വീണ്ടും ട്രെന്ഡിങ് ആവാന് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനും കാർത്തികേയനും;പുതിയ ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളുമായി രാവണ പ്രഭു, റീ റിലീസ് ടീസര്
മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ കോരിത്തരിപ്പിക്കാന് വീണ്ടും രാവണപ്രഭു- തിരുവോണ ദിനത്തില് ടീസര് പുറത്ത് വിട്ട് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്
Published : September 5, 2025 at 8:37 PM IST
മലയാളി പ്രേക്ഷകനെ അത്ഭുതം കൊണ്ടും, കൗതുകം കൊണ്ടും ഏറെ രസിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനും, മകൻ കാർത്തികേയനും മുണ്ടക്കൽ ശേഖരനുമൊക്കെ. ദേവാസുരത്തിലൂടെയും രാവണപ്രഭുവിലൂടെയുമൊക്കെ മലയാളികള് നെഞ്ചേറ്റിയ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ.
രഞ്ജിത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ ഐ.വി. ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത ദേവാസുരം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോളം രഞ്ജിത്ത് തന്നെ തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്തതാണ് രാവണ പ്രഭു. ഈ ചിത്രം വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. മലയാളികള് ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത ചിത്രത്തിലെ ഡയലോഗുകളും കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളുമൊക്കെ വീണ്ടും അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ സൂചന നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
റിലീസ് സമയത്ത് ട്രെന്ഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ ചിത്രം വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളില് എത്തുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും ട്രെന്ഡിങ്ങ് ലിസ്റ്റില് ഇടം പിടിക്കാനായി ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര് പുറത്തിറങ്ങി. തിരുവോണ സമ്മാനമായാണ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് ടീസര് പുറത്ത് വിട്ടത്. അടുത്തു തന്നെ പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ തിരുവോണ ദിവസം മോഹൻലാലിൻ്റേയും, ആൻ്റെണി പെരുമ്പാവൂരിൻ്റേയും ഒഫീഷ്യൽ പേജിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു.
രാവണപ്രഭു എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ 4k പതിപ്പിലൂടെ ആശിർവ്വാദ് സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആൻ്റെണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം 4k അറ്റ്മോസിൽ പ്രേഷകർക്കു മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത് മാറ്റിനി നൗ ആണ്.
ചിത്രത്തിലെ കാര്ത്തികേയന്റെ മാസ് രംഗങ്ങളും നീലകണ്ഠന്റെ ഇമോഷണല് രംഗങ്ങളുമൊക്കെ കാണികള് നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന് മകന് കാര്ത്തികേയന്റെ മാസ് രംഗങ്ങളില് പലതും ഇപ്പോഴും റീലുകളില് ആവര്ത്തിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. അത്രയ്ക്കാണ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ മലയാളികള് നെഞ്ചേറ്റിയത്.
2001ല് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് രാവണപ്രഭു. മോഹന്ലാലിന്റെ കള്ട്ട് ചിത്രം ദേവാസുരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് രഞ്ജിത്ത് രാവണപ്രഭു ഒരുക്കിയത്. മോഹൻ ലാലിൻ്റെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനും, കാർത്തികേയനും. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നൂതനമായ ശബ്ദ ,ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളോടെ വീണ്ടുമെത്തുന്നത്. മാറ്റിനി നൗ ആണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്.
മോഹൻലാൽ ഡബിൾ റോളിൽ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ, സിദ്ദിഖ്, രതീഷ്,സായ് കുമാർ, ഇന്നസൻ്റ്, വസുന്ധരാ ദാസ്, രേവതി, ഭീമൻ രഘു , അഗസ്റ്റിൻ,രാമു, മണിയൻപിള്ള രാജു, തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെ അണിനിരക്കുന്നു. സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സിൻ്റേതാണു സംഗീതം. ഗാനങ്ങൾ - ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി, ഛായാഗ്രഹണം - പി.സുകുമാർ, പി ആര് ഒ വാഴൂർ ജോസ്.
