൻപണം, നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം, റോഷാക്ക്, കാതൽ, ഭ്രമയുഗം, കണ്ണൂർ സക്വാഡ് ഒടുവിൽ റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കളങ്കാവൽ വരെ മമ്മൂട്ടിയുടെ വേഷപകർച്ചയുടെ കാരണമായി. പേരൻപ്, യാത്ര തുടങ്ങിയ ഒരുപിടി മികച്ച അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തൻ്റെ തേരോട്ടത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി.
ആശംസകൾ അറിയിച്ച് പ്രമുഖർ
'മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്കാ...പിറന്നാൾ ആശംസകൾ' എന്നാണ് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചത്.
പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മുക്ക, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ. ഈ ജന്മദിനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞപോലെ, ഇതൊരു ബെർത്ത്ഡേ അല്ല. റീബെർത്ത്ഡേയാണ്. ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ വിജയം നേടിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ജന്മദിനം. മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഈ ജന്മദിനം ഒരു ചവിട്ടുപടി ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആശംസിക്കുന്നു." എന്ന് എംപി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.
നമ്മുടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്കാക്ക് ഒരായിരം പിറന്നാള് ആശംസകളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ചലച്ചിത്ര താരവുമായ സുരേഷ് ഗോപിയും ആസംസകളുമായി എത്തി.
കലാമൂല്യമുള്ള സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റായ ഒരു സിനിമ പോലെയാണ് മമ്മൂക്ക. ഒരു നൂറു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന്. അത് കാലത്തെ അതിജീവിക്കും. എവിടെ എപ്പോളാണെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണും. കണ്ടവർ കാണാത്തവരോട് അതിനെക്കുറിച്ചു വാചാലരാകും. മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് പോകും. അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ആരാധിക്കും. ചെറിയ ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടാകും. അതിഗംഭീരമായി മുന്നിലേക്ക് പോകും. കരഞ്ഞും ചിരിച്ചും സന്തോഷിച്ചും കയ്യടിച്ചും ആ കഥയ്ക്കൊപ്പം നമ്മളും. നല്ല സിനിമകൾ അത്ഭുതമാണ് മമ്മൂക്കയും എന്ന് സംവിധായകനും നടനുമായ രമേഷ് പിഷാരടി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ തട്ട് താണുതന്നെയിരിക്കും
അമേരിക്കൻ നടനും അഭിനയ പരിശീലകനുമായ ലീ സ്ട്രാസ്ബർഗിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമായ മെതേർഡ് ആക്ടിങ്ങാണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതെന്നാണ് ആരാധകവൃന്ദം അവകാശപ്പെടുന്നത്. മെതേർഡ് ആക്ടർ എന്ന വിളിപ്പേരിലാണ് അദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ ശൈലിയെ ആരാധകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും. തൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ആഴത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് സ്വയമേ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന രീതിയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടേത് എന്ന് പ്രമുഖർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വിതരണ മേഖലയിലും കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി
അഭിനയത്തിന് പുറമേ സിനിമാ വിതരണ മേഖലയിലും മമ്മൂട്ടി കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി എന്ന ബാനറിൽ ഒരു പിടി മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിനായി സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഷാക്ക്, കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ്, കാതൽ ദി കോർ, ടർബോ, ഡൊമെനിക് ആൻഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്സ്, കളങ്കാവൽ എന്നിവ ഉദാരഹണങ്ങൾ.
കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ എന്ന ജീവകാരുണ്യ സംഘടന
15 വർഷങ്ങൾ മുൻപ് മമ്മൂട്ടിയുടെ കരുതലായിരുന്നു കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ എന്ന ജീവകാരുണ്യ സംഘടന. ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ക്ഷേമം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സാ ധനസഹായം എന്നിവയുമായി ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി സജീവമാണ് സംഘടന.
ALSO READ: "പല നിര്മ്മാതാക്കളും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല"; ദുല്ഖര് സല്മാനെ പ്രശംസിച്ച് കല്യാണി പ്രിയദര്ശന്