'ഇങ്ങക്ക് സിൻമ നടന്റെ കട്ട് ണ്ട്..'; മമ്മൂട്ടിയെന്ന നടനും സാഹിത്യകാരനും
ലളിതഭാഷയിൽ സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ എന്നപോലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ഉണ്ട്. 74-ാം പിറന്നാള് ദിനത്തിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടനുമായുള്ള അനുഭവങ്ങള് പങ്കുവച്ച് പ്രമുഖർ.
മലയാള സിനിമയുടെ 'വല്യേട്ടന്' ഇന്ന് 74-ാം പിറന്നാളാണ്. ലേകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ ആശംസകൾ നേർന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ചലചിത്രമേഖലയിലെ പ്രമുഖർ.
മമ്മൂട്ടി എന്ന സാഹിത്യകാരൻ
ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അമരക്കാരായ ബഷീറിൻ്റെയും എംടി വാസുദേവൻ നായരുടെയും ഒഎൻവിയെയും എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെയും കൃതികൾ വായിച്ചു പരിചയമുള്ള മലയാളിയുടെ സാഹിത്യ ബോധത്തിന് മുന്നിൽ മമ്മൂട്ടി എന്ന നടൻ്റെയും സാഹിത്യകാരൻ്റെയും പ്രസക്തി ഏറെയാണ്.
ലളിതഭാഷയിൽ സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ എന്നപോലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് മമ്മൂട്ടിക്കും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം മനസിലാകും. അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ യഥാർഥ ജീവിതം അനുഭവിച്ചറിയാനും വായിച്ചറിയാനും ഉള്ള ഒരു മാജിക് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അക്ഷരങ്ങള്ക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചത് കാണാം.
സ്വന്തം പേര് പഴഞ്ചനായി എന്നൊരു തോന്നൽ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. വളരെ യാദൃശ്ചികമായാണ് സുഹൃത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും എന്റെ ഐഡി കാർഡ് താഴെ വീഴുന്നത്. അത് കണ്ടെടുത്ത സഹപാഠി ശശിധരൻ അലറിവിളിച്ചു. എടാ കള്ളാ നിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നാണല്ലേ... എടാ കള്ളാ ഒമർ ഷരീഫെ.. ശശിധരൻ ഒന്നു കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു, മമ്മൂട്ടി.. പിന്നീട് ആബാലവൃദ്ധ ജനങ്ങൾ അടക്കം ആ പേര് വിളിച്ച് വിളിച്ച് അവരുടെ മമ്മൂട്ടിയായി.
താനെന്ന കലാകാരനെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ മമ്മൂട്ടി സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ്.
ചരിത്ര കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മലയാള മുഖം
എംടിയുടെ തൂലികയിൽ പിറന്ന ചരിത്രകഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയതിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ പങ്ക് ഏറെയാണ്. ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ ചന്തു മുതൽ മനോരഥങ്ങളിലെ 'കഡുഗണ്ണാവ'യിലെ വേണുഗോപാൽ വരെ എത്ര എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ. ബഷീറിൻ്റേതും വ്യത്യസ്തമല്ല.
മതിലുകളുടെയും ബാല്യകാലസഖിയുടെയും ചലചിത്ര ഭാഷ്യം ഇന്നും സിനിമാ പ്രേമികളുടെ മനസിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം മമ്മൂട്ടി തന്നെ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ എംടി, ബഷീർ കഥകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖം പതിഞ്ഞു പോകുന്നതായി നിരൂപകർ വരെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് സിനിമാനടൻ്റെ കട്ടുണ്ട്..
സിനിമാമോഹം മനസിൽ കലശലായ സമയത്തു തന്നെ മഞ്ചേരിയിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ വക്കീൽ പണി ഒപ്പമുണ്ട്. വക്കീൽ ഓഫിസിലെ പല ഫയലുകളും എടുത്ത് ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ മറിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ മമ്മുക്കയുടെ മുന്നിൽ പല ജീവിതങ്ങൾ മിന്നിമറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആക്കാലത്തു ഒരു പയ്യൻ വക്കീൽ ഓഫിസിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നു.
ഒരു കള്ളക്കേസിൽ അകപ്പെട്ട് നീതി തേടിയെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ. അവൻ്റെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എന്തോ മമ്മൂട്ടിക്ക് നിസാരം എന്ന് തോന്നി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മമ്മൂട്ടിക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ വിഷയങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു.
ഉച്ച തിരിയുമ്പോൾ ആ പയ്യൻ ഓഫിസിന് മുന്നിലെ അരമതിലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കും. കാലക്രമേണ കണ്ട് കണ്ട് അവനോടൊപ്പം അരമതിലിന് മുന്നിൽ ചെലവഴിക്കാൻ മമ്മൂട്ടി സമയം കണ്ടെത്തി തുടങ്ങി. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഒരു ദിവസം അവന്റെ യാദൃശ്ചികമായ പ്രശംസ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരു ഉൾപ്പുളകം സമ്മാനിക്കുന്നത്.
'ഇങ്ങക്ക് സിൻമ നടന്റെ കട്ട് ണ്ട്..' കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സുമുഖ സുന്ദരന്മാരായ വക്കീലന്മാരടക്കം നിരവധിപേർ സിനിമയിൽ അവസരം തേടി തളർന്ന കഥകൾ ദിനവും ചെവിയിൽ കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ ആ വാക്ക് ഉള്ളിലെ സിനിമ മോഹത്തെ ദൃഢമാക്കി.
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം '1921' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നു. മഞ്ചേരിക്ക് തന്നെ അടുത്തുള്ള ആനക്കയം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ചിത്രീകരണം. ഒരു പുഴയുടെ വക്കിലാണ് ഷൂട്ടിങ്. പുഴയുടെ ഇരുവശത്തും മമ്മൂക്കയെ കാണാൻ ആരാധകർ തടിച്ചുകൂടി. സിനിമയുടെ സുഗമമായ നിർമാണ പ്രവർത്തനത്തിന് പൊലീസ് വിന്യാസമുണ്ട്.
ആരാധകരുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ പോലീസ് ലാത്തി വീശി. ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കെട്ടിയിരുന്ന വടംപൊട്ടി കുറച്ചുപേർ വെള്ളത്തിൽ വീണു. ഈ കാഴ്ച മമ്മൂട്ടി കാണുകയും ഉടൻതന്നെ പുഴയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി നീന്തി മറുകര എത്തുകയും ചെയ്തു. പുഴ നീന്തി ആരാധകരുടെ അടുത്ത് എത്തുമെന്ന് ആരും തന്നെ കരുതിയില്ല. തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്ന ജനങ്ങളെ മമ്മൂട്ടി ശാസിച്ചു.
അതോടെ പൊലീസിന് നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത ബഹളം നിയന്ത്രണവിധേയമായി. ഇതിനിടയിൽ സാരമായി പരിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുഖത്ത് ചോരയും ഒക്കെ ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തുവന്ന് മമ്മൂട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചു. എന്നെ ഓർമയില്ലേ ഞാൻ ബഷീറാണ്. പെട്ടന്നാളെ മനസിലായില്ലെങ്കിലും മമ്മൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതേ, വക്കീൽ ഓഫിസിലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ. മമ്മൂട്ടിക്ക് സിനിമാ നടൻ്റെ കട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ മനുഷ്യൻ...
അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് പ്രമുഖർ
നടൻ മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ കമൽ. വർഷം 2004 മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രാപ്പകൽ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പാലക്കാട് വരിക്കാശ്ശേരി മനയിൽ നടക്കുന്നു. നയൻതാര, സലിംകുമാർ, ബാലചന്ദ്രമേനോൻ, ശാരദ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുള്ള കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങളാണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്.
എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ചിത്രീകരണം മുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു കിട്ടുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യം തന്നെ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ചിത്രീകരണത്തിന് മുടക്കം വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആ സമയത്താണ് മമ്മൂക്കയുടെ മകൾ സുറുമിയുടെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ്. മമ്മൂക്കയുടെ കുടുംബം അമേരിക്കയിലാണ്.
സുറുമിയുടെ പ്രസവ ചികിത്സ അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് നടക്കുന്നത്. രാപ്പകൽ സിനിമയുടെ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ കാരണമാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് മകളുടെ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യവുമായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഡെലിവറി ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ എത്തിയ മമ്മൂട്ടി തീർത്തും അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു.
സ്വന്തം പേഴ്സണൽ വിഷയങ്ങൾ സിനിമ സെറ്റുകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം മമ്മൂട്ടിക്ക് അന്നുമില്ല ഇന്നുമില്ല. പക്ഷേ പതിവിന് വിപരീതമായി ടെൻഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയെ കണ്ട സംവിധായകൻ കമൽ അന്താളിച്ചു. പലപ്പോഴും ഷോട്ട് റെഡി എന്ന് പറയാൻ സഹ സംവിധായകനെ അടുത്തേക്ക് വിടാൻ തന്നെ ഭയമായിരുന്നു.
ഷൂട്ട് പകലാണ് നടക്കുന്നത്. ആ സമയം അമേരിക്കയിൽ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനും നിർവാഹമില്ല. മമ്മൂട്ടി ആകെ അസ്വസ്ഥനായി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചിത്രീകരണം നിന്നു പോകുമെന്ന് തന്നെ കമൽ ഭയപ്പെട്ടു. മകളുടെ പ്രസവത്തിന്റെ ടെൻഷൻ ഒരച്ഛന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വ്യക്തമായി വായിച്ചെടുക്കാം. മമ്മൂട്ടി എന്ന മനുഷ്യനെ, കുടുംബസ്നേഹിയെ കമൽ അവിടെ കണ്ടു.
ഒടുവിൽ ആ ശുഭ വാർത്ത എത്തി. മകൾ പ്രസവിച്ചു. സന്തോഷം സെറ്റിൽ കേക്ക് മുറിച്ചു ആഘോഷിച്ചു. ഈ വിവരങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിൽ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞത് സംവിധായകൻ കമൽ തന്നെയായിരുന്നു. കേക്ക് മുറിച്ച ശേഷം മമ്മൂട്ടി കമലിനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. താൻ എന്തിനാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തുപറഞ്ഞത്?
അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെയുള്ളവർ അറിയും. കമൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. എടോ ഞാനൊരു മുത്തച്ഛൻ ആയി. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പമല്ലേ. എന്നെ ഇവിടെയുള്ളവർ ഒരു വയസൻ ആക്കി കണക്കാക്കില്ലേ. ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ മറുപടി.
മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ച് സംവിധായകൻ ആസാദ് അലവിനും പറയാൻ ചിലതുണ്ട്. രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ 'ഗാനഗന്ധർവൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ മമ്മൂക്കയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവായി പുറത്തുവിടാൻ ആയിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ലുക്ക് എങ്ങനെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലീക്കായി. ലൊക്കേഷനിലുള്ള ആരോ ഫോട്ടോയെടുത്ത് പുറത്ത് വിട്ടതാണ് എന്നാണ് മമ്മൂട്ടി അടക്കമുള്ളവരുടെ സംശയങ്ങൾ.
സെറ്റിൽ ഉടനീളം ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും കയ്യിൽ പിടിച്ച് എല്ലാം ചിത്രീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവം രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ സഹ സംവിധായകനായ ആസാദ് അലവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടിന്യുറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവർത്തി. ഗെറ്റ് അപ്പ് പുറത്തുപോയതിൽ രോഷാകുലനായി സെറ്റിലേക്ക് കയറിവന്ന മമ്മൂക്ക പെട്ടെന്ന് മൊബൈൽ ഫോണും ആയി നിൽക്കുന്ന ആസാദിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു.
ഇവനാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്താക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആസാദിനോട് മമ്മൂട്ടി ദേഷ്യപ്പെട്ടു. മമ്മൂട്ടിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള 'കയർക്കലി'ൽ ശരിക്കും വിയർത്തുപോയെന്ന് ആസാദ് പറയുന്നു. പിന്നെ ടോയ്ലെറ്റിൽ പോയി കരഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും സെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു.
എന്നാൽ ആസാദ് അല്ല അത് ചെയ്തെന്ന് മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ വിളിച്ച് സമാധാനിപ്പിച്ചെന്നും ആസാദ് പറഞ്ഞു. ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ആസാദിന്റെ അടുത്ത് വരും. ഷർട്ട് പിടിച്ച് നോക്കും. പിന്നാലെ തന്റെ ഷർട്ട് ഒന്നും ചുളിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന ചോദ്യവും. ജോലിയൊന്നും സെറ്റിൽ എടുക്കാറില്ലേ എന്ന അർഥത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ കളിയാക്കലെന്നും സ്നേഹമുള്ളവരോട് അത് മമ്മൂട്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണിതെന്നും ആസാദ് അലവിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്തായാലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി വീണ്ടും മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്ന മമ്മൂക്കക്ക് ഒരായിരം പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. ജിതിൻ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കളങ്കാവൽ ആണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത റിലീസ്. മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഷെഡ്യൂൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉടൻ ജോയിൻ ചെയ്യും.
