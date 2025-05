ETV Bharat / entertainment

'ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും ചാടിക്കടന്നവനാണ്...'; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മോഹൻലാലിൻ്റെ തീ അഭ്യാസം - VISHNULOKAM SOCIAL MEDIA VIRAL

വിഷ്‌ണുലോകം സിനിമയിലെ മോഹൻലാലിൻ്റെ തീ അഭ്യാസം ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 30, 2025 at 1:32 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 1:56 PM IST 2 Min Read

വിഷ്‌ണുലോകം എന്ന സിനിമയിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ വച്ച് സൈക്കിൾ യജ്ഞത്തിനിടെ തീപ്പന്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു റിങ്ങിലൂടെ ഒറ്റക്കൈയാൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി മോഹൻലാൽ കഥാപാത്രം കയറി പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരിക്കുന്നത്. ആൾക്കൂട്ടത്തിന് അപായമുണ്ടാക്കാതെ ഒറ്റകൈയാൽ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ബാലൻസിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രശംസിക്കുന്നു. അപകടകരമായ ഈ രംഗം സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും ഡ്യൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ ആ രംഗം അഭിനയിക്കാൻ മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കമൻ്റുകൾ. ഇതൊക്കെ നിസ്സാരം, ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും ചാടിക്കടന്നവനാണ്, സകലകലാ വല്ലഭൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കമൻ്റുകളും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷ്‌ണുലോകം സിനിമയിലെ മോഹൻലാലിൻ്റെ തീ അഭ്യാസം (Etv Bharat) 1991-ല്‍ കമലിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് വിഷ്‌ണുലോകം. നടൻ ദിലീപും സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസും ഈ ചിത്രത്തിൽ സഹ സംവിധായകനായി പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈക്കിൾ യജ്ഞക്കാരനായ വിഷ്‌ണു എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മോഹൻലാൽ ഈ സിനിമയിൽ വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. 33 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം വിഷ്‌ണുലോകത്തിലെ ഈ രംഗം വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയിൽ ഇടം പിടിച്ചത് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സംവിധായകൻ കമൽ പറഞ്ഞു. മോഹന്‍ലാല്‍ (Etv Bharat)

